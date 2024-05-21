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Первый в мире коммерческий космический самолет Tenacity готовится к полету на МКС
Первый в мире коммерческий космический самолет Dream Chaser DC-100, известный как Tenacity, завершает подготовку к своей первой миссии на Международную космическую станцию (МКС) в конце этого года. После долгого пути разработки этот уникальный многоразовый космический самолет готов доставить 3540 кг груза на МКС и вернуть важные научные данные обратно на Землю.

Первый в мире коммерческий космический самолет готовится к своему дебютному полету на Международную космическую станцию (МКС). Многолетние усилия компании Sierra Space (ранее Sierra Nevada Corporation) по созданию инновационного аппарата Dream Chaser, теперь известного как Tenacity, наконец окупаются, и вскоре мы станем свидетелями запуска этого уникального многоразового космического корабля.

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Первый в мире коммерческий космический самолет Tenacity, разработанный Sierra Space, в настоящее время находится в Космическом центре НАСА имени Кеннеди во Флориде, где он проходит заключительные этапы подготовки к своей первой миссии на МКС. Этот инновационный космический аппарат с несущим корпусом и фиксированными крыльями готов доставить на орбитальную станцию 3540 кг груза, включая продовольствие, воду и научное оборудование.

Tenacity стал результатом длительной разработки, начавшейся еще в 2004 году. Изначально он должен был стать частью программы НАСА по коммерческим экипажам, однако из-за контрактов, заключенных с Boeing и SpaceX, его планы пришлось скорректировать. Тем не менее, НАСА в 2016 году пересмотрело свое решение и выбрало более компактную беспилотную версию Dream Chaser в качестве грузового космического корабля для МКС.

Отличительной особенностью Tenacity является его способность как доставлять грузы на станцию, так и возвращать их обратно на Землю. Космический самолет оснащен внутренними двигателями с тремя режимами для точной маневренности при стыковке с МКС, а также фиксированными крыльями, позволяющими ему автономно приземляться на взлетно-посадочную полосу Космического центра Кеннеди.

Помимо самого космического самолета, на станцию будет доставлен и грузовой модуль "Падающая звезда", способный вместить до 7000 фунтов (3175 кг) полезной нагрузки. После расстыковки от МКС этот модуль сгорит в плотных слоях атмосферы, избавив Tenacity от необходимости возвращать его на Землю.

Запуск Tenacity на ракете-носителе Vulcan Альянса (ULA) запланирован на конец этого года. Космический самолет проведет около 45 дней, пристыкованный к МКС, после чего вернется на Землю, доставив обратно до 3500 фунтов (1590 кг) важных научных данных. НАСА уже заказало как минимум 7 таких грузовых миссий с Tenacity, что позволит максимально использовать его возможности.

#мкс #sierra space #dream chaser #tenacity #коммерческий космический самолет #космические грузоперевозки #многоразовый
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