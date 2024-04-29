Российская госкорпорация «Ростех» сообщила о досрочной поставке партии высокоточных самозарядных винтовок МЦ-566 в российские вооруженные силы. Эти инновационные образцы стрелкового оружия отличаются рекордной точностью стрельбы, что высоко оценено российскими военными, задействованными в боевых действиях на Украине.

На фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине российская госкорпорация «Ростех» сообщила о досрочной поставке в войска партии современных высокоточных самозарядных винтовок МЦ-566 под патрон .308 Winchester. Досрочная поставка этой партии, совпавшая с празднованием «дня снайпера», подчеркивает приверженность «Ростеха» поддержке российских военных нужд на поле боя.

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Эти винтовки, разработанные и производимые Центральным бюро спортивного и охотничьего оружия в Туле, отличаются исключительной точностью стрельбы – до 0,5 угловой минуты (МОА). Данный показатель ставит их в ряд наиболее эффективных высокоточных стрелковых систем в мире.

Согласно сведениям «Ростеха», МЦ-566 уже получили высокую оценку от российских военнослужащих, задействованных в боевых действиях. Особо отмечается инновационная конструкция оружия, которое может конкурировать с лучшими западными образцами аналогичного класса.

МЦ-566 — известная высокоточная полуавтоматическая винтовка. Впервые представленная в 2018 году, эта винтовка изначально была разработана для удовлетворения потребностей гражданского охотничьего рынка. В основе конструкции МЦ-566 лежит высокоточная винтовка ОЦ-129, разработанная по специальному заказу российских военных.

Полученные с фронта отчеты демонстрируют высокую эффективность МЦ-566 на дистанциях до 1 км. Использование 20-кратного оптического прицела и патронов 7,62х51 мм НАТО позволяет снайперам добиваться отличных результатов в боевых условиях.

Досрочные поставки новейших высокоточных винтовок, несомненно, усилят огневые возможности российских подразделений, участвующих в специальной операции на Украине.