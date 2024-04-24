Ученые обнаружили, что шимпанзе начали употреблять фекалии летучих мышей, содержащие новые вирусы, включая родственника коронавируса, вызывающего COVID-19. Изучение этого поведения подчеркивает важность понимания влияния изменений в окружающей среде на здоровье диких животных и рисков, связанных с возможным распространением вирусов.

Более семи лет назад в природном заповеднике Будонго в Уганде ученые были поражены наблюдением шокирующего поведения шимпанзе, которые вычерпывали сухие фекалии летучих мышей из-под дупла дерева и употребляли их. Это явление, зафиксированное впервые за 60 лет наблюдений, вызвало удивление ветеринарного эпидемиолога Тони Голдберга из Университета Висконсин-Мэдисон. Подозрения ученых о возможном воздействии опасных вирусов, передаваемых летучими мышами, оказались обоснованными.

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Понятно, что фекалии летучих мышей содержат множество питательных веществ, но они также обладают десятками ранее неизвестных вирусов, включая новый коронавирус, родственный вызывающему COVID-19. Это открытие указывает на возможность передачи новых вирусов от летучих мышей к другим млекопитающим, включая человека, согласно словам биолога-эволюциониста Паскаля Ганье из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Следует напомнить, что вспышки смертельных заболеваний, таких как Эбола и сибирская язва, часто возникают после контакта людей с инфицированными шимпанзе или другими приматами через кровь, органы или жидкости. Однако, источником этих болезней могут быть летучие мыши, как это произошло с Эболой в Африке. Половина известных коронавирусов, включая SARS-CoV-2, также была передана от летучих мышей к человеку через промежуточных хозяев.

Вдохновленные этими открытиями, Голдберг и его коллеги установили камеру для наблюдения за шимпанзе, питающимися гуано летучих мышей. За два года наблюдений было зафиксированы несколько сотен случаев, когда обезьяны ели гуано. Анализ показал, что гуано богато необходимыми минералами, такими как натрий, калий, магний и фосфор, которые ранее обезьяны получали из пальмы рафии. Однако, исчезновение этого растения из-за деятельности местных фермеров вынудило животных искать альтернативные источники питательных веществ, включая глину и фекалии летучих мышей.

Это наблюдение подчеркивает, что постоянное употребление гуано животными может способствовать повышению вероятности мутаций вирусов и их адаптации к новым хозяевам, увеличивая риск возникновения новых инфекций.