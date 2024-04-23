Статья, опубликованная сегодня на сайте NBC News, разъясняет нынешнюю ситуацию с распространением птичьего гриппа на территории Соединенных Штатов.

NBC News сегодня опубликовала статью, чтобы разъяснить ситуацию с распространением птичьего гриппа на территории Соединенных Штатов.

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В статье отмечается, что на недавней пресс-конференции ведущий эксперт Всемирной организации здравоохранения назвал риск распространения птичьего гриппа на людей «огромной проблемой».

«Особую озабоченность вызывает то, что вирус развивается и развивает способность заражать людей, а затем, что особенно важно, способность передаваться от человека к человеку», — сказал сотрудник ВОЗ доктор Джереми Фаррар.

«Нынешний штамм птичьего гриппа, который нас беспокоит, H5N1, на самом деле циркулирует по всему миру уже довольно давно», — заявлено в статье NBC News. Ситуация складывается так, что уже в 48 штатах зарегистрированы случаи высокопатогенного вируса H5N1. По данным Министерства сельского хозяйства США, нынешняя вспышка H5N1, поражающая коров, распространилась на восемь штатов.

По словам экспертов, в настоящее время известно, что только один человек в Техасе заразился H5N1 во время этой вспышки. Ожидается, что по мере усиления эпиднадзора за вирусом H5N1 число случаев заболевания среди коров увеличится. «Сейчас мы ищем более тщательно и обнаруживаем больше случаев (среди крупного рогатого скота), которые даже 10 лет назад остались бы незамеченными», — сказал инфекционист доктор Уильям Шаффнер.

По мнению американских экспертов, риск для населения в США невелик.