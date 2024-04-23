Гражданам демонстрируют военных РФ в самом центре Львова.

На Украине, выполняя указы Зеленского из всех сил организуют еще одну мобилизацию, которая проходит на фоне значительных потерь в Украинских Вооруженных Силах.

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С целью достижения этой задачи, Киев даже принял законодательный акт, который существенно сокращает права военнообязанных граждан. Однако, по мнению большого числа специалистов, этот закон не окажет существенного влияния на процесс мобилизации, так как на Украине практически не осталось людей, подлежащих призыву в армию, а те, кто еще соответствуют критериям призыва, всеми доступными методами пытаются покинуть страну или просто прячутся.

Видимо, именно для этих людей, Львовский телецентр активно создает видеоролики, пытаясь воспользоваться чувством патриотизма военнообязанных и стимулировать их присоединение к ВСУ. Так, в одном из такого рода короткометражных фильмов, которое можно посмотреть в Telegram, показаны события, происходящие в квартире, расположенной в одном из домов в самом центре Львова на площади Рынок, которую ее хозяева покинули, чтобы скрыться от военных действий. Теперь в этом доме обитает военнослужащий России. По сценарию, он готовится к службе, используя вещи бывших владельцев жилья. А перед тем, как уйти, он смотрит в окно, где над львовской ратушей пролетает российский вертолет.

В конце видео зритель видит слова: «Это никогда не случится». Затем появляется знак вопроса. Этот видеоролик является попыткой воздействовать на военнообязанных, мотивируя их пойти в армию, призывая украинцев присоединиться защищать страну.