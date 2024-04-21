Китай столкнулся с проблемой быстрого оседания земель, затрагивающей почти половину его территории из-за падения уровня грунтовых вод и строительства бетонных конструкций, что приводит к погружению ключевых городов. Это явление также наблюдается в других странах, включая Индонезию, где большая часть столицы Джакарты уже находится ниже уровня моря.

В Китае возникла серьезная проблема: почти половина его территории находится под угрозой быстрого оседания земель. Это связано с падением уровня грунтовых вод и строительством бетонных конструкций. Ключевые города страны буквально погружаются. Почти половина городов под угрозой «умеренного или сильного» оседания земель. В настоящее время ведется национальное и международное наблюдение за последствиями этого процесса. По данным исследования, 45% городских территорий в Китае уменьшаются со скоростью не менее 3 миллиметров в год, в то время как 16% городских центров тонут еще быстрее — как минимум на сантиметр в год.

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«Это означает, что 67 миллионов человек живут в районах, которые затухают довольно быстрыми темпами», - отмечают журналисты BBC.

Эти явления связаны с снижением уровня грунтовых вод, добычей шахт и увеличением массы зданий, утверждают ученые. Уровень грунтовых вод падает потому, что для обеспечения растущего городского населения требуется все больше воды. Город Тяньцзинь на севере Китая считается одним из наиболее пострадавших от этой проблемы, в нем проживает более 15 млн человек

«Уже в прошлом году три тысячи его жителей пришлось эвакуировать в результате «внезапной геологической катастрофы», - сообщает Reuters.

Результаты исследования показывают, что понижение уровня грунтовых вод после строительства геотермальных скважин привело к этому. Проблема существует не в одной лишь Поднебесной, отмечают журналисты Reuters. Другое исследование, результаты которого были обнародованы двумя месяцами ранее, указывает, что почти 6,3 млн км² земли по всему миру подвержены этому явлению. Индонезия является одной из стран, столкнувшихся с серьезными проблемами в связи с опустыниванием земель. Большая часть столицы Джакарты уже расположена ниже уровня моря.