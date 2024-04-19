Ученые, опубликовавшие свое исследование в журнале Microbiome, обнаружили, что высоковирулентный Enterobacter bugandensis становится еще более опасным после эксперимента на МКС, где бактерии мутировали в изолированной среде. Изучение этих мутаций и их потенциальной угрозы для человека становится важным в контексте будущих космических миссий.

В зарубежный и отечественных СМИ в последние дни появились статьи, в которых обсуждается информация о том, что на МКС обнаружены мутировавшие штаммы бактерий, устойчивых к лекарствам.

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Эксперимент, проведенный на микробах с Международной космической станции, показал, что бактерии мутируют в изолированной среде. Ученые, опубликовав свое исследование в научном журнале Microbiome, заявили, что высоковирулентный Enterobacter bugandensis становится еще более опасным.

Как становится ясно, исследование проводилось в течение двух лет и включало сравнение бактерий Enterobacter bugandensis с Международной космической станции с их земными аналогами. В этих первых ученые обнаружили 13 новых штаммов. Микроорганизмы в новой среде начали мутировать, чтобы выжить. Более тщательный анализ бактериальных штаммов с МКС выявил в среднем 578 сложных мутаций. Это уже свидетельствовало о значительных генетических отличиях от микробов на Земле. Поэтому ученые решили присмотреться к ним поближе.

У микроорганизмов на Международной космической станции замечены изменения в адаптации к новым условиям окружающей среды. У них было больше генов, связанных с важными жизненными функциями, в частности, упоминается транспорт аминокислот. Затем решили проверить реакцию мутантных бактерий на антибиотики. И здесь нет хороших новостей. Модифицированные микроорганизмы стали более устойчивыми, что в контексте человека является плохой новостью.

Бактерии с МКС показали устойчивость к 23 различным лекарственным препаратам. Ген из семейства β-лактамаз ACT также был обнаружен во всех 13 геномах. Он вызывает повышенное сопротивление. Хотя стоит отметить, что определенные гены и механизмы устойчивости не были уникальными для штаммов с Международной космической станции. И они также были обнаружены среди микробов на Земле.

Изучение микроорганизмов и изменений, происходящих с ними во внеземных условиях, очень важно. Ведь бактерии являются частью среды обитания человека и происходящие в них мутации необходимо знать, поскольку в будущем они могут представлять угрозу для человека. Например, во время длительных космических полетов с космонавтами.