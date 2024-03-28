После анализа обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки инженеры выяснили, что в конструкции длиной 2,57 км не было надлежащих средств безопасности, которые не позволили бы столкновению контейнеровоза с мостом вылиться в столь глобальную катастрофу. Подробнее о произошедшем и его последствиях для экономики США читайте в нашем новостной материале.

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В связи с произошедшим обрушением моста DailyMail.com напомнила своим читателям, что это не первый столь серьезный инцидент с мостом в США: после столкновения с судном аналогичная судьба постигла мосты в Кентукки, Оклахоме, Джорджии и Флориде.

ОБРУШЕНИЕ ПАРОМНОГО МОСТА ЭГГНЕРА В КЕНТУККИ: 2012 Г.

26 января 2012 года грузовое судно разрушило два пролета паромного моста Эггнера, когда попыталось пройти под ним. Мост пересекает озеро Кентукки, соединяя округа Тригг и Маршалл.

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После удара часть моста обрушилась на нос корабля. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Грузовое судно Delta Mariner длиной 95 метров использовалось для перевозки деталей ракет для стартовых систем Delta и Atlas.

Движение по мосту было восстановлено спустя четыре месяца.





ОБРУШЕНИЕ МОСТА I-40 В УЭББЕРС-ФОЛС В ОКЛАХОМЕ: 2022 Г.

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Утром 26 мая 2002 года баржа столкнулась с одним из основных опорных пирсов, удерживающих мост I-40 возле Уэбберс-Фолс, Оклахома. 177 метров моста упали в реку Макклеллан-Керр.

В результате обрушившегося пролета моста в воду ушло восемь легковых автомобилей, прицеп для перевозки лошадей и три тракторных прицепа, в результате чего 14 человек погибли и 11 получили ранения. Расследование показало, что капитан буксира, буксировавшего баржи вверх по течению, внезапно потерял сознание, в результате чего буксир и баржи начали дрейфовать.

На восстановление моста потребовалось два месяца и обошлось в $12,4 млн.

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ОБРУШЕНИЕ МОСТА SUNSHINE SKYWAY ВО ФЛОРИДЕ: 1980 Г.

Утром 9 мая 1980 года грузовое судно Summit Venture врезалось в мост Саншайн Скайвей во Флориде. В результате столкновения была выбита опорная колонна, что привело к разрушению более 365 метров дорожного полотна – примерно так же, как это произошло с мостом Фрэнсиса Скотта Ки.

Некоторые водители упали в воду с обрушихся пролетов, другие не заметили, что проезжая часть провалилась, и выехали на край. В общей сложности погибли 35 человек.

Следователи сочли трагедию "стихийным бедствием", поскольку внезапно налетевший шквал с ветром в 112 км в час столкнул судно с мостом. Обрушившийся мост разобрали, а вместо него был возведен новый мост, на строительство которого потребовалось 7 лет и $244 млн.

ОБРУШЕНИЕ МОСТА СИДНИ ЛАНЬЕ В ДЖОРДЖИИ: 1972 Г

7 ноября 1972 года пароход African Neptune врезался в мост Сидни Ланье. Мост был разводным, и оператор поднял пролет, чтобы по нему мог пройти корабль, но, как позже выяснили, рулевой спровоцировал крушение, повернув руль вправо – вместо того, чтобы повернуть его влево.

Экипаж корабля бросил якорь, как только увидел, что происходит, но якорь не смог остановить судно. Было разрушено три пролета моста, в результате чего 10 автомобилей оказались в реке Брансуик. В результате аварии 10 человек погибли и 11 получили ранения.

Мост был закрыт около полугода, а общая стоимость ремонта составила около $1,3 млн.





Больше подробностей об этих катастрофах, а также о тех столкновениях судов с другими четырьмя мостами, которых от фатальных разрушений спасли защитные устройства, вы можете прочесть в статье на сайте DailyMail.com.