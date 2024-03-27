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Обрушение моста в Балтиморе окажет серьезное влияние на экономику США
Обрушение моста им. Френсиса Скотта в Балтиморе окажет серьезное влияние на поставки угля и работу одного из самых крупных портов США.

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Видеокадры обрушения моста Фрэнсиса Скотта Ки были шокирующими.

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Около 1:30 ночи по местному времени (8:30 МСК) 26 марта, когда в мост врезался контейнеровоз, центральная часть конструкции длиной 2,6 км рухнула в реку Патапско, люди и транспортные средства оказались в воде. В это время на мосту находились рабочие, производившие ремонтные работы. «Никогда бы вы не подумали, что увидите… Ки-Бридж вот так рухнет», — заявил журналистам мэр Балтимора Брэндон Скотт. — «Это было похоже на что-то из боевика».

Согласно несекретному отчету Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, 300-метровый корабль «Dali» направлялся из порта Балтимора в Коломбо в Шри-Ланке, когда «потерял ход». Сообщается, что экипаж уведомил чиновников о вероятности столкновения с мостом. Очевидцы говорят, что огни корабля мигнули непосредственно перед столкновением. Местные жители услышали громкий грохот посреди ночи.

Президент США пообещал выделить необходимые деньги на восстановление моста, которое нужно сделать как можно скорее. Следует отметить, что экономический коллапс от этой трагедии уже ощущается как для города, так и для США в целом. Дело в том, что рухнувший мост отрезал порт от залива. Порт же напрямую поддерживает более 15 000 рабочих мест, и примерно 140 000 рабочих мест так или иначе связаны с ним. Сюда входят все: от водителей Amazon до местных химчисток. Порт имеет огромное влияние не только в Балтиморе, но и в штате Мэриленд. Дарийс Ирани из Института региональных экономических исследований при Таусонском университете в Мэриленде говорит, что одно только закрытие порта, вероятно, обойдется примерно в 50 миллионов долларов в день в виде потери экономической активности.

Во время работ по очистке реки и восстановлению самого моста деятельность самого порта может быть замедлена или приостановлена. Гавань является важным звеном в цепочке поставок в США. Более 50 океанских перевозчиков совершают около 1800 заходов в год. Это особенно важно в автомобильном бизнесе. В 2023 году его частные и государственные терминалы обслужили почти 850 000 легковых и легких грузовиков, больше, чем в любом американском порту. В 2023 году порт также занял первое место в стране по перевалке сельскохозяйственной и строительной техники, а также импортного сахара и гипса и второе место по экспорту угля.

С перебоями также столкнутся пассажиры и водители грузовиков. В прошлом году мост обслуживал 34 000 коммерческих и пассажирских автомобилей в день, что составляет около 15% трафика в этом районе.

Согласно заявлению администрации губернатора Мэриленда Уэса Мура, в прошлом году через порт прошло более 52 миллионов тонн иностранных грузов на сумму около 80 миллиардов долларов. Порт генерирует около $3,3 млрд дохода каждый год и приносит почти $400 млн ежегодных налоговых поступлений, подсчитывает AFP, добавляя, что порт также обслуживает пассажирские и круизные перевозки.

#сша #катастрофа #мост #балтимор #контейнеровоз #обрушение
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