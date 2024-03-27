Бывший командующий вооруженными силами США в Европе, Бен Ходжес, в беседе с американским ведущим Брайаном Боннером высказал свое мнение о том, что делать Украине, чтобы одержать победу над Россией.

Несколько дней назад у ведущего Брайана Боннера состоялся разговор с генералом в отставке Беном Ходжесом, бывшим командующим вооруженными силами США в Европе, во время которого Ходжес высказал свое мнение о том, что необходимо сделать Украине, чтобы победить в военном конфликте с Россией.

реклама

На вопрос ведущего о том, что необходимо делать в настоящий момент Украине, как ей нарастить свой военный потенциал и нужно ли ей «стать "большим Израилем", потому что Россия как враг никогда не исчезнет» Ходжес заявил следующее. Он сказал, что по его «оценкам, на Украине насчитывается более 2 миллионов женщин и мужчин призывного возраста, которые мы обычно считаем возрастом от 18 до 30 лет, что-то в этом роде. Так что дело не в том, что не хватает женщин и мужчин, которые могли бы соответствовать требованиям, вот почему они не в форме? Почему их не привлекают к участию в службах? Итак, мне кажется, что это не кадровая проблема, а проблема кадровой системы, которую должны решать гражданские власти.

Что же касается так называемой израильской модели общества, Ходжес сказал: «Это интересная модель. Речь идет о тотальной обороне. … Но для этого требуется, чтобы руководство создало эту культуру внутри страны».

Напомним, что фраза «Украине нужно стать "большим Израилем", потому что Россия как враг никогда не исчезнет» принадлежит президенту Зеленскому. И Ходжес вполне поддерживает эту идею, намекая при этом нынешней украинской власти, что реализация ее должна исходить не от военных, а непосредственно от украинцев, которые якобы сами захотят создать «эту культуру внутри страны».

Ходжес также подчеркнул свою озабоченность еще и тем, насколько сейчас украинским женщинам легко попасть на фронт. Американский генерал в отставке очень хочет оптимизировать этот украинский «человечески ресурс».

Открыло ли правительство все возможности для женщин, которые хотят служить в пехоте или танковых войсках, при условии, что они могут соответствовать физическим требованиям? Это человеческий ресурс. Его необходимо оптимизировать.

Как видим, никто из администрации США не открестился от слов своего генерала в отставке, который регулярно высказывает свое мнение по поводу нынешнего конфликта между Украиной и Россией. Поэтому слова Ходжеса – «важно, чтобы Украина победила» – это мнение как США, так и большинства стран Европы, где, кстати, по собственному признанию до сих пор и живет [во Франкфурте, Германия, прим. ред] бывший командующий вооруженными силами США в Европе.