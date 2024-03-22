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NBC News опубликовало видео о первом в мире биометрическом «умном» пистолете Biofire
Компания Biofire в марте начнет продавать в США первые в мире «умные» пистолеты.

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Компания Biofire, основанная Каем Клепфером, начнет поставки первого в стране биометрического «умного оружия» к концу марта. Это огнестрельное оружие оснащено новейшей технологией распознавания отпечатков пальцев и лиц, направленной на предотвращение несанкционированного использования и повышение безопасности.

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В основе инноваций Biofire лежит интеграция биометрических технологий в огнестрельное оружие. Этот умный пистолет стоимостью $1499, что значительно выше, чем у традиционных пистолетов, использует распознавание лиц и датчики отпечатков пальцев для разблокировки оружия для зарегистрированных пользователей. Эта функция предназначена для того, чтобы гарантировать, что огнестрельным оружием могут пользоваться только авторизованные лица, тем самым снижая риск случайного выстрела или неправильного использования детьми. По словам генерального директора Кая Клепфера, разработка этого пистолета является результатом обширных исследований и испытаний, гарантирующих его надежность и эффективность в реальных условиях.

Появление интеллектуального пистолета Biofire представляет собой потенциальный сдвиг парадигмы в безопасности огнестрельного оружия. Благодаря использованию биометрической технологии оружие мгновенно становится неработоспособным, как только оно покидает руки зарегистрированного владельца. Этот инновационный подход не только решает проблему несанкционированного доступа, особенно в семьях с детьми, но также предлагает новый уровень безопасности в предотвращении непреднамеренной стрельбы.

Посмотреть видео про этот пистолет можно здесь.

Несмотря на оптимизм в отношении умного пистолета Biofire, компания осознает предстоящие проблемы. Высокая цена и зависимость от технологий для обеспечения безопасности оружия вызвали вопросы о доступности и практичности среди потенциальных пользователей. Кроме того, остается неопределенным более широкое признание «умного» оружия на американском рынке, известном своими традиционными взглядами на огнестрельное оружие.

#сша #биометрические интеллектуальные пистолеты #умное оружие #умные пистолеты
Источник: nbcnews.com
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