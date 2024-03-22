Samsung Electronics называет Индию критически важным рынком для искусственного интеллекта, стремящимся стимулировать глобальные инновации. Компания демонстрирует свое видение «ИИ для всех», подчеркивая потенциал роста Индии, основанный на технологиях.

Во время визита в Мумбаи вице-президент, генеральный директор и руководитель подразделения Device eXperience Samsung Electronics Чон Хи Хан назвал Индию важнейшим рынком для будущего искусственного интеллекта (ИИ), подчеркнув, что потенциал страны стать глобальным центром развития искусственного интеллекта. Это объявление было сделано в фирменном магазине Samsung BKC, расположенном в Jio World Plaza, где Хан представил стремление компании использовать технически подкованное население Индии и устойчивый рост рынка для своих инноваций в области ИИ и гиперсвязи.

реклама

«В Индии проживает большое количество технически подкованных молодых потребителей, которые вдохновляют нас на инновации. Здесь тысячи молодых предприимчивых молодых людей работают в наших центрах исследований и разработок, чтобы принести миру передовые технологии, такие как искусственный интеллект. Мы гордимся ими», – заявил Хан во время мероприятия. Это заявление не только подчеркивает признание компанией Samsung рыночного потенциала Индии, но и ее постоянные усилия по более глубокой интеграции страны в свою глобальную инновационную стратегию. Сосредоточив внимание на искусственном интеллекте и гиперсвязи, Samsung стремится удовлетворить растущий аппетит индийских потребителей к передовым технологиям, создавая прецедент для своего видения «ИИ для всех» на одном из самых динамичных рынков мира.

В магазине Samsung BKC потребителям было предложено лично ознакомиться с новейшими инновациями в области ИИ. Магазин служит физическим проявлением видения Samsung, демонстрируя, как ИИ может изменить повседневный опыт посредством более разумного и интуитивного взаимодействия с технологиями. «ИИ позволит подключенным технологиям улучшить повседневную жизнь людей, всегда оставаясь ненавязчивыми и в фоновом режиме. Благодаря нашей модели открытого сотрудничества мы хотим сделать ИИ и гиперсвязь доступными для всех наших потребителей», — уточнил Хан.

Объявление гендиректором Samsung Индии следующим крупным центром ИИ совершенно обосновано, так как эта страна стремится выйти на передовые позиции в области разработки ИИ, о чем можно подробнее узнать здесь.