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В Индии вкладывают миллиарды в чипы Nvidia Hopper на фоне дебюта Blackwell
Значительные инвестиции Индии в чипы Nvidia Hopper знаменуют собой стратегический шаг к тому, чтобы стать центром развития искусственного интеллекта, делая упор на доступность и экономическую выгоду.

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В то время как генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг продемонстрировал передовые чипы Blackwell на GTC 2024, в Индии происходит важное событие, подтверждающее серьезные амбиции этой страны в области искусственного интеллекта. Индийский центр обработки – стартап под названием Yotta Data Services – сделал колоссальную ставку в миллиард долларов на чипы Nvidia Hopper предыдущего поколения, стремясь вывести Индию на передовые позиции в области разработки искусственного интеллекта.

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Несмотря на то, что Nvidia представила более совершенный графический процессор Blackwell, рекламируемый как самый мощный в мире чип искусственного интеллекта (подробнее об этом можно прочесть здесь), инвестиции этого индийского центра обработки данных в серию Hopper представляют собой стратегический шаг. Графический процессор Hopper, предшественник Blackwell, получил признание за свои значительные возможности ИИ, предлагая баланс между высокой производительностью и экономической эффективностью. Это решение подчеркивает стремление Yotta использовать существующие технологии для запуска инноваций в области ИИ в Индии, не дожидаясь, пока новейшие, хотя и более дорогие, технологии станут широкодоступными.

В ходе содержательной беседы генеральный директор поделился своими мыслями о причинах выбора Hopper вместо недавно представленных чипов Blackwell. «Речь идет не только о новейших технологиях; речь идет о том, чтобы сделать наиболее эффективные технологии доступными для реальных перемен», — заметил 52-летний генеральный директор Yotta Data Services. Эти инвестиции рассматриваются как основополагающий шаг на пути к созданию надежной инфраструктуры искусственного интеллекта в Индии, способной поддерживать широкий спектр приложений — от здравоохранения до умных городов, тем самым ускоряя цифровую трансформацию Индии.

Хотя решение индийского центра обработки данных может показаться нелогичным в свете запуска графического процессора Blackwell, оно подчеркивает более широкий взгляд на стратегии развития искусственного интеллекта. Blackwell от Nvidia представляет собой вершину технологии чипов с ИИ, предлагая беспрецедентное повышение производительности, энергоэффективности и возможности, предназначенные для генеративного искусственного интеллекта в огромных масштабах. Тем не менее, графический процессор Hopper уже сейчас способен удовлетворить текущие потребности и в то же время является более доступным для рынков, находящихся за пределами передовых технологий.

Поскольку Индия планирует стать лидером в области искусственного интеллекта в своем регионе, миллиардные инвестиции в чипы Hopper — это больше, чем просто покупка; это заявление о намерениях. Этот шаг не только позиционирует Индию как важного игрока на глобальном рынке искусственного интеллекта, но и подчеркивает стратегический выбор, который страны и компании должны сделать, чтобы сбалансировать привлекательность новейших технологий с практичностью масштабируемости, стоимости и неотложных потребностей.

#nvidia #индия #чипы #ии #blackwell #hopper
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