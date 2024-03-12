Новое исследование показало, что новейший гиперзвуковой дрон Китая демонстрирует превосходящую аэродинамическую эффективность по сравнению с американским F-22 Raptor, что знаменует собой значительный прогресс в авиационных технологиях. Благодаря великолепным аэродинамическим характеристикам китайский беспилотник равен F-22 в дозвуковом полете и превосходит его на гиперзвуковых скоростях.

В исследовании, опубликованном в рецензируемом китайском научном журнале Acta Mechanica Sinica, говорится о впечатляющем соотношении подъемной силы и тяги дрона, равном 8,4 в дозвуковом полете, что соответствует показателям F-22 Raptor. Однако возможности беспилотника раскрываются на гиперзвуковых скоростях: даже при крейсерской скорости в 6 Махов он сохраняет соотношение выше 4, что значительно превосходит возможности F-22. Конструкция беспилотника MD-22 с широкой зоной скоростей, обеспечивает сверхбольшую дальность полета и высокую маневренность, позволяя доставлять 600 кг полезной нагрузки на расстояние более 8000 км на скорости до 7 Махов.

Аэродинамическая конструкция беспилотника MD-22 отличает его от западных аналогов, в ней делается упор на простоту и эффективность, а ведущиеся сейчас работы по его усовершенствованию направлены на снижение стоимости, повышение надежности и улучшение возможностей радиолокационной скрытности.

В отличие от американского беспилотника HTV-2, который страдал от проблем с устойчивостью на высоких скоростях, последовательная поддержка Китаем исследований и разработок в этой области привела к успешным испытательным полетам, продемонстрировав потенциал практического применения гиперзвуковых аппаратов. Эта разработка не только подчеркивает важность аэродинамики, но и закладывает основу для будущих инноваций в аэрокосмической технике.