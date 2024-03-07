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Редкая золотая деталь Lego, найденная в комиссионном магазине, продана за $18101
Золотая фигурка Lego была найдена после того, как магазин Goodwill передал шкатулку с украшениями в магазин Central Pennsylvania была в итоге продана за более чем $18 000.

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Единственная деталь Lego, найденная в комиссионном магазине, была продана более чем за $18 000. Никто из сотрудников магазина даже не мог предположить, что выставленная на интернет-аукцион деталь конструктора вызовет такой ажиотаж. Однако оказалось, что этот предмет — уникальная вещь, стоящая целое состояние.

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Как и многие другие предметы из прошлого, наборы Lego, которые больше не производятся, теперь охотно приобретаются коллекционерами. Однако сотрудники магазина Goodwill из Соединенных Штатов об этом не подумали, когда нашли единственную маску из серии Bionicle. Они также не осознавали, что деталь конструктора была сделана из золота.

Серия Bionicle (сокращение от Biomechanical Chronicle) – это линейка игрушек, выпускавшаяся компанией LEGO Group с 2001 по 2010 год, а затем также с 2015 по 2016 год. Персонажи наборов наделены определенными характеристиками и способностями, а сама серия основана на приключениях этих биомеханических существ.

«Компания проводила конкурсы, главным призом которых была полностью играбельная маска Bionicle из золотого издания. В 2001 году таким образом было выпущено около 30 масок, из которых 25 были розданы в качестве призов на конкурсах, а остальные маски были востребованы сотрудниками Lego», – объясняет закулисное происхождение золотого кирпичика сайт Artnet.

После того как маска Канохи Хау была выставлена на аукцион ShopGoodwill, она быстро стала объектом с большим количеством заявок, причем заинтересованные лица с самого начала предлагали высокие цены.

Золотую фигурку Lego магазин Goodwill передал в шкатулке для драгоценностей в магазин Central Pennsylvania. «Вы бы ничего об этом не подумали. Она была в маленькой, старой на вид коробке Lego», – рассказал Чед Смит, вице-президент по электронной коммерции и технологиям компании Goodwill в Пенсильвании. 

После того как кирпичик был выставлен на аукцион, его быстро продали – первоначальная ставка составила $33 000, но в итоге покупатель не смог выложить такую сумму. Поэтому маска Хау была снова выставлена на аукцион. Из 48 поданных заявок самой высокой оказалась ставка в $18 101.

Продажа этого кирпичика из серии Bionicle за такую сумму делает его одним из самых дорогих отдельных деталей Lego, которые когда-либо покупали, сообщает Artnet. По данным сайта Gitnux, ранее самым дорогим из когда-либо проданных отдельных деталей Lego также был кирпичик из 14-каратного золота – тогда его оценивали в $14 450.

По словам представителей магазина, из представленных коллекционных предметов Lego красный шлем Дарта Вейдера ранее продавался почти за $3 000, а набор ног Бобы Фетта стоил около $1 000. Таким образом, нынешний кирпичик из 14-каратного золота значительно превзошел все остальные проданные элементы Lego.

#lego #конструктор #bionicle #канохи хау #коллекции
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