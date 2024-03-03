Ютубер опубликовал на своем канале видео, в котором показал, как можно играть в легендарный DOOM на умной зубной щетке.

В удивительном сочетании технологий и ностальгии по играм ютубер Аарон Кристофель успешно запустил культовую игру Doom на умной электрической зубной щетке Evowera Planck Mini. Само появление такой идеи и ее реализация подчеркивает растущую тенденцию проникновения интеллектуальных устройств в каждый уголок нашего дома, от кухонь до ванных комнат, и показывает не только творческий потенциал ютубера, но и указывает на уязвимость этих устройств с точки зрения безопасности.

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Используя возможности беспроводного обновления зубной щетки, Кристофелю удалось установить специальную прошивку на микроконтроллер ESP32-C3 устройства. Подключив мышь Bluetooth для навигации, Doom ожил на маленьком цветном дисплее зубной щетки. Этот инновационный проект демонстрирует гибкость платформы микроконтроллера ESP32, которая ранее использовалась для запуска Doom в других нетрадиционных настройках.





Этот забавный хак, хотя и впечатляет, поднимает вопросы о безопасности интеллектуальных устройств. Легкость, с которой Кристофель смог использовать зубную щетку, подчеркивает потенциальные уязвимости постоянно расширяющегося ассортимента интернет вещей. Хотя ESP32-C3 оснащен такими функциями безопасности, как безопасная загрузка, нельзя игнорировать возможность атак через побочные каналы. Эти проблемы подчеркивают важность защиты умных гаджетов от несанкционированного доступа.

Взлом умной электрической зубной щетки для игры в Doom не только обеспечивает новый игровой опыт, но и служит напоминанием о текущих проблемах в обеспечении безопасности интеллектуальных устройств. Это свидетельство человеческой изобретательности и призыв сохранять бдительность в отношении устройств, которые мы приносим в свои дома.