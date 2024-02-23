После заявления, сделанного Дженсеном Хуангом, что искусственный интеллект достиг «переломного момента», акции его компании выросли на 16%.

Состояние генерального директора выросло на $9,6 млрд, что вывело его 21-е место в списке богатейших людей.

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В четверг состояние Хуана подскочило на $9,6 млрд до $69,2 млрд. Подробнее о ситуации с ростом акций Nvidia мы рассказали в этом материале. Этот прирост позволил ему опередить Чарльза Коха и китайского магната по производству бутилированной воды Чжун Шаньшаня на 21-е место в индексе миллиардеров Bloomberg. Это значительный рост для соучредителя полупроводниковой компании, который еще в начале прошлого года занимал 128-е место с собственным капиталом в $13,5 миллиардов.

В четверг акции Nvidia выросли на 16% до рекордного уровня, увеличив рыночную стоимость примерно на $277 миллиардов. Это был самый большой прирост за одну сессию в истории рынка, превзошедший прибыль Meta Platforms Inc. в размере $197 миллиардов ранее в этом месяце. Nvidia смогла превзойти самые фантастические ожидания инвесторов, прогнозируя выручку, которая более чем на $2 миллиарда превзошла ожидания аналитиков.