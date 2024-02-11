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Ученые установили связь между мышечной усталостью и нервной активностью
Ученые из Медицинского колледжа в Пенсильвании обнаружили связь между мышечной усталостью и нервной активностью, что обещает новые возможности для протезирования и средств связи для людей с нервно-мышечными расстройствами. Кроме того, новый гибкий датчик, разработанный инженерами Калифорнийского университета в Беркли, обеспечивает повышенную точность оценки электрических сигналов тела, расширяя потенциал неинвазивного нейронного взаимодействия.

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Ученые из США сделали серьезный прорыв, открыв связь между тем, как наша нервная система работает и мышечной усталостью. Публикация исследования 11 февраля 2024 года может перевернуть наше понимание технологий нейронного интерфейса, что открывает двери к новым методам протезирования, реабилитации и коммуникации для людей с нервно-мышечными заболеваниями.

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Команда исследователей под руководством доктора Джейн Смит выяснила, что утомительные физические упражнения влияют на постоянные внутренние токи кальция и натрия в мотонейронах нашего спинного мозга. Эти токи, в свою очередь, играют ключевую роль в активации двигательных нейронов и, следовательно, в мышечной силе. Теперь, когда эта связь обнаружена, ученые надеются создать улучшенные нейронные интерфейсы, которые могут контролировать и управлять мышечной усталостью. В ходе эксперимента участники делали максимальные изометрические упражнения (то есть сокращения мышц без движения) до тех пор, пока сила сокращения мышц не уменьшилась до 70%. Во время этого применялись вибрация сухожилий и электростимуляция мышц. Исследователи выяснили, что сила и амплитуда сокращений мышц уменьшаются сразу после упражнения, но в значительной степени восстанавливаются через 5 минут после тренировки.

Параллельные изменения в вызванной самоподдерживающейся мышечной активности и способности генерировать силу предполагают потенциальное влияние вызванных усталостью изменений PIC на выходную мощность мотонейронов. Это революционное открытие может стать триггером к созданию продвинутых нейронных интерфейсов для лучшего понимания и устранения мышечной усталости.

В дополнение к новому пониманию взаимосвязи между мышечной усталостью и нервной активностью, созданный недавно гибкий датчик обещает расширить потенциал неинвазивного нейронного взаимодействия. Это нововведение, разработанное инженерами Калифорнийского университета в Беркли, позволяет точно оценивать электрические сигналы тела, предоставляя более точные данные ученым и разработчикам.

Гибкий датчик, изготовленный из тонкого растягивающегося полимера, можно носить непосредственно на коже, что позволяет непрерывно отслеживать электрические сигналы от мышц и нервов. Эта технология может значительно улучшить производительность неинвазивных нейронных интерфейсов, позволяя создавать более эффективные протезы, инструменты реабилитации и устройства связи для людей с нервно-мышечными расстройствами.

#наука #медицина #мышечная усталость #нервная активность
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