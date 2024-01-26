Спустя почти неделю после запуска игры Palworld компания Pokémon делает заявление.

Последний хит Pocketpair наконец-то привлек внимание создателей покемонов. Компания, создавшая легендарную серию видеоигр, выступила с кратким заявлением относительно Palworld.

реклама

На официальном сайте The Pokemon Company только что появилось заявление о "сторонней игре, которая выйдет в январе 2024 года". Разумеется, в кратком заявлении компания ни разу не употребила название Palworld. Однако все прекрасно знают, что речь идет именно об этой игре.

Компания Pokemon ясно дала понять, что не давала разрешения на использование своих активов в проекте другой студии. Поэтому они планируют тщательно разобраться в этом вопросе, проверить, не нарушил ли кто-либо права на их интеллектуальную собственность, и предпринять в случае необходимости, соответствующие меры.

Palworld на самом деле близок к Pokemon. Игры различаются по жанрам, но местами существа, встречающиеся во время исследования, до смешного похожи. Однако мнения по этому поводу по-прежнему разделились. Некоторые считают это вопиющим плагиатом, а другие отмечают, что обе игры основывают своих существ на животных. Поэтому, сходство неизбежно.

Если Pocketpair действительно действовала незаконно и нарушила права интеллектуальной собственности Pokemon, они, конечно, должны нести ответственность. Однако, чем ближе премьера игры, тем больше складывается впечатление, что если бы The Pokemon Company начала создавать проблемы проекту Pocketpair, игроки выразили бы серьёзное недовольство.

Большинство фанатов Palworld повторяют один и тот же аргумент в пользу новой игры Pocketpair — им удается добиться того, чего не удаётся сделать Game Freak. Разработчики последних выпусков игр про покемонов в последнее время не очень хорошо справляются со своей работой, и их продукция была очень далека от того, что Palworld представляет в раннем доступе.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Подробнее о небывалом коммерческом успехе игры вы можете прочесть здесь.