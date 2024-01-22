Игра Palworld, стартовавшая несколько дней назад, с героями, похожими на покемонов, разрывают Steam.

Сказать, что Palworld дебютировал успешно, значит не сказать ничего. Премьера игры произвела огромный фурор: продажи исчисляются миллионами, а десятки тысяч положительных отзывов доказывают, что игроки чрезвычайно довольны.

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Японская студия Pocket Pair потрясла основы индустрии, нагружая при этом серверы Steam. Все благодаря игре Palworld, которая вышла 19 января 2024 года. Сказать, что это была успешная премьера, — ничего не сказать.

В игре представлены знакомые существа, очень похожие на покемонов. Palworld фокусируется на игровом процессе выживания в открытом мире, где нормой является строительство и развитие базы, управление ресурсами, исследования и сражения. Palworld предлагает однопользовательский и многопользовательский режимы.

На момент написания этой новости о Palworld в Steam играют чуть более 1 миллиона человек. Стоит добавить, что Pocket Pair также доступна на Xbox One и Xbox Series X|S, а также в рамках Game Pass, так что игроков гораздо больше.

Разработчики сообщили, что за первые три дня было продано более 4 миллионов копий Palworld. И это еще не все. Отзывы на платформе Steam убедительно показывают, с чем мы имеем дело. На данный момент игра имеет 40 648 отзывов, 93% из которых – положительные. И самое интересное во всем этом то, что игра только попала в программу раннего доступа.

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