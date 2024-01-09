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Южная Корея приняла закон, запрещающий торговлю собачьим мясом
Власти Южной Кореи приняли законопроект о прекращении разведения собак для употребления их мяса в пищу.

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В Южной Корее традиция употребления мяса собак, длительное время считавшаяся нормой, постепенно угасает. Некоторые пожилые корейцы до сих пор уверены в благоприятном влиянии этой пищи на здоровье, особенно в жаркую погоду. По данным Корейского общества защиты животных, ежегодно в стране выращивают и забивают до миллиона собак для производства собачьего мяса. Эта традиция возникла в связи с тем, что мясо других животных было недоступно большинству населения. Однако сегодня сторонники запрета на употребление собачатины утверждают, что в современной Южной Корее, занимающей 13 место в мире по размеру экономики, это больше не является необходимостью.

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В то же время в Южной Корее наблюдается рост популярности собак в качестве домашних питомцев. Согласно оценкам Международного общества защиты животных Кореи, число собак, содержащихся в домашних условиях, достигает 6 миллионов. Для многих корейцев их питомцы являются любимыми членами семьи, за которыми они ухаживают с такой же заботой, как за человеком.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель, вместе со своей супругой, активной сторонницей запрета, содержит дома шесть собак и восемь кошек. Согласно опросу, проведенному Nielsen Korea по заказу Международного общества защиты животных Кореи, 86% респондентов заявили, что не планируют употреблять собачатину в будущем, а 57% поддерживают запрет на производство собачьего мяса.

Тем не менее, против такого запрета выступают фермеры, владельцы ресторанов и другие люди, связанные с производством собачатины, которые опасаются экономического ущерба. В ноябре они организовали митинг, в ходе которого произошли столкновения с полицией. Новое законодательство, запрещающее производство и торговлю собачатиной, вступит в силу через три года. Нарушение этого закона грозит тюремным заключением до трех лет или штрафом в размере 30 миллионов вон (22 800 долларов).

«Южная Корея быстро движется к обществу, ориентированному на благополучие животных, и сейчас настало время для правительства Южной Кореи принять меры для решения проблем потребления собак», - сказала министр сельского хозяйства Южной Кореи Сон Ми Рен.

«Мы планируем продолжать общаться с группами защитников животных и деловыми кругами, занимающимися потреблением собак, чтобы разработать способы предоставления разумной компенсации», - добавила она.

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Таким образом, Южная Корея присоединяется к ряду азиатских стран и территорий, включая Индию, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Гонконг и Тайвань, где уже действуют законы, запрещающие торговлю собачатиной.

#южная корея #мясо собак
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