Сотни рейсов отменены, тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении по всему миру, поскольку решено приостановить полеты более 170 самолетов Boeing 737 MAX-9.

Полеты около 171 самолетов Boeing 737 MAX-9, эксплуатируемых различными авиакомпаниями по всему миру, были остановлены для усиленной проверки, в результате чего тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении. Все началось 5 января, когда иллюминатор вместе с частью фюзеляжа самолета Boeing 737 MAX-9 авиакомпании Alaska Air отвалилось, когда полет достиг высоты 16 000 футов. Самолету пришлось совершить вынужденную посадку, и, к счастью, ни один пассажир не получил серьезных травм.

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Машина, находившаяся в эксплуатации с ноября, пострадала от серьезного взрыва, в результате которого в самолете образовалась дыра. В тот момент на борту находились около 180 человек. Один из рабочих получил легкие травмы.

Генеральный директор Alaska Airlines Бен Миникуччи принял решение приостановить полеты 65 самолетов Boeing 737-9. Ожидается, что проверки безопасности продлятся несколько дней. Кроме того, на аналогичный шаг решили пойти и другие перевозчики, использующие самолеты Boeing 737 Max 9. Всего на земле останется более 170 машин этого типа.

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Выяснилось, что самолет, участвовавший в рейсе 1282, был совершенно новым. Он был доставлен авиакомпании Alaska Airlines 31 октября 2023 года. На языке авиакомпаний часть самолета, оторвавшаяся в результате инцидента, называется заглушкой. Это специальная панель фюзеляжа, предназначенная для дополнительной двери аварийного выхода и расположенная в задней части самолета. По мнению экспертов по авиационной безопасности, авария могла быть результатом структурного разрушения.