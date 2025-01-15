



Рынок материнских плат на сокете АМ5 2025 by Dakar (Youtube - Техно Грааль).

Статья опубликована правообладателем.

Видео рынка можно посмотреть по ссылке (кликабельно)

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Всех приветствую, перед Вами рынок материнских плат для сокета АМ5 на начало 2025 года.

Поговорим о лучших вариантах, их ценах, преимуществах, а так же немного затрону новинки.

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В статье в основном будут платы формата Micro и Standart ATX, но малышки Mini ITX тоже немного затронем отдельно, в конце.

Статью решил поделить по чипсетам, то есть в каждой категории буду показывать и советовать Вам несколько вариантов, начинать будем с самого "младшего" и так далее по нарастающей, закончим недавно появившимся х870 (там есть небольшие нюансы, в процессе поясню).

Сейчас перед Вами таблица с основными отличиями чипсетов, если ничего не понятно - не переживаем, в процессе всё буду объяснять.

Источник - HARDWARE UNBOXED.

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Ещё хочу сказать - при составлении рынкаи отношусь к нему РЕЗКО НЕГАТИВНО, ибо слишком много проблем (отказы в возврате +возврат иногда платный, подмена товаров при доставке и прочее) поэтому имейте это в виду.

A620

Начнем с материнских плат на А620 чипсете. Здесь все модели будут формата Micro ATX, ибо Standart ATX (то есть полноразмерные) платы есть только у ASUS, но стоят они слишком жирно, брать особого смысла нет.

Сам по себе этот чипсет начальный, то есть меньше всего опций, но самая низкая цена.

32 линии PCI-E, при этом версия 5.0 не поддерживается, нельзя гнать процессор, но с разгоном памяти всё ОК, дешевый звук, мало портов USB, обычно 1-2 слота M2, но не больше.

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Теперь к самим платам, здесь предлагаю такие варианты:

1. ASUS Prime A620M-K / MSI PRO A620M-E / Gigabyte A620M H

2. ASRock A620M-HDV/M.2+

3. Colorful BATTLE-AX A620M-D / Colorful BATTLE-AX A620M-GHA WIFI V14 (белая + вайфай)

4. ASRock A620M Pro RS

Говорить буду кратко по плюсам, все ОСНОВНЫЕ характеристики выделил в таблице в статье перед Вами, на цены НЕ смотрим, напоминаю, ибо они очень часто меняются.





Если Вам необходимы ВСЕ характеристики и подробный разбор каждой платы - можно посмотреть здесь.

1. ASUS Prime A620M-K / MSI PRO A620M-E / Gigabyte A620M H - все три платы одной мысли, скажем так. Дёшево и сердито. Везде PCI-e 4.0х16 на видеокарту, один M2 под накопитель 4.0х4, нет радиаторов, одинаковый звук. Разница в VRM, у ASUS - 2х4+2+1 (4+2 Teamed), MSI - 6+2+1 (6+2 Direct), ну и у Gigabyte - 5+2+2, и слои - у Gigabyte и ASUS 4, у MSI - 6.

Из бонусов:

у MSI ещё плюсом усиленный слот, и на последних ревизиях на коробке с платой есть наклейка Ryzen 9000 ready, означающая, что с последними Ryzen плата должна завестись из коробки, но не забываем про проблемный биос MSI и нет разъема для подсветки 3-PIN ARGB, 4 pin RGB всего 1.

у Gigabyte есть кнопка обновления биоса, которая позволит обновить биос без процессора с флешки, что удобно, по 1 слоту под подсветку.

а ASUS..... ну.... это просто ASUS. Причем знайте, у их платы кнопки обновления биоса нет, и поддерживает ли эта плата из коробки 9000 процессоры - тоже не совсем понятно. Зато разъемы для подсветки у них есть.

Любую из плат берем для младших процессоров с TDP 65 ватт, процессоры с TDP выше я бы если честно не ставил.

2. ASRock A620M-HDV/M.2+. Плата тоже бюджетка, но выделил её отдельно, ибо Asrock в целом на АМ5 выпускает хороший продукт, а ключевое отличие от трех названных ранее - здесь 2 слота под M2 накопитель 2 4.0х4. Причем у неё есть ещё младшая модель, без + в конце (ASRock A620M-HDV/M.2), с разницей в цене не большой, но по характеристикам отличия у них прям существенные, без + похуже. Здесь 6 слоев (значит память на хороших чипах спокойно возьмет 6000-6400), 2х3+2+1 VRM (X+Y+Z=6, 3+1+1 Dual Output) с хлипеньким радиатором, и здесь уже 50А DrMOS, PCI-e 4.0 х16 на видеокарту, причем слот усиленный. Есть кнопка обновления биоса и разъем Type C.

То есть - Asrock взяли всё лучшее у конкурентов и сделали свой вариант, но на тысячу дороже. Советую к покупке, хватит для бюджетной сборки под игры с процессорами с TDP до 95 ватт. Минус - нет разъемов подсветки. Вообще.

3. Colorful BATTLE-AX A620M-D - ещё один дешевый вариант, но уже от Китайцев. Его выделил отдельно ибо не все люди скажем так "признают" не именитые бренды, но с Colorful проблем особых нет, если только БИОСы обновляют реже остальных, но поддержка Ryzen 9000 уже на месте.

Здесь PCI-e 4.0 x16 , есть 1 М.2 слот 4.0x4 под накопитель и 1 урезанный M.2 3.0x2, есть кнопка обновления биоса, ну и главное - хороший (для её цены)VRM 6+2+1 55A DrMOS с радиатором.

В общем под дешевые процессоры с TDP 65 ватт - берём.

3.1. Если нужна белая плата - вариант тут по сути один, подороже, это Colorful BATTLE-AX A620M-GHA WIFI V14. Та же самая Battle Ax, но белая и с WIFI.

4. ASRock A620M Pro RS - 2х3+2+1 (3+1+1 Dual Output)с 50А DrMOS, 6 слоев текстолита, 4.0 х16 на видеокарту, два слота PCI-e 4.0x4 под M2 накопитель и один 3.0 х2, хороший радиатор на VRM и M2, Type C, кнопка обновления биоса. В общем норм плата, её добавил как одну из самых жирных по начинке среди А620, но по нормальной цене, можно спокойно брать для 8-ми ядерного процессора с TDP 105 ватт (7700х, например).

Такие варианты я бы не советовал:

1. ASRock A620M-HDV/M.2 - уже говорил выше, это просто урезанная M.2+, разница со старшей в цене мала, при этом здесь 4 слоя а не 6, чуть хуже питальник (здесь 4+1+1), второй слот М2 3.0 (урезан). Плата сама по себе нормальная, и в тестах хорошо себя показывает, просто по моему личному мнению - переплата 1000 рублей за + версию имеет смысл.

2. Любые другие A620 от ASUS. Потому-что они стоят невменяемых денег. Да, например ASUS TUF GAMING A620-PRO WIFI - самая жирная плата на А620 чипсете, но вы видели сколько за неё хотят? Спойлер: очень много.

3. Ну и платы MSI. Я хоть и порекомендовал Вам одну, но по сути покупать платы MSI, если есть Gigabyte и Asrock - не лучший выбор. Ибо на MSI частая проблема с Биосом, либо он отваливается, либо не дает выставить xmp/expo профиль на ОЗУ.

B650

Теперь перейдем к B650 чипсету.

Сам по себе чипсет золотая середина, 36 линий PCI-E всего, здесь уже есть возможность и погнать процессор (не везде, тоже поясню), больше слотов, лучше питание процессора, больше всевозможных опций короче говоря

Опять таки, сейчас по ценам всё прям супер тяжело, ибо курс рубля, новый год, санкции и всё такое, предложения постоянно меняются и люди вкусные предложения разбирают моментально. Поэтому просто покажу Вам достойные варианты, про цену не буду говорить, смотрите сами что есть в наличии и по своему бюджету.

Сами платы, начнем с Micro Atx:

1. Asrock B650M-HDV/M.2

2. ASRock B650M PG Riptide

3. Gigabyte B650M Aorus ELITE AX / ICE - кому нужно белую

Китаец:

4. Maxsun MS-Challenger B650M

И такие варианты Standart Atx (полноразмерки)

1. Gigabyte B650 Eagle

2. Gigabyte B650 Gaming X (AX)

3. ASRock B650 Pro RS

4. ASRock B650 LIVEMIXER





Теперь подробнее: все основные характеристики как обычно в таблице перед Вами, кратко по плюсам:

1.Asrock B650M-HDV/M.2 - очень популярная плата, по сути просто классная бюджетка - 6 слоев, VRM 2х4+2+1 (X+Y+Z=6, 4+1+1 Dual Output) 50A DrMOS, один слот под M2 накопитель 5.0х4 и ещё один 4.0х4., 4 sata порта, Type C, кнопка обновления биоса - вообщем дешево, хорошо. Единственный косяк - как и у А620, нет разъемов для подсветки. Недавно постили её в нашем паблике Железный Маркет.





У всех остальных плат эти разъемы имеются (кроме Maxsun, их там тоже нет), их количество смотрите в таблице.

2. ASRock B650M PG Riptide - 6 слоев, VRM 3х4+2+1 (X+Y+Z=6, 4+1+1 Triple Output) 50A DrMOS с норм радиатором, 2 M.2 слота: 5.0x4 и 4.0x4, один под радиатором, порт USB C, 4 sata, кнопка обновления биоса - в общем просто база.

Из минусов - цена сейчас (мониторим, смотрим, ищем дешевле), и на старте продаж были проблемы с биосом, но сейчас уже всё ОК, и кстати я ни к одной из плат не отношу к минусам писк дросселей, банально потому что такое может быть АБСОЛЮТНООО на любой матери у любого производителя.

3. Gigabyte B650M Aorus ELITE AX / Elite AX ICE - тоже одна наверное из самых часто покупаемых плат в нашей стране, ибо в Железном Маркете мы ловили её по вкусной цене (до 20-ти тысяч, сейчас конечно уже гораздо дороже) огромное количество раз





Там кстати не только материнские платы бывают, но и остальные комплектующие, также мониторы, девайсы, смартфоны и т.п. - обязательно заглядывайте, ставьте колокольчик, дабы ничего не пропустить.

Здесь смотрите, черная элитка до ревизии 1.3 (а именно с этой ревизии появилась ещё белая) шла с 8-ю слоями текстолита. Потом пришел дядя маркетолог, и, увы, теперь уже 6 - и на черной, и на белой.

VRM здесь 2х6+2+2 (X+Y=12, 6+2 Twin) с хорошим радиатором и 60A DrMOS, хватит даже на топовые процессоры (7950х в разгоне или условный 9950х), по тестам (у вас на экране) - у неё одни из лучших температур среди m-ATX плат.

источник - Hardware Unboxed





Усиленный слот под видеокарту PCI-e 4.0 х16, два слота под M2 накопители: один 5.0х4 и второй 4.0х4, оба слота под радиатором, причем он действительно эффективный, а не бесполезный декор.

Бонус- есть WIFI. Кто не знает, на любой плате Gigabyte если видите в названии AX - значит плата идет с Вайфаем.

Из минусов - очень редко может не запустится без обновления биоса, но как по мне не существенно.

4.Теперь вот такой интересный китаец - Maxsun MS-Challenger B650M. Чем интересен то? Естественно ценой. Одна из самых вообще дешевых плат, последнее время была в продаже за 10-11 тысяч, а год назад брали её на AliExpress за смешные 80$.

Здесь 6 слоев, 6+2+1 50a DrMOS, один слот M2 4.0x4, и в плане разгона плата ничем не отличается от более дорогих. Согласен, не густо, но что вы хотели то за 10 тысяч?

Из минусов - очевидно сэкономили на звуке, WIFI только для галочки, и всего один слот под М2,а самое важное - БИОС. Кнопки обновления нет (но в последних ревизиях вроде как появилась), а его нужно постоянно обновлять, что бы получать фиксы багов, ибо на версии 2.1-2.3G например, мать может сильно завысить вольтаж на контроллер памяти, в результате чего - деградация процессора.

Брать или нет - решайте сами, но в целом плата как ультра-бюджетка на B650 - ОК, со своими косяками.

Теперь полноразмерки.

1. Gigabyte B650 Eagle - я её сейчас часто людям рекомендую, кто спрашивает недорогую B650. Даже с учетом декабрьского падения рубля мы её периодически постим в Железном Маркете за 13-14 тысяч.

Здесь нормальный VRM 2х6+2+2 (X+Y=12, 6+2 Twin) с радиатором, привычные 6 слоев, 3 слота под M2 накопители - 5.0х4, 4.0х4 и 4.0х2, все та же кнопка обновления биоса, Type C, обычный звук и интернет.

Из минусов - самый такой прям косяк на мой взгляд, здесь половина фаз находятся сзади, на обратной стороне платы, по сути без охлаждения. Ну и основной радиатор на VRM не самый лучший.

В целом хорошая дешевая мать, можно брать под средние процессоры с TDP до 105-ти ватт. Топы 7950х, 9900х и т.д. не стоит, возьмите подороже что-то.

2. Gigabyte B650 Gaming X (AX) V1/V2 - здесь буду говорить именно про V2, ибо V1 более старая и вряд ли её сейчас можно купить.

Здесь тоже 6 слоев, VRM 8+2+2 (в ревизии до 1.3 8+2+1, X+Y=12, 8+2 Direct) 60A DrMOS, 3 слота под М2 накопители: 5.0х4 и два 4.0х4, WIFI 6, кнопка обновления биоса, TYPE-C, 4 Sata порта.

Моментик здесь как и на B650M Aorus: у меня редактор себе ещё давно собирал систему на 7500F и этой плате (V1), и без прошивки биоса с кнопки у него система не запускалась, поэтому имейте в виду.

Её мы тоже часто постили в Железном.





3. ASRock B650 Pro RS и такая вот красивая оранжевая ASRock B650 LIVEMIXER. Две хорошие платы, очень похожи по характеристикам. Обе восьмислойки, VRM и там и там 2х7+2+1 60A SPS (X+Y=12, 7+2 Dual Output у PRO RS и X+Y=12, 7+2 Twin у Livemixer), у Livemixer больше USB слотов, но SATA порта всего 2, у PRO RS - 4, и M2 слоты: у Livemixer один 5.0х4, и два 4.0х4, а PRO RS - тоже самое, но третий слот PCI-E 3.0х2, то есть - урезанный. Звук и интернет одинаковые.

По тестам VRM кстати у PRO RS температуры чуть ниже, но не прям существенно, а самого питания хватит для любого процессора на АМ5 на момент создания видео.

Тоже можно брать.

ASUS и MSI здесь нет, ибо, повторюсь, ASUS очень дорого, MSI имеет проблемы с биосом. Темболее оба производителя не имеют 8-ми слойных плат на обычном B650 (НЕ B650E), поэтому тоже минус им в карму (m-ITX не в счет). Если уж сильно хотите - смотрите на MSI MPG B650 EDGE и ASUS ROG STRIX B650-A GAMING.

Также не рекомендую к покупке вот эти платы от Gigabyte B650, ибо из-за биоса и моих любимых маркетологов Gigabyte разгон процессора на них НЕ ВОЗМОЖЕН.

B650E

Дальше B650E - то есть B650 Extreme. Здесь уже AMD обязывает производителя делать слот под видеокарту с версией PCI-express 5.0х16 и один M2 тоже должен быть минимум 5.0х4, всего линий также 36, как и у B650, но 24 из них - версии PCI-E 5.0. Любую B650E из этого видео можно брать даже под топовые процессоры, питания хватит, разница будет только в температурах.

Здесь такие варианты:

Из именитых брендов B650E формата Micro ATX есть только у Colorful и Maxsun, но второго тут не будет, ибо в РФ тяжело найти, если только на условном Avito

А от Colorful предлагаю такой вариант: (на цены не смотрим, ибо они постоянно меняются, платы появляются и пропадают, ищем подешевле сами или у нас в Железном маркете)

m-ATX

1. BATTLE-AX B650M-PLUS V14 (m-ATX)

ATX

1. Asrock B650E PG Riptide

2. Asrock B650/B650E Steel Legend

ATX-B

1. Gigabyte B650E Stealth Ice

e-ATX

1. Asrock B650E Taichi e-ATX





Теперь подробнее:

Начнем с Colorful BATTLE-AX B650M-PLUS V14. Одна из самых дешевых плат на B650E, причем здесь хоть и просто B650M, но по факту она именно B650E.

6-ти слойка, VRM 2x6+2+1 55A DrMOS, усиленный слот под видеокарту версии PCI-E 5.0х16, и два M2 слота 5.0х4. Полноценный BIOS в плане разгона процессора, кнопка обновления биоса, 4 порта SATA.

За эти деньги, а продавалась она в среднем до 17 тысяч - по сути минусов то у неё и нет. Если только BIOS на английском/китайском языке, нет радиаторов на М2, и нет настройки вторичных таймингов памяти (например тайминг TREFI, который влияет на латенси на ам5 скрыт), но плата сама ставит нормальные значения.

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1. Теперь Asrock B650E PG Riptide. Плата прям конфетка, восьмислойная, VRM 2х7+2+1 (X+Y=12, 7+2 Dual Output) 60A SPS, WIFI 6E, есть type c и 1 слот USB 3.2 GEN2 (10 Gb PS), естественно слот 5.0x16 под видеокарту и три слота M2 накопителей - 5.0х4 один, второй 4.0х4 и третий - урезанный 3.0х2. Интернет тоже норм, а вот звук хотелось бы получше. Есть ещё кстати держатель под видеокарту.





2. И ещё один Asrock B650/B650E Steel Legend. Есть 2 версии платы, B650 и B650E, причем первая белая и хоть у неё буквы Е нет в названии, но она тоже поддерживает PCI-E 5.0 и по факту таковой является.

Обе платы восьмислойные, но у B650E Steel legend на 2 фазы больше - 2х8+2+1 (X+Y = 12, 8+2 Twin) 60A SPS против 2х7+2+1, но уже 80A DrMOS.

Отличие SPS от DrMOS кстати в том, что SPS - это продвинутый вариант DrMOS. По сути, это более умный и эффективный силовой модуль, который не только объединяет драйвер и MOSFETы, но и добавляет к ним дополнительные функции.

Слот 5.0x16 под видеокарту и три слота M2 - один 5.0х4 и два 4.0х4 у обеих плат. У обычной (не "Ешки") на 2 порта SATA больше и есть один слот USB 3.2 Gen2x2 20 Гбит/с, а кнопка обновления биоса и Type c есть у обоих.

Обычная B650 белая, ещё и стоит меньше, но тут возникает её главный и наверное единственный минус- фиг где найдешь. Если вы поймали её не за дорого, поздравляю - Вы Красавчик!

Ещё не забываем про вот такую новиночку формата ATX-B - Gigabyte B650E Stealth Ice.

Здесь стандарт DIY-APE Revolution (Ди Ай Уай Эй Пи Эй революшн), который придумали ASUS.

Если по Русски, то это материнские платы, у которых разъёмы питания, а также коннекторы интерфейсов, в том числе SATA, фронтальных USB, вентиляторов и другие, перенесены на тыльную сторону.

И при сборке ПК у вас будет виден только один кабель - для питания видеокарты. Остальные все будут спрятаны. Естественно под неё нужен соответствующий корпус.

Эта плата у меня есть у самого, я её осенью урвал благодаря Железному Маркету за 23 тысячи,

И за эти деньги здесь вот что:

Во первых, это наверное самая красивая плата вообще из всех что я видел, даже красивее NZXT

Начинка у неё довольно стандартная для Gigabyte, 6 слоев, VRM 2х6+2+2 (X+Y=12, 6+2 Twin) 60A DrMOS, есть кстати WIFI7, привычная кнопка обновления биоса, PCI-E 5.0х16 и три M2 под накопители: один 5.0х4 и два 4.0х4, ну и TYPE C. У меня кстати эта плата из коробки завелась с 9800X3D. Биос не шил.

По сути её особенность - это её красота, а именно скрытые коннекторы. В остальном просто обычная хорошая B650E плата.

Ну и король - Asrock B650E Taichi / Taichi Lite формата E-ATX (большая). Платы по характеристикам одинаковые, просто Lite версия менее красивая и нет вентилятора VRM. 8 слоев, VRM здесь хватит на два 7950x, 2х12+2+1 (X+Y=20, 12+2 Dual Output) 105A SPS, отличный звук, все слоты USB 3.1/3.2 (то есть 2.0 уже нет), под видеокарту слот естественный усиленный, PCI-E 5.0X16, три M2 слота - один 5.0х4 и два 4.0х4. Ещё кстати есть BCLK генератор, для разгона процессора.

В общем, жирный жир, если нужна топовая плата - берем Taichi

по традиции - ASUS'A здесь нет, ибо очень дорого, да и у них всего 3 платы на B650E, если хотите ASUS - ищите ASUS ROG STRIX B650E-E.

MSI же вообще не имеет ни одной платы B650E, поэтому фанаты MSI - как говорится "это фиаско, братан".

Ещё кстати вдруг кто хотел GIGABYTE B650E AORUS MASTER - у неё 2-ой слот M2 5.0 делит PCI-E линии с видеокартой, установка второго M2 накопителя 5.0 приводит к тому что видеокарта работает на 8X, так что брать её можно, но тогда юзаем только 1 M2 накопитель с версией 5,0 PCI-e.

X670-X670E

По бОльшей части такие платы не нужны девяноста-пяти процентам юзеров, ибо здесь просто больше линий PCI-E, так как чипсеты AMD X670 и X670E

полностью равнозначны по функциональности (набору портов и линий), но слот PCIe x16 (для видеокарт) от процессора в случае X670E получает версию PCIe 5.0, а в случае X670 — 4.0. В основном их выбирают когда нужно подключить вагон девайсов на прямую к мат. плате, либо много M2 накопителей или две видеокарты (зачем?), а для обычного человека портов в B650 хватает с головой. Плюсом они гораздо дороже B650/B650E.

Источник - H.U





Но, если вы действительно хотите такую плату (то есть хотите переплатить), то рассматривайте их: (с питаем кстати здесь проблем тоже не будет)

m-ATX плат на х670 нет, только Standart и E-ATX.

Сейчас кстати вышел новый чипсет Х870/X870E (о нём ещё поговорим), и из-за этого Gigabyte и Asrock почти пропали с полок магазинов, остались в основном MSI и ASUS, поэтому я бы смотрел на Вашем месте на старший чипсет, но хозяин-барин, если вдруг кто хочет, то смотрите, тут будет всего пару вариантов (их ещё можно найти):

1. ASRock X670E Pro RS

2. MSI X670E GAMING PLUS WIFI

3. ASUS TUF GAMING X670E-PLUS

4. Asrock X670E Taichi Carrara





1. ASRock X670E Pro RS - одна из самых дешевых, ещё можно найти в наличии в DNS или на маркетплейсах. 8 слоев, VRM 2x7+2+1 (X+Y=12, 7+2 Dual Output) 60A SPS, кнопка обновления биоса, не худшие температуры по тестам, один слот 5.0х16, целых 5! слотов под M2 накопители: 1*5x4, 3*4x4 и 1*3x2 (урезанный). 6 слотов sata, 10 портов USB, 1 из которых Type C, второй usb 3.2 10гбит.





2. Теперь вот такой вариантик - MSI X670E GAMING PLUS WIFI. Средняя бюджетка от MSI, 6 слоев, VRM 2x7+2+1 (X+Y=12, 7+1 Duet Rail) 80A SPS, 2 TYPE C 10 и 20 гбит, 4 слота M2: 1 5.0Х4, три 4.0х4. 4 Sata.

Кто готов поковыряться в биосе - велком.

3. И плата ASUS TUF GAMING X670E-PLUS. По норм цене, постоянно бывает в наличии. 8 Слоев, VRM 2x7+2+1 (7+2 Teamed) 70A SPS, много USB A, тоже целых 2 TYPE C 10 и 20 гбит, 4 слота под M2 накопители: 1 5.0х4, 2 4.0х4 и один старый добрый 3.0х4. На видеокарту очевидно 5.0Х16., 4 SATA порта.

Кто любит ASUS - брать можно.

4. Ну и естественно царь-плата - Asrock X670E Taichi Carrara.

Дорого, согласен, но куда деваться, в такое время живем.

По сути это на половину белая (мраморная) копия B650E Taichi, 8 слоев, VRM здесь 2х12+2+1 (X+Y=20, 12+2 Dual Output) 105A SPS, такой же звук, интернет, в общем та же самая Taichi B650E, просто больше слотов - 3 USB 3.2 5 Гбит, 5 USB 3.2 10 ГБит и два USB-C 4.0 40 ГБит, а также 8 sata портов и на один порт M2 4.0х4 больше.

Вэтой плате их всего 4 - один 5.0х4, и три 4.0х4.

Брать можно, если есть деньги и планируете сидеть на AMD, пока не выйдет новый сокет (АМ6).





А вообще, повторюсь, можно уже идти сразу за Х870/870E.

B840-B850

Пару слов о чипсетах B840-B850 от AMD.

Эти по сути замена A620 и B650, характеристики перед вами в таблице

Если коротко по чипсетам - B840 - те же самые характеристики, что и в A620A, ибо он базируется на микросхеме promontory 19, а не promontory 21.

Кому интересно, promontory 19 - это просто урезанный чип без поддержки PCIe 5.0. Грубо говоря, B840 = A620.

А B850 по основным характеристикам повторяет B650, главное отличие от предшественника — можно разделять 16 линий для видеокарты на два слота по 8 линий, тогда как в прошлом поколении это было прерогативой более дорогого B650E/

плюс вроде как некоторые B850 выходят с поддержкой PCI-E 5.0, но пока конкретной инфы по моделям нет

В продаже плат на этих чипсетах nj;t особо нет, даже карточек товара, и не все производители представили свои платы.

B850M Aorus и Gaming от Gigabyte конечно мелькают (мы их постим в Железном Маркете),

но здесь ошибки в некоторых карточках, например вот -

на фото B850 полноразмерка

которая естественно дороже, а в описании 850M (micro ATX),

а так что если кто захочет брать - смотрите внимательно на описание, а пока про платы мне Вам рассказать нечего.

Ибо тестов и обзоров пока нет.

Причем такой прикол - в официальной продаже этих материнских плат ещё нет, они должны быть только в Январе - а у нас уже появились, ещё и со скидкой.

Откуда? да хрен его знает)

Как только появятся - купим (возможно), обкатаем, потестим, тогда сразу же сделаем для Вас вторую часть этого рынка конкретно по этим чипсетам.

X870-X870Е

Теперь о самом новом и интересном - X870 и X870E (extreme).

Перед вами опять таблица, где вы видите разницу с остальными чипсетами.

Получается, что X870E - тоже самое, что и X670E. Ключевое отличие моделей на новом чипсете — поддержка портов двух сверхбыстрых портов USB 4, обладающих скоростью до 40 Гбит/c.

При этом обычный Х870, является идейным последователем B650E, ибо обязательна поддержка шины PCI-E 5.0 для слота видеокарты и NVMe-накопителей, но базируется он всего на 1 микросхеме. Но здесь ещё как и в случае со старшим X870E, обязательная поддержка двух сверхбыстрых портов USB 4.

Ещё короче - X870 это B650E, только с обязательной поддержкой PCI-E 5.0 под видеокарту, и большим количеством слотов.

Теперь к платам, здесь советую такие варианты:

1. ASrock X870 Pro RS WiFi.

2. Gigabyte X870 GAMING X

3. MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI

4. ASRock X870E Taichi Lite

1. Самый первый и лучший вариант по соотношению цена/качество - ASrock X870 Pro RS WiFi.

Плата продается по цене в 200$, у нас естественно дороже (в районе 30-33 тысяч), но пока только заказом из Китая, думаю скоро появится и в магазинах.

А как только появится - сразу запостим в Железный Маркет, так что обязательно подписывайтесь.

За эти бабки здесь 8 слоев, 2х7+2+1 80A DrMOS, 10 USB A портов, 2 Type C 4.0 40 Гбит, 5.0х16 на видеокарту, 3 слота М2: 5.0х4, 4.0х4, 3.0х4.

Короче говоря - привычный Asrock. Опять делают нереально годно. Тесты кстати выше перед Вами, она тут тоже показала себя очень круто.

2. Вторая - Gigabyte X870 GAMING X WIFI7. Вообще Gigabyte пока как-то плохо начинает, они единственные кто сделал шестислойные))) платы на этих чипсетах, да и в тестах все показывают себя хуже конкурентов. В общем ждем реабилитации в следующий ревизиях, а пока эта плата здесь есть только по одной причине - в момент написания статьи она продается до 30-ти тысяч на Я. Маркете (когда делал скриншоты уже чуть подорожала, тут рандом ЯМы)

Здесь VRM 2х8+2+2 60A DrMOS, но 6 слоёв опять таки)))), 8 портов USB A, 1 кстати 3.2GEN2 на 10гбит, и по классике 2 Type C 4.0 40 Гбит.

5.0х16 PCI-E, 3 слота под М2 накопители: 1 5.0х4, 1 4.0х4 и 1 4.0х2, что не круто, плюсом на практике если воткнуть M2 накопитель в 4.0х4 и PCI-E 4х4, то получается что можно использовать только 2 слота M2, ибо третий 4.0х2 выключится. Линии видеокарты не режут, здесь проблем нет, как в других, ибо 5.0 только один.

(чуть позже расскажу)

3. MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI. Да, MSI. Хоть проблемы с биосом никуда не делись, но вот конкретно TOMAHAWK по начинке и судя по тестам у них получилась прям сочной.

А учитывая то, что её сейчас можно найти в магазинах, хоть и дороговато, брать можно, но ждем Asrock.

VRM обычный для такого формата плат, 2х7+2+1 60A SPS, 8 слоёв, 4 слота под М2 накопители: 2 5.0х4, 1 4.0х4 и 1 4.0х2. Тут правда есть моментик:

Порты USB 4 имеют общую пропускную способность с портами M2_2 (5x4); они будут работать всего на двух линиях (5.0x2), если порт M.2_2 занят.

Также если в BIOS для порта M.2_2 установлено значение x4, порты USB 4 будут полностью отключены.

M.2_2 также отключен в процессорах на Phoenix 2 (например 5 8500G), вряд ли конечно кто будет использовать такой конфиг, но всё равно, знайте))), здесь ещё 4 SATA, и 2 USB A 3.2 GEN2 (10 ГБИТ).

В целом, брать можно, но в очередной раз повторюсь - это MSI. Возможно придется вступать в схватку с их биосом.

4. Ну и естественно - ASRock X870E Taichi Lite. Пока Asrock до нас ещё не доехал, поэтому тоже заказываем с Китая за дорого или ждем.

Здесь как и в случаях с B650E/X670 - жииииир жирнющий. VRM 2х12+2+1 110 SPS с отличными радиаторами, то есть хватит на много лет, 8 слоев, тактовый генератор BCLK, целых 5 USB-A портов 3.2 gen2 на 10гбит, и по стандарту 2 USB4 40гбит. На видеокарту армированный слот 5.0х16, либо же два 5.0х8.

4 слота под M2 накопители: 1 5.0х4, три 4.0х4.

В тестах тоже показала себя замечательно.









Ещё учитывайте такой момент - например топ платы по типу ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO, GIGABYTE X870E AORUS MASTER, X870E AORUS PRO, в общем те - у кого несколько (2-3) слота версии 5.0 под M2 накопители:

у них слоты M2B_CPU (5x4) и M2C_CPU (5x4) имеют общую пропускную способность с PCIE 5x16; использование любого из них приведет к тому, что PCI-E X16 будет работать на x8.

Если человеческим языком - слоты M2 5.0х4 режут линии видеокарты, поэтому запускаем ТОЛЬКО с одним M2 5.0х4, остальное всё должно быть 4.0, если хотите что бы карта работала в режиме PCI-E 5.0x16.

Также не забываем что только Gigabyte использует даже в Aorus Pro/Aorus elite 6 слоёв, а не 8, как у MSI, Asrock, ASUS.

Поэтому кто любит Гигов - ждем новые ревизии и надеемся, что маркетолог протрезвеет.

Проблем с линиями видеокарты нет только у MSI MEG X870E GODLIKE, здесь 2 слота M2 можно юзать в 5.0x4, но там цена - 1100$ в РРЦ в Европе, у нас смело умножаем на полтора и плюсом некоторые моменты с USB 4 и M2 5.0, ибо они имеют общую пропускную способность, и если установить для M.2_2 в Биосе версию 4.0 - то USB будут отключены.





А вообще, платы пока только-только появляются, поэтому в идеале, тем кто хочет собирать себе в скором времени железо - подождите наш второй выпуск, он обязательно будет и будет вот как раз таки подробнее про все новые чипсеты.

mini-ITX

Ну и финалОчка - для тех, кто любит всё самое маленькое)))

Платы формата MINI ITX. Здесь, очевидно, всё дорого - ибо формат нестандартный.





1. На А620 чипсете здесь варианта всего 2 - это ASRock A620I Lightning WiFi и GIGABYTE A620I AX.

Берём однозначно первую, от Asrock. Это единственная плата с 8-ю слоями на A620.

При этом здесь нормальный VRM, 8+2+1 60A DrMOS, нет разъема под 4 PIN RGB, но 2 слота под M2 накопителя - один 4.0х4, второй 3.0х4, и 2 SATA.

Есть вайфайчик, не самый плохой, кнопка обновления биоса.

Гигабайт стоит +- столько же, но похуже, поэтому её не рассматриваем.

2. Дальше у нас B650 И B650E, здесь предлагаю такие варианты:

ASROCK B650E PG-ITX WIFI

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI

ASROCK B650E PG-ITX WIFI - дешевле ASUS, но хорошая по начинке. 10 слоев, VRM 10+2+1 (10+2 Direct) 105A SPS, 3 слота USB A 10гбит, 1 Type c, на видеокарту 5.0х16, два M2 слота - 5.0х4 и 4.0х4, 2 sata.

минус - нет разъема 4 PIN RGB, а 3pin argb - только 1 и нет кнопки обновления BIOS.

ASUS ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI - тоже самое, что Asrock, только VRM 10+2+1 (10+2 Direct) 70А SPS, есть кнопка обновления биоса, и по 1 разъему для подсветки - 3pin argb и 4pin rgb.

Из минусов - часто пищат дроссели, но это повторюсь, может быть у любой платы, и не лучший радиатор на M2.

MPG B650I EDGE WIFI от MSI не советую, всё тот же BIOS, сама по себе плата очень капризная +там довольно шумная вертушка, а AORUS Ultra от Gigabyte стоит космос.

3. Теперь х670.

Здесь всего 1 плата - это ASUS ROG STRIX X670E-I WIFI. Дорого, жужжащие вентиляторы охлаждения VRM и чипсета, экономия на радиаторах.

VRM 10+2+1 110A SPS (10+2 Direct), 10 слоев, два M2 слота - 5.0х4 и 4.0х4, 5.0х16 на видеокарту, 2 sata, по одному разъему для подсветки, два USB4, 5 usb 3.2 10 гбит, поддержка данной платой Thunderbolt 4.0 (для mac)

Если нужна такая плата - вариантов то у вас нет, поэтому берем её.

4. Ну и финал по m-ITX, х870 чипсет.

Здесь есть пока всего 2 платы - Gigabyte X870I AORUS PRO ICE и ASUS ROG STRIX X870-I GAMING WIFI. Причем Aorus у нас в продаже пока нигде нет, только заказ с Китая.

Первая белая, вторая черная. Платы не далеко друг от друга ушли, но ASUS имеет получше VRM - 10+2+1 110A SPS против 2х4+2+1 110SPS, и побольше всяких слотов USB, однако нет 4PIN RGB разъема.

Обе платы поддерживают 5.0х16 на видеокарту и по два M2 слота для накопителей - один 5.0х4, второй 4.0х4.

Какую брать - решайте сами, все равно обе стоят как крыло самолета, но я бы наверное выбрал ASUS.





Собственно, у меня на сегодня всё. Спасибо что читаете, всех с уже наступившим новым годом, до скорого.



