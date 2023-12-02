Игровые релизы в декабре 2023 года.

Конец лета и осенняя пора порадовала многочисленных геймеров невероятным количеством игровых новинок. А так же ноябрь был как обычно щедр к игрокам, которые ждали игровые релизы на традиционной осенней распродаже на различных игровых площадках. Но «буйство» новинок уходит на второй план, так как предстоящий первый зимний месяц совсем не радует изобилием представителей игровой сферы. Давайте же рассмотрим какие игровые релизы запланированы на начало зимы!

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SteamWorld Build





Дата выхода: 1 декабря 2023 г.

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Жанры: Градостроительный симулятор

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X|S

Разработчик: The Station

Издатели: Thunderful Publishing

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Режим игры: Одиночная игра

Русский язык не поддерживается

SteamWorld Build предлагает игрокам стать архитектором шахтёрского городка альтернативной вселенной Дикого запада , населённого паровыми роботами . Геймерам, как и во всех градостроительных симуляторах придётся копать землю, возводить дома для своих граждан-пароботов и обеспечивать их всем необходимым. Кроме наземного строительства, также придётся заняться разработкой под землёй, ведь под поселением располагается кладезь полезных ресурсов.

Так как доступ к игре уже появился у ряда изданий то на агрегаторе рецензий OpenCritic у SteamWorld Build набралось 28 рецензий (рейтинг 81 %). Журналисты хвалят градостроительную стратегию за увлекательный игровой процесс, общую вариативность, удобное управление (как с использованием клавиатуры и мыши, так и с геймпада) и продуманный интерфейс.

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А вот проблемы с балансом на поздних стадиях игры и приедающийся геймплей стали основными поводами для снижения итоговых оценок. Также некоторым обозревателям сюжетная кампания показалась слишком короткой. Ниже приводятся цитаты отдельных изданий, описывающие как положительные, так и отрицательные стороны стратегии.

PushSquare: «SteamWorld Build — это восхитительный и очень интересный проект в жанре градостроительства. Два режима игры хорошо дополняют друг друга, предлагая два очень разных, но одинаково приятных способа получения ресурсов».

Game Informer: «К сожалению, кампания SteamWorld Build затянута. Блеклый сюжет и жёстко прописанные конечные цели превращают то, что изначально было увлекательным занятием, в утомительную рутинную работу».

GamesRadar: «Здесь всегда есть чем заняться, и я нахожу это гораздо более приятным, чем в случае с некоторыми градостроительными симуляторами, где нужно просто сидеть сложа руки и смотреть, как поступают деньги».

SteamWorld Build выйдет 1 декабря на PC (Steam, GOG, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

Born of Bread





Дата выхода: 5 декабря 2023 г.

Разработчик: WildArts Studio Inc.

Жанры: Компьютерная ролевая игра, Инди-игра, Экшен, Казуальная игра, Adventure

Платформы: Nintendo Switch, PlayStation 5, Windows, Xbox Series X|S

Издатели: Dear Villagers, Plug In Digital

Русский язык не поддерживается

Born of Bread — это семейная пошаговая ролевая игра, отсылающая к классическим мультяшным ролевым играм, полным забавных персонажей и очаровательных историй, которые понравятся как детям, так и взрослым.

Одним из главных героев выступает Буханка, своего рода голем, рождённый из хлеба!

Игрокам предстоит исследовать чудесный мир, полный загадок: от загадочных руин Леса Корней до ледяных пейзажей Морозных равнин. С помощью своих друзей сразится с грозными злодеями и принять участие в веселых, причудливых гибридных боях в пошаговом режиме и в реальном времени.

На популярном ресурсе Steam, через который распространяется игра уже доступна демо-версия. Так что каждый желающий уже может опробовать геймплей и вынести свой вердикт. К большому сожалению русский язык игрой не поддерживается.

Пошаговая ролевая игра, посвященная кулинарии, Born of Bread будет выпущена на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (через Steam) 5 декабря, объявили издатель Dear Villagers и разработчик WildArts.

Disney Dreamlight Valley





Дата выпуска: 5 декабря 2023 г.

Разработчики: Gameloft, Gameloft S.E.

Издатель: Gameloft

Номинации: Премия BAFTA в области видеоигр в категории «Лучшая семейная, социальная игра»

Жанры: Приключенческая игра, Симулятор жизни, Ролевая игра, Экшен, Игровое моделирование

Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Windows, Xbox Series X|S и MacOS

Cобытия Disney Dreamlight Valley развернутся в фэнтезийном мире известных «мультивселенных» Disney и Pixar, который стал жертвой Забвения. Игрокам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего и вернуть магию в это волшебное место. А раз действие игры разворачивается «мультивселенных» то на протяжении всего прохождения игроки столкнутся с различными культовыми персонажами Disney и Pixar.

Действие Disney Dreamlight Valley происходит в титульной «Долине Света Снов», волшебной долине с различными биомами, населенными персонажами Disney и Pixar. В игре присутствует нелинейный игровой процесс , где игроки берут под свой контроль созданного персонажа , живущего в долине.

Появившись в титульной «Долине Света Снов», игрок встречает волшебника Мерлина, который объясняет, что раньше в Долине Света Снов жили жители деревни, живущие в гармонии, но после того, как правитель долины исчез, Ночные Шипы начали расти, из-за чего жители деревни теряли память. событие, известное как «Забвение». В то время как многие жители деревни бежали в свои родные владения в поисках защиты, другие остались и оказались в ловушке, поскольку Долина Света Снов была захвачена Ночными Шипами и пришла в запустение. Игрок решает помочь восстановить Долину Света Снов и избавиться от Ночных Шипов.

Вопреки обещаниям, на релизе полной версии условно-бесплатной Disney Dreamlight Valley не будет и на релизе игра будет платной, да ещё и с внутриигровыми транзакциями.

Avatar: Frontiers of Pandora

Дата выпуска: 7 декабря 2023 г.

Разработчики: Massive Entertainment, Ubisoft Shanghai, Ubisoft Düsseldorf, FoxNext, Massive Entertainment AB

Платформы: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Amazon Luna, PC

Жанры: Action-adventure, Шутер, Нелинейность, открытый мир

Издатель: Ubisoft

Режим: Многопользовательская игра

Сюжет игры будет пересекаться с ранее выпущенными фильмами по вселенной «Аватар». Главные события игры развернутся в войне между «Корпорацией по освоению природных ресурсов» (RDA, Resources Development Alliance) и народом На’ви (Na'vi), коренными жителями планеты Пандора. Сюжет отсылает нас к событиям как первого фильма, так и продолжения «Аватар: Путь воды». Корпорация RDA похищает детей у представителей Na’vi, чтобы воспитать из них идеальных солдат и иметь адаптированных к условиям Пандоры бойцов.

В итоге воспитанные людьми представители Na’vi должны были помочь корпорации RDA в развитии поселения на Пандоре. Но после одной из битв, в которой земляне потерпели поражение, «новоявленных синих» погрузили в криосон до лучших времен. Проснувшись, герои попадают в родной мир, где они на самом деле чужие.

Теперь им придется пройти новую адаптацию — вернуться к своему народу, заслужить его доверие и продолжить борьбу против своих бывших хозяев, корпорации RDA

Avatar: Frontiers of Pandora заявлена как экшен от первого лица в открытом мире. Героям (их внешний вид и даже пол можно будет настраивать) предстоит исследовать огромный мир, биться с врагами, захватывать их базы и собирать особенные предметы, из которых потом можно будет сделать нужные вещи. Для перемещений предложат использовать как транспорт, так и животных (в том числе летающих баньши, в фильме — икранов).

Для сражений с представителями корпорации RDA на Пандоре можно будет использовать как земное оружие (дробовик, автомат), так и местное (ножи, копья, луки). А вот использовать людских мехов, знакомых по фильмам, увы не получится, ведь наши герои, гораздо больше людей и в них увы они не поместятся!

Чем дальше вы движетесь по сюжету, тем больше набираете очков. Это позволит разблокировать («вспомнить») навыки, которыми обладает любой Na’vi: например, бесшумно подкрадываться к врагам или быстрее перемещаться по лесам.

В игре используется собственный игровой движок Snowdrop ,разработки 2014 года Именно он и использован в Tom Clancy’s The Division. Его особенностью стала возможность создавать миры с высокой степенью детализации, продвинутой системой освещения и динамичной сменой погодных условий. Теперь Snowdrop стал основой и для Avatar: Frontiers of Pandora, что изначально было воспринято игровым сообществом скептически!

Но на самом деле это уже не тот движок, который использовали в прежних играх. Специально под Avatar: Frontiers of Pandora в него внесли огромное количество изменений — как раз для того, чтобы выдержать планку с графикой и обеспечить высокий уровень детализации миров Пандоры

Столь зрелищную игру разработчики рекомендуют запускать на ПК с видеокартой, поддерживающей трассировку лучей. Именно нюансы освещения делают Пандору настолько красочной, насколько ее хотели видеть дизайнеры.

Игра уже отправилась на «золото», поэтому её выходу ничто не угрожает и она выйдет в срок 7 декабря и будет доступна как для ПК, так и для современных версий приставок Playstation 5, Xbox Series X и Series S. Предзаказ уже стартовал, но в нашей стране он недоступен.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

Дата выпуска: 7 декабря 2023 г.

Разработчик: Owlcat Games

Издатель: Owlcat Games

Платформы: PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Windows, Mac OS

Жанры: Компьютерная ролевая игра, Компьютерная стратегическая игра, Инди-игра, Adventure, Strategy

Режимы игры: одиночная игра и кооперативный режим

Русский язык: субтитры и интерфейс

В предстоящей игре по вселенной Warhammer 40,000 Rogue Trader игроки возьмут на себя управлением Вольным Торговцем — наследником древней династии каперов, которая правит собственной торговой империей. Нашему герою на своём космическом корабле со своей собственноручно созданной командой предстоит заниматься расширением границ владений Императора в просторе Коронус.



Stargate: Timekeepers





Дата выпуска: 12 декабря 2023 г.

Разработчики: CreativeForge Games, Slitherine LTD.

Издатели: Slitherine Strategies, Slitherine LTD.

Жанры: Компьютерная стратегическая игра, Strategy

Платформа: Windows

Русский язык: субтитры и интерфейс





"St Stargate: Timekeepers — это тактическая игра, где вы должны провести свой отряд бойцов-специалистов по сюжетной кампании, действие которой разворачивается во вселенной «Звёздные врата ЗВ-1». Помогите командиру МакКейн и её команде проникнуть в стан врага, используйте уникальные навыки своих персонажей и разработайте безупречный план, который поможет вам раскрыть тайну петли времени и остановить Гоа'улдов.

Персонажи занимают центральное место в Stargate: Timekeepers, каждый из которых обладает уникальным набором навыков, которые можно использовать для преодоления препятствий, врагов и внутриигровых головоломок. Каждый эпизод тактической игры в реальном времени требует тщательного планирования и умелого использования навыков, при этом игроку, скорее всего, потребуется больше скрытности, чем стрельбы из оружия.

Для всех желающих в Steam уже доступен бесплатный эпизод первого сезона Stargate: Timekeepers.

CUSTOM MECH WARS





Дата выпуска: 14 декабря 2023 г.

Жанр: Шутер

Разработчики: D3 Publisher, D3PUBLISHER

Издатели: D3 Publisher, 505 Go Inc

Платформы: PlayStation 5, Windows

Русский язык не поддерживается

Официальное описание игры гласит следующее: «В этой новой игре-шутере от третьего лица "Меха" с системой кастомизации Omega Customization System доведите кастомизацию до предела и сражайтесь с единственными в своем роде боевыми единицами.»

Итак игрокам предстоит полностью создать, настроить и построить свой индивидуальный проект меха! И с помощью его отправиться для увлекательных сражений с подобными – самыми невообразимыми, как с технической точки зрения так и с эстетической, роботизированными боевыми машинами.

Soulslinger: Envoy of Death





Итак в декабре нас ожидает ещё одна игра в сеттинге альтернативного Дикого запада. И это будет шутер от первого лица Soulslinger: Envoy of Death , да не простая стрелялка, а ещё и с магией!

Геймеры будут выступать в роли стрелка для борьбы с таинственной организацией «Картель», специализирующейся на захвате душ. Игроки смогут использовать различное огнестрельное оружие, сгенерированное на уровне случайным образом и пускаться в динамичные перестрелки с различными видами монстров.

Soulslinger: Envoy of Death выйдет в раннем доступе на PC (Steam) 14 декабря, объявили издатель Headup Games и разработчик Elder Games. С демоверсией можно ознакомиться уже сейчас.

Paranoid





Платформы: PlayStation 5, Nintendo Switch, Windows, Xbox Series X|S

Дата выпуска: 15 декабря 2023 г.

Разработчик: Madmind Studio

Жанры: Приключенческая игра, Экшен, Файтинг, Adventure

Издатель: Madmind Studio

Приключенческий экшен-хоррор от создателей игры Agony. События игры рассказывают историю Патрика Калмана, живущего много лет в изоляции от окружающего мира. Нарушает привычный ритм звонок от сестры, которая вскоре должна приехать к брату. Осложняется все тем, что сестра пропала 13 лет назад. По мере прохождения игрок испытает на своей шкуре влияние паранойи, а также сможет использовать механику, завязанную на употреблении наркотиков.

Погрузиться в гнетущую атмосферу хоррора игроки смогут 14 декабря. К сожалению для любителей острых ощущений игра не поддерживает русский язык!

Вот на этой ноте и подходит наш обзор на игровые релизы в декабре 2023 года. Да, не густо. Видимо предстоящие праздничные выходные разработчики игр хотят посвятить своим близким, а не работе!