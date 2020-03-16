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Новый процессор Core i3? Возможно!



В топе поисковых запросов часто мелькают Core i7 и Core i5, как одни из лучших процессоров для игр и не только для них. Несмотря на то, что большинство ищет или собирает игровые ПК на базе именно таких процессоров — скоро может появиться новый претендент, который будет достойно вытягивать не только новейшие игры в 4К, а и держать планку в 3D-моделировании, а возможное его название будет: Intel Core i3 10100.

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Если бы примерно в 2015 году кто-то мне сказал, что i3 будет почти такой же спецификации, как одни из лучших процессоров типа Skylake, Core i7 6700K, я бы как минимум, очень удивился (все мы знаем, как проявляется наше удивление).

Последняя спецификация для еще не выпущенного Intel Comet Lake Core i3 10100 описывает чип, как чрезвычайно знакомый для тех, кто работает на аппаратном обеспечении Skylake. С четырьмя ядрами и восемью потоками (благодаря недавно добавленному HyperThreading) на частоте 3,6 ГГц и повышением до заявленных 4,3 ГГц, этот чип практически не отличается от четырехъядерного и восьмипоточного Core i7 6700K на базе 4,0 ГГц / 4,2 ГГц. Ну, кроме того, что Core i3 10100, вероятно, будет по крайней мере дешевле на треть от цены от других...

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Возможная ценовая политика и анонс AMD

Core i3 9100, четырехъядерный и четырехпоточный процессор, стоит по меньшей мере 122$ на Intel Ark. Это рекомендуемая розничная цена, но часто можно найти и за меньшую цену. Точно так же Core i3 9100F, с немного меньшей тактовой частотой, без iGPU от Intel, доступен по цене от 97$. Известно, что Intel намерена снова распространять чипы 10-го поколения F-серии без iGPU, но до сих пор не было никакой информации про i3 10100F.

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Судя по спискам нескольких розничных продавцов, опубликованных перед официальным заявлением Intel, предполагают, что в линейке 10-го поколения ценовая стратегия будет похожа с 9-м поколением, хотя окончательные прейскурантные остаются неподтвержденными. Вне зависимости от того, сохранит ли Intel 10th Gen напряженную цену или нет, Core i3 10100 и потенциальный Core i3 10100F скорее всего займут прочные позиции в магазин.

Конкурентный чип AMD, Ryzen 3 3200G, тоже не дурак. Благодаря четырем ядрам и одинаковому количеству потоков, способных обеспечить тактовую частоту до 4 ГГц, он становится отличным помощником. Тем не менее, Intel по-прежнему доминирует на начальном уровне по производительности в играх.

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Но несмотря на то, что Intel готовится к очередному повторению Skylake на 14-том технологическом узле с Comet Lake, AMD также готовит APU следующего поколения. Чипы AMD «Renoir», впервые встретившиеся в Ryzen 4000, были анонсированы еще на CES, и, хоть еще и не слышно ничего официального от AMD о десктопных вариантах, ожидается, что совсем скоро мы дождемся много чего интересного от AMD.

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Нельзя утверждать, что точная производительность или цена Intel i3 10100 известна, и нельзя точно сказать, будет ли урезанный Core i3 10100F. Тем не менее, одноядерная производительность Intel остается своеобразным любимчиком многих игровых движков и API-интерфейсов, поэтому не стоит ожидать чего-то меньшего от 10-го поколения.

Но давайте не будем забывать кто ощутимо подтолкнул Intel к таким изменениям. AMD Ryzen отлично зарекомендовал себя в продвижении процессорных технологий, и после этого Intel постоянно пытается выставить себя лучшими, тем самым обогнав своих оппонентов.

Подведем итог

Ядро Intel Core i7 6-го поколения, по цене около 100$, действительно изменит игровой процесс для многих людей. Характеристики некогда мощного процессора, лучшего игрового чипа, были понижены до бюджетного уровня и поэтому не всем будут по душе. Но давайте не обманывать себя, Core i7 6700K и i7 7700K остаются одними из лучших игровых процессоров на данный момент. Хотя у разных людей бывают разные мнения на этот счет, но, как говориться, всем не угодишь!

P.S. Немного конкретики касаемо Intel Core i3 10100



