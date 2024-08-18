Многие в наши дни старательно обходят вопрос выбора звуковой карты отчасти справедливо полагая что встроенных решений достаточно. Было бы излишне навязывать дорогие звуковые карты, поэтому думаю стоит описать что же меняется при переходе с одного из лучших встроенных решений ALC4080 от Realtek на Creative AE-7.

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Пи изучении люди часто обращают на тесты, которые показывают чистоту звука и вроде бы все правильно. Но помимо этого, есть такой показатель как нравится/не нравится. Именно он чаще всего не впечатляет тех, кто бегло прослушал музыкальную композицию. Вкусы навязывать конечно нет смысла, но все же напомню что далеко каждая музыка резонирует лично с вашими предпочтениями.

Если сравнивать с Creative X-Fi Fatal1ty, которая у меня была в прошлом, разница в звуке довольно значительна. У AE-7 звук гораздо мягче и круглее что-ли. Помимо такой характеристики как жесткость, которая явно слышна в роликах, когда в пару к X-Fi ставят более современного собрата, есть еще и прозрачность, а также пронзительность. Это то, что помимо басов, на деле выделяет в композиции то, что должно быть выделено.





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Можно выделить нужное подобрав наушники, которые вам нравятся, но звуковую карту с собой наверное сложно взять в магазин, чтобы напрямую сравнить звук. Если этой возможности нет, то вы можете ориентироваться на затычки от Sennheizer CX-80, которые подходит тем кому важны верха и середина, но верха эти наушники выдают весьма хорошие. Если же взять затычки с ориентацией на басы, у них этих верхов будет большая нехватка. Совместить это все более-менее как раз может отчасти технология Creative Crystalyzer в том числе.

Многие фанаты считают что лучше слушать звук без изменений, но так можно делать когда наушники походят композиции, а так бывает не всегда. Еще вероятная ошибка - подбирать наушники без прослушивания, ведь важно лишь то, насколько вам лично нравится как звучит та или иная композиция. Если встройка выдает сносный звук, то при повышении уровня громкости происходит эффект засорения и приходится искать баланс для оптимальной чистоты чтобы достичь хоть какой-то пронзительности.





В случае со звуковыми картами Creative серии AE многое можно поправить в звуке, а система 2.1 с сабвуфером, уже может звучать с колонками на 10 ватт довольно приятно. Конечно, ничего из дешёвой акустики я рекомендовать к покупке не буду, но все же если она уже есть, можно рассмотреть вариант покупки звуковой карты. С простыми пищалками, скорее всего, лучше сначала взять акустику или наушники получше, кроме варианта с вставляющимися наушниками. Например некоторые модели Fisher звучат превосходно из того что удалось прослушать.

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Сама звуковая карта делает звук настолько изысканным, насколько просто не получится его сделать покупкой ресиверов, усилителей и прочего устаревшего подхода к звуку за вменяемые деньги.

Примеры композиций, которые звучат в зависимости от качества звуковой карты, это к примеру данные композиции Taeyeon - их не вытягивает встройка совсем. Эффект послушал и пофиг чаще всего происходит. - потому что слишком просто. То есть вокал высочайшего уровня попросту замыливается. Не умеет еще Realtek в музыку и песни.





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Вряд ли получится без звуковой карты приблизиться к качественному звучанию подобных песен. Спеть такое невероятно сложно, так что неудивительно что и воспроизвести тоже. И если вы привыкли что голос должен быть не столь ярким и пронзительным, то есть не резким, вы скорее всего не оцените или предпочтете как большинство, глушить музыку по полной. Таким людям бесполезно объяснять что музыка должна быть не едва слышна или вроде слегка напоминать достаточно громкий звук, а должна приносить удовольствие и не резать слух даже на высокой громкости. Встроенные звуковые кодеки попросту не справляются с подобным голосом и музыкой. Поэтому в глазах любителей шансона и тому подобного, звуковая карта выглядит бесполезной тратой денег.

Если у вас любые траты вызывают такую ассоциацию, то лучше стоит сначала вылечить проблему, потому что на себе экономить совершенно не нужно, тем более на том, что вроде должно бы нравиться. Какое бы стадо медведей ни бегало по вашим ушам, всегда есть та музыка которая вызывает позитивные эмоции. Как пример дуэт Andrea Bocelli и Céline Dion - The Prayer с высокой вероятностью будет восприниматься позитивно, но вам стоит самим подобрать музыку, ведь можно отдать деньги за совершенно неприемлемый результат, если речь о дорогих наушниках и тем более акустических системах.





Если звук зажат, деревянный, как из бочки и прочие нежелательные эффекты присутствуют, то стоит обратить внимание на другие наушники. Если есть люди, которые тратят нескромные деньги на видеокарты, то почему эти же люди игнорируют звук – большая загадка, ведь то что приносит радость, это необязательно только лучи. Конечно наш мозг аналоговый и вроде бы пластинки предпочтительнее, но вас никто не останавливает от их покупки. И все же много музыки доступно онлайн и в играх она тоже присутствует.

Примирительных речей для любителей какой-нибудь странной музыки не будет, ведь единственное что нас объединяет это чистый звук, если в этом есть интерес. И только потому что ваши предпочтения могут быть уникальны не может быть дано точного ответа в стиле “купи вот это и будет тебе счастье – вот реально больше ненужно, ручаюсь и все такое” конечно к хорошему тоже привыкают довольно быстро. Если вам нравится собственная роботизированность и отбитость можете игнорировать свои желания – вам их никто не навязывает и выполнять не заставляет. Хочется мутировать в робота, которому не то что другие люди неинтересны, но и самим себе противными быть – поступайте наперекор всему. В конце концов окаменелым тяжело остаться наедине с собой, а они думают что такие классные и активные, общительные и вообще невероятно харизматичные. Ваши же предпочтения в музыке могут не разделять другие – это нормально. Полуличностей исправлять я не брался, так что ждать ответа на агрессивные комментарии не стоит.





Вообще первоначальный выбор между акустикой и звуковой картой не совсем корректный, так как без звуковой карты не получится чистый звук, вот только все портит тот факт, что есть группы, которые намеренно записывали не чистый звук, и сравнение в таких условиях просто не выйдет. А это многие жанры музыки. И вроде бы любителям электронной музыки можно на все наплевать, но нет, мы здесь не ради этого, а чтобы знать что та же самая музыка может звучать чище с использованием технологий приведения звука в адекватное состояние как тот же Crystalizer. Это что-то вроде технологии повышающей разрешение, которая позволяет несколько вытянуть "заваленный" звук. Многие жанры на этом строят все свои особенности помимо перегруза, но если вы знаете как обычно звучат дешевые звукосниматели или хотя бы отличаете звук хамбакера от сингла вы сможете с легкостью распознать особенности звучания. Для встройки будет более характерен хамбакер без особо высоких нот и он годится для тяжелой музыки практически любого качества - так же и со встроенным звуком. Чистый же звук не просто идет без дополнительной обработки - звуковая карта способна подправить то что вам не нравится. Зачем вам насиловать свои уши, если кто-то перестарался при сведении или еще на каком-то этапе?

В любом случае только звуковая карта позволяет четко различать звуки. Если вы в играх слышите непонятные и невнятные звуки непонятно откуда - это работа встроенного звука. Если все достаточно понятно - это звуковая карта. Для линуксоидов пока что лучшее решение ,это Creative AE-7, но с драйверами там большие сложности, которые пока никто не исправил. Для AE-9 один человек заявил что хочет написать драйвер, но пока что это всё, что мне известно о судьбе этой карты.

Лишь AE-5 по отзывам работает без проблем. Но не стоит ее списывать со счетов - это уже довольно приличный уровень звука. Несмотря на отказ от технологий аппаратного звука, все же звуковые процессоры развивались и теперь на компьютере звук весьма приличный, если не сказать, что превосходит любые другие решения за очень и очень много денег. Хотелось бы похвалить и другие компании, но увы, они обычно делают просто устройства и драйвер, не особо располагая интересными решениями в звуке. Но в наше время не только аппаратная часть имеет значение. На самом деле обычно звук лучше звучит при отключении всех вспомогательных технологий, создающих объемное звучание и тому подобное - как раз улучшаются верхние частоты. Кстати вот такая музыка намного лучше звучит на хорошей звуковой карте.





Раньше уровень качества останавливался на менее чистом звуке. И да, он того определенно стоит, хоть и приходится довольно сильно переплачивать, но это больше особенность продавцов и их методов. Если чуть попроще, то AE-7 вполне достаточно для прослушивания музыки. AE-9 имеет смысл в первую очередь для записи вокала, поэтому стоит остерегаться версии у которой урезали данную функцию. Именно за это люди доплачивают в ее случае, хотя звук тоже становится чище. Также AE-9 имеет оптический вход, который позволяет выводить звук например с телевизора на колонки в высоком качестве, и не только это - зависит от ваших интересов. Сложные конфигурации тут не станем описывать - представим что у вас ТВ работает, принимая спутниковый сигнал. Покупать вторую карту дорого - в таком случае AE-9 прекрасно справится с дополнительной нагрузкой, которой очень сложно его перегрузить. Обычно цена кажется пугающей и потому карту обходят стороной, впрочем это выбор каждого что ему хочется взять или не очень.

На деле у внешних звуковых карт есть довольно мало чего полезного кроме возможности работы с ограниченными устройствами вроде умных телевизоров так как решается проблема с драйверами. Если же захочется качественный звук в стримах при трансляции, в общении или на записи, то для внутренних карт кроме AE-9 для подключение конденсаторного микрофона потребуется блок фантомного питания и дополнительный провод, который идет в комплекте а также вероятно переходник с Jack на Mini Jack. В сумме это дополнительная тысяча рублей, но учитывая стоимость еще и микрофона с кабелем получится еще не менее 4 тысяч, плюс стойка и вероятно поп фильтр. Так что часть суммы от разницы в цене между AE-7 и AE-9 оправдана и все же за лучшее можно заплатить и втрое больше. Не зря ведь русские инженеры проектировали звуковую карту AE-9. Для тех кто борется с жабой которая душит, это может помочь. Впрочем и с AE-7 или даже AE-5 жизнь возможна.

Мощность карты такова, что затыканий при записи никаких нет. Усилитель встроенный помогает без дополнительного шума прибавить до 30 децибел. Этого обычно хватает конденсаторным микрофонам, но для конденсаторных может быть явно мало. Для этого используют каскад просто увеличив громкость на выходе еще раз, но тут важно понимать что основная громкость выставленная выше 100% будет намного сильнее влиять на результат чем последний уровень громкости микрофона. Таким образом даже без сложных двойных каскадов карта спокойно справляется с микрофонами, которые сложно раскачать. На самом деле совершенно не нужно покупать внешние карты с усилением в 50 - 60 децибел и платить за уровень усиления. При большой частоте дискретизации изменение уровня громкости проходит по сути незаметно, в отличие от гула микрофонного предусилителя, который особо отбитые умудряются толкать как нечто полезное.

А что вы хотели? Добрые советы не продашь так дорого, как клоунаду от "экспертов" в звуке. На самом деле двойной каскад позволяет вытянуть звук и без усилителя самой карты, но придется использовать второй виртуальный микрофон, добавив к Easyeffects в линуксе еще один микрофон или используя к примеру NoiseTorch. В принципе, качество входа у AE-7 вы можете услышать и в моих видео, но там идет сильное урезание качества звука через NoiseTorch так как условия записи ужасные. В коротком видео о влиянии на систему использования второй видеокарты используется поп фильтр, ветрозащита и снижена громкость, а в длинном громкость на перегрузе и используется только поп фильтр, но конечно на профессионализм я не претендую, ведь все записывалось в самых простых условиях.

В сравнении со звуком встроенной видеокарты, при записи голос сильно теряет в качестве и может иметь смысл разве что для работы при общении через интернет. Это катастрофа на слух и даже с учетом вытягивания самого микрофона, ничем исправить звуковой тракт нереально. Он такой же плоский как звук при прослушивании, если не хуже и это в недешевой материнской плате MSI Z790-A. Если там на бумаге будет написано что качество звука 120 децибел на запись, это будет огромным преувеличением, да и экранируй хоть сколько, звук останется плоским и невзрачным, басы буду грязными - это просто ужас. С высокими нотами тоже полу-беда и они просто тусклые и безжизненные. Тональность вразброд. В общем страдающим от расстройств психики и не различающих интонацию сойдет, а для здоровых людей я не могу рекомендовать встроенный звук для общения. Конечно, вроде бы материнская плата за 260 мертвых американских президентов не должна превосходить звуковую карту примерно за ту же цену, но кошмар и ужас имеется при заявленных 120 децибелах. Это больше относится к тому что даже AE-5 должна звучать на порядок лучше.

Если кто-то измеряет звук децибелами я вас расстрою - звук это аналоговый сигнал. Если качество звука 80% от максимума, то это не ложка дегтя в бочке меда, а бадья дегтя в бочке меда, и хотя цифры очень близки, но не стоит обманываться. Встройка не дает никаких положительных эмоций вообще. Слышать звук и получать удовольствие от музыки вещи разные и вы будете ловить себя на мысли, что вот сейчас должен начаться подъем и всё. На деле звук тухнет едва коснувшись того чего хочется. Поэтому топовых встроек не бывает. Они остаются чем-то чтобы сигнал подать - будильник с утра в лучшем случае. Он как раз должен быть раздражающим. Можно эквалайзером что-то там подкрутить, но это больше нужно микрофону - сгладить особенности работы от скачка на 10 килогерцах у дешевой конструкции, которую китайцы применяют.

Если вы общаетесь и хотите производить хорошее впечатление озаботьтесь все же звуковой картой и не электретным микрофоном. Если поглядеть какого-нибудь онлайн эксперта, который всерьез делает обзоры на микрофонные усилители, то вдруг выясняется что они никогда ничего не критикуют. Все только позитивно и только о железе. И никогда старательно не ругают электретные микрофоны, хотя звук из них - страх и ужас при прослушивании. Подлянка состоит в том, что производители толкают их как якобы полноценные конденсаторные микрофоны. И если они стоят дешевле, то и звук там ужасен. Особый кошмар это USB версии - там просто мрак неописуемый как он извращает голос. Мужской голос, заметьте, никогда не будут тестировать с электретником. Всегда будет высокий голос, а все что мне попадалось либо женский вокал, либо худосочные голоса.

А самое главное в экспертном сообществе то, что они рекомендуют звуковые карты, которые жестко хрипят при перегрузе звука. То есть громкость просто высокая - это предел для USB звуковых карт, которые начинают дико хрипеть. То есть говорить чтобы вас было слышно и потом даже интонации использовать, не получится без жесткого контроля. Это неудобство особенно заметно в паре конденсаторный микрофон с USB звуковой картой. У внутренней таких проблем просто не проявляется. Но кто мы такие чтобы указывать экспертам?

То количество ошибок, которое можно совершить просто невероятно, особенно то как старательно обходится тема звуковых карт для записи. Попросту жаба душит экспертов попробовать такое и они вещают про звуковые карты за 300+ долларов, что якобы только они могут дать сносный звук. На деле это совершенно не так и я думаю AE-5 вполне справится с задачей, так как AE-7 делает это намного лучше чем я ожидал. Для сравнения: стерео микрофон от веб камеры Logitec C910 дает ужаснейшие шумы, после удаления которых звук получается как из бочки глухой и тусклый. Микрофон встроенный в блок управления AE-7 выдает звук из коробки, что кто-то там чего-то там говорит. Вот его и придется раскачивать довольно сильно ради передачи информации, если вам жалко денег на микрофон.

То количество шишек что требуется набить благодаря советам экспертов просто зашкаливает. Ну и напоследок вот пример того что есть минимальный вариант для звука не слишком минусовый.

Alctron MC-410 - дешевый конденсаторный микрофон. Не стоит ждать чуда, но он хотя бы не провал полнейший. Имеет фоновый шум, который придется гасить или менять электронику. Так как он неидеален вы можете поискать другие модели со скидками в том числе на китайской торговой площадке. Со скидками такой стоит от 4 тысяч приблизительно, в зависимости от курса рубля по отношению к другим валютам и у них он свой. Так что вы можете поискать и в России себе варианты. Покупать дорогой микрофон в пару к дешевой звуковой карте можете попробовать, если у вас 100% ее обратно примут после этого. Впрочем эту звуковую карту вы тоже сможете вернуть, так что критику оставьте при себе. Карты весьма хорошие если без фанатизма, но конечно дорогие - очень дорогие.





А вот так выглядит управление звуковой картой в линуксе. В данном случае Manjaro Sway. И несмотря на сложности ее запуска в линуксе это того определенно стоит. Вы ведь вряд ли пьете дешевый кофе чтобы сэкономить. Вот так и тут - бессмысленно, но вероятно у вас также будет работать только Manjaro Sway и Artix Base в Live режиме с флешки. Кстати не факт что новые релизы тоже запустятся. С некоторых пор шанс загрузиться в Manjaro резко упал. Поэтому самый надежный вариант сейчас Artix, но вам придется преодолевать и другие препятствия в нем самим. Все остальные дистрибутивы у меня зависают, так что не могу, даже будь у меня желание приобщиться к отечественным дистрибутивам - они тоже виснут. Если не верится что кто-то четко слышит разницу в звуке можете не верить. Мне доказывать никому ничего не хочется. Есть люди которым платят за фотографию или выход на подиум кучу денег. Подумайте над этим, если у вас сомнения возникли.

Ах да, многим же непонятно зачем брать внутреннюю карту. А ответ прост - чтобы место не занимала. Не такой уж и большой фон от наводок. Как показал опыт с USB микрофоном, в веб камере там наводок в разы больше. Многие платы оборудованы PCIE x1 и вы можете сразу понять куда ее можно поставить, если займете все слоты на материнской плате. Дополнительное питание не требуется, как это бывает у ASUS. Прокачать любые наушники можно. Да, все это вместе с 1-2 видеокартами соседствует, но хламежникам нужно внешнее устройство. Оно тут имеется, но необязательно к использованию. Довели людей до полного расстройства психики что внешняя карта стала предпочтительнее, втирая им дичь, что внешняя звуковая карта лучше. Можете сами посчитать количество выходов на Creative G6. И да, паука докупать необязательно. Хотя бы попробуйте микрофон без него, а то будете потом думать не выкинули ли деньги на ветер, заниматься самовнушением что так надо. Вы ведь и сами можете оценить видеокарту какого уровня можно купить за те же деньги. Вот только вероятность необходимости ее апгрейда стремится к нулю. Так что если у вас не чешется нигде необходимость перетыкать и возить с собой как говорят эксперты "аудио интерфейс" (кто их научил таким выражениям?) то можно брать. Для самых-самых есть внешняя карта, у них круче некуда, но почему-то мало кто орет что балансные выходы наше все и тому подобное. Вот ведь ради этого надо докинуть дофига денег.

После развода всех насколько это возможно на деньги, 4К мониторы стали доступнее - тут примерно та же аналогия что и плотность пикселей. Понятно что после определенного момента влияние будет незначительным. Люди настолько разучились мечтать, что даже начать хотеть не могут. Вот есть монитор 1920х1080 15-летний, зачем что-то менять? Вот есть встройка, зачем что-то менять? Кто-то на полном серьезе использует встроенную графику процессоров, которым уже столько лет что у них есть все шансы дожить до совершеннолетия.

Со встроенным звуком ситуация примерно та же - полный игнор всех новых тенденций. Хотя может кому-то нравится в болоте барахтаться? Тут есть такие, что считают других овощами, рассказывая что не все так плохо на древних компах. А поставь им рядом современный напичканный комп и их старье - не думаю что кто-то выберет свой старый комп. Ну, хорошо жить тоже надо учиться. Надеюсь у большего числа людей это получится. Там глядишь и на комп новый потянет и музыка начнет нравиться, да и жить вообще захочется. Как будто вам жалко детям отдать свой старый комп. На небезызвестной торговой площадке еще и денег хотят за вывоз мусора десятилетней давности.

Качество звука скакануло, а никто будто и не заметил - продолжают упорно твердить что надо вот крутые колонки на 50, 100, 200 ватт вначале купить. А на деле разница слышна даже в затычках. А ведь бывают еще и крупные затычки, если кому-то мешает накладной вариант. Тут разница в том, хотите ли вы долбить свой бедный мозг грязным звуком. Есть ведь выражение чистый звук - значит есть и грязный.

Даже WiFi модуль ставят отдельно в слот PCIE, часто скрывая его под системой охлаждения цепей питания. Подумайте над тем, нужно ли вам упорно игнорировать все что приносит радость. Это от скорости вайфая чаще всего ничего не меняется. А вот у звука есть параметр качества. Можно хотя бы взять внешнюю звуковую - даже с балансным выходом, если верить китайским производителям за несколько тысяч рублей. Не хочется верить что на какой-нибудь накопитель нового поколения у людей хватает страсти, а купить звуковую карту уже кончаются все деньги. Есть поговорка что хорошее враг лучшего, только это не та ситуация. От хорошего и правда тяжело двигаться к лучшему. Вот только не встречал тех кто способен описать это хорошее в плане звука легко потому что знает о чем говорит. А значит люди просто не хотят, и напрягаются, лишь выдумывая поводы чего-то не делать. Ну конечно, на это же деньги потребуются, а они видимо только для видеокарты и SSD. Больше тянет на мышление тех, у кого в принципе мало денег и они не хотят афишировать это. Жаба душит потратить несколько тысяч даже. Сомневаюсь что найдется хотя бы несколько человек, кто кроме пищи для мозга найдет себе тут что-то вроде мотивации, чтобы для себя же сделать хоть что-то хорошее.

Конечно стоит признать что раньше разница была меньше, но после выхода серии X-Fi был просто неописуемый восторг от того что удалось услышать в плане звука. И конечно был скрупулезный анализ при прослушивании чтобы понять а стоит ли оно того. Раньше в играх было важнее иметь аппаратный звук и переход на Windows Vista испортил это и никакая Alchemy неспособна вернуть звук в норму. Но в линуксе никто не занимался лютыми издевательствами над теми кому нравится звук и потому звуковая подсистема в линуксе очень быстрая. При желании можно даже поставить ядро реального времени, но это необязательно. За все время даже имея трудности с драйвером слышна большая разница в сравнении с Asus Strix Soar, которая хоть и не доставляла проблем, но и не могла ничего предложить в плане звука. Это был довольно сносный звук, но без особого восторга. Знаю, многие не считают себя обладателями музыкального слуха, но эта разница слышна и в играх и в фильмах в том числе. Нравится ли вам более деликатный звук - вопрос на который вы можете ответить только сами, но я еще ни разу не пожалел. Надеюсь счастливых обладателей звука, который людям нравится станет больше. А то это теоретическое сравнение почти как объяснение вкуса апельсинов тем кто их не пробовал. Конечно стоит послушать вживую, если вас гложут сомнения. Но выбирая между колонками и звуковой картой за ту же цену надеюсь Буридановых ослов станет меньше и вы сможете осознанно выбирать между акустикой и звуковой картой, если не получается сразу взять и то и другое.