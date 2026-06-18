Механизированный комплекс завершает проходку финального участка протяженностью 100 метров.

Самый крупный тоннелепроходческий щит Петербурга, носящий имя «Надежда», практически завершил свой маршрут под северными районами города. Судя по информации, опубликованной в телеграм-канале «Подземник», машине осталось преодолеть финальный отрезок длиной около сотни метров — после чего она остановится в специальной демонтажной камере, возведение которой сейчас заканчивают в створе Шуваловского проспекта.

Напомним, старт проходки был дан в сентябре прошлого года. Тогда щит отправился в путь от котлована, расположенного на пересечении Оптиков и Туристской улицы. За минувшие месяцы комплекс прошел через площадки будущих станций «Богатырская» и «Каменка», а общая протяженность пройденной трассы составила без малого 4,5 километра — если же считать в кольцах, вышло 2507 штук. Фото: Telegram-канал «Подземник».

Габариты машины впечатляют: диаметр превышает 10 метров, что автоматически ставит ее на первое место в городе по величине среди подобных механизмов. Отличие «Надежды» от привычных щитов в том, что она создает пространство сразу под два пути в одном тоннеле, тогда как стандартные пятиметровые комплексы выдают только одну нитку. Не случайно на петербургских стройках сегодня задействовано сразу шесть проходческих машин, и последней из них дали романтичное имя «Любовь».

реклама

На пути к финалу строителям пришлось решать непростые инженерные задачи. Например, летом 2025 года щит благополучно миновал зону Западного скоростного диаметра — этот этап потребовал особой точности. Теперь же все внимание приковано к последним метрам: когда «Надежда» войдет в камеру, ее разберут и, вероятно, в дальнейшем используют на других участках.

Кстати, биография у этой машины богатая. Ее изготовили в Германии еще в 2013-м, и до недавнего времени она числилась за обанкротившимся «Метростроем». Однако весной 2025-го «Надежду» выкупил нынешний подрядчик — АО «Метрострой Северной Столицы» — за 309,5 миллиона рублей. До нынешнего проекта ей уже доводилось прокладывать двухпутные перегоны на «фиолетовой» и «зеленой» линиях.

Тем временем на поверхности параллельно кипит работа. На месте будущей «Каменки» вовсю идет возведение вестибюля, применяя метод top-down, когда конструкции опускаются сверху вниз по мере бетонирования. В уже готовых частях перегонного тоннеля смонтировали больше километра рельсов и залили почти 1170 кубов бетонного основания.

Ввод станций «Богатырская» и «Каменка» запланирован на 2026 год. Появление этих точек на карте метро должно серьезно разгрузить Приморский район и дать его жителям альтернативу переполненной «зеленой» ветке. Судя по темпам, опозданий по графику не ожидается, а «Надежда» последние метры проходит без сбоев.