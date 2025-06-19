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gotreksson
В Татарстане появилось самое высокое в России здание, напечатанное на 3D-принтере
Этот уникальный объект занесён в национальную Книгу рекордов и стал первым в стране, прошедшим официальную экспертизу по 3D-печати.

В мае 2025 года в России было введено в эксплуатацию самое высокое здание, созданное с помощью 3D-принтера, его высота составила 10,1 метра. Этот уникальный объект, который уже занял свое место в национальной Книге рекордов, был построен в селе Мальбагуш Азнакаевского района Татарстана.

Примечательно, что это сооружение стало первым в стране, возведённым с использованием 3D-печати, прошедшей официальную экспертизу.Здание получило название общественно-культурного центра «Мелля». Оно задумывалось как пространство для работы, отдыха и творческого взаимодействия. Внутри центра разместились многофункциональный зал с современным мультимедийным оборудованием, уютная библиотека с коворкинг-зоной и административный блок, что делает это место важным культурным и социальным объектом для местных жителей.

3D-печать с каждым годом приобретает все большую популярность в строительстве. Эта технология позволяет создавать сложные архитектурные формы, значительно сокращая время и затраты на строительство. 

Одним из первых примеров 3D-печати в строительстве стало здание дома в Мексике, построенное в 2018 году. Проект под названием "Гарибальди 3D" был разработан компанией ICON, специализирующейся на строительстве доступного жилья с использованием 3D-принтеров. Дом площадью 60 квадратных метров был напечатан всего за 24 часа и стал символом возможных решений для обеспечения жильем населения в странах с высоким уровнем бедности.

В 2020 году в Нидерландах завершилось строительство первого в мире жилого дома, полностью напечатанного на 3D-принтере. Проект, названный "Камера 3D", был разработан архитектурным бюро "Vertico". Это четырехквартирное здание демонстрирует возможность создания уютного и функционального жилья с использованием инновационных технологий. Внутри были предусмотрены современные удобства, а внешний вид стал выражением современного дизайна.

Кроме того, в ОАЭ был построен офис, использующий 3D-принтинг, который был сдан в эксплуатацию в 2019 году. Это здание также стало первым правительственным офисом в мире, созданным с помощью 3D-технологий. Проект демонстрирует стремление арабских стран к внедрению инновационных решений в строительстве и архитектуре. 3D-печать также успешно используется в создании временных сооружений. Например, в 2021 году был напечатан временный павильон для выставки, который стал частью архитектурного форума в Испании. Это сооружение показало, насколько быстро и эффективно можно создавать пространство для общественных мероприятий с помощью современных технологий.

Самым высоким зданием на планете, возведенным с использованием технологий трехмерной печати, является 30-метровая башня Tor Alva. Это сооружение, подобно российскому проекту, было открыто в мае 2025 года и теперь привлекает туристов как яркая достопримечательность в альпийской деревне Муленс, что в Швейцарии.

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#новости #технологии #строительство #архитектура #татарстан #icon #3dпечать #азнакаевский район #книга рекордов #мальбагуш
Источник: kommersant.ru
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