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gotreksson
Строительство нового моста через Волгу в Костроме оценили в 74 млрд рублей
Несмотря на долгие обсуждения и отсутствие действий в течение более 25 лет, в 2025 году проект получил новый импульс, когда Владимир Путин поддержал инициативу на встрече с губернатором.

Данный проект формально был запущен в 2012 году, когда в торжественной атмосфере был заложен символический камень. Однако, к реальным работам так и не приступили. Три года назад строительство новой дороги, которая должна была обеспечить прямую связь между двумя федеральными трассами и вывести транзитный транспорт за пределы Костромы, планировалось завершить к 2027 году, но по множеству причин сроки были перенесены.

Для Обхода Костромы, который обсуждается, рассматривались различные варианты трассировки. В конечном итоге был выбран маршрут длиной 37 километров с шестью транспортными развязками, который пройдет от деревни Зарубино до трассы Р-243 (Кострома – Шарья – Киров – Пермь) вблизи деревни Пустошки. Изначально планировалась более короткая версия, протяженностью всего 11 километров, чуть севернее, но в этом случае под снос должны были попасть несколько домов, что вызвало недовольство у местных жителей и потребовало пересмотра планов. На будущей магистрали одним из ключевых объектов станет мост через Волгу длиной около 1 километра. Существующий Волжский мост, расположенный в черте города, давно не справляется с транспортной нагрузкой, пропуская около 50 тысяч автомобилей в день, что превращает Кострому в город пробок и загрязнения воздуха. Вопрос о строительстве нового моста обсуждается уже более 25 лет, но, несмотря на старт кампании двенадцать лет назад, реальных изменений не произошло.

Тем не менее, в 2025 году появилась новая надежда. В марте проект вновь обсуждался на высоком уровне, и после встречи с губернатором Сергеем Ситниковым президент России Владимир Путин поручил правительству поддержать данную инициативу. Это дало новый импульс подготовительным мероприятиям, во время которых были осуществлены новые расчеты. Так, на днях было сообщено, что стоимость строительства моста и дороги составит 74 миллиарда рублей, хотя в 2021 году проект оценивался в 30 миллиардов рублей. В соответствии с планами, проект будет реализован в формате государственно-частного партнерства, что подразумевает платный проезд — ориентировочно около 500 рублей.

Будущая дорога с переходом через Волгу имеет колоссальное значение для транспортной инфраструктуры не только Костромы, но и всего Центрального региона. Она обеспечит прямую связь между двумя федеральными трассами — Р-132 «Золотое кольцо» и Р-243, значительно упростив движение в этом направлении и послужит основой для дальнейшего развития города. Олег Тарасов, руководитель филиала ООО «Байкал-Сервис ТК» в Костроме, подчеркнул важность второго моста: «Обход Костромы нужен, как воздух. Город разделен Волгой, и лишь один мост, который был построен в 1970 году, соединяет две части города. Его состояние оставляет желать лучшего, а постоянные ремонты превращают город в сплошную пробку. Проблема усугубляется потоком грузовиков и транзитного транспорта, движущегося по федеральной автодороге через город. Новый мост должен построить давно обещанный. За прошедшие годы жители Костромы потеряли веру в его реализацию, но сейчас, похоже, есть перспектива. Это масштабный и дорогостоящий проект, и важно, чтобы он не стал долгостроем. Новый мост приведет к созданию новых дорог и развязок, что подарит толчок развитию города, обеспечит появление современных жилых микрорайонов, бизнесов и предприятий. Строительство моста явно изменит ситуацию с транспортом в городе, уменьшив пробки и, как следствие, улучшив настроение жителей Костромы».

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#новости #путин #строительство дорог #пермь #киров #кострома #р-132 #гчп #р-243 #шарья
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