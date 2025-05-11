Проект Баимского горно-обогатительного комбината включает добычу меди и золота на месторождении «Песчанка», открытом еще в 1972 году. Планируется построить мощный комбинат, инфраструктуру, порт и автодорогу к 2029 году.

На протяжении долгих десятилетий осуществление этой амбициозной инициативы сталкивалось с множеством препятствий, таких как сложные климатические условия, недостаток необходимой инфраструктуры и современных технологий. Но проект, общий бюджет которого превышает 1,1 трлн рублей, представляет собой важный шаг в направлении социально-экономического развития Дальнего Востока и всей России. Данный проект касается Баимского горно-обогатительного комбината, расположенного в Билибинском районе Чукотского автономного округа, а его строительство начало активно развиваться с весны 2025 года. Золотомедное месторождение «Песчанка» было открыто еще в 1972 году, и впоследствии в течение двенадцати лет проводились поисковые и оценочные работы, но на тот момент реализация ГОКа была признана экономически нецелесообразной. К этому вопросу вернулись лишь в начале позапрошлого десятилетия, когда начались разведочные работы. В 2016 году завершилось предварительное проектирование, а через два года началось освоение месторождения. Пресс-служба федерального правительства подтвердила, что активная фаза строительства началась именно в 2025 году.

Реализация этой долгожданной идеи стала возможна благодаря внедрению новых технологий и созданию преференциального режима на Дальнем Востоке России. Реализация проекта осуществляется в формате государственно-частного партнерства и включает строительство горно-обогатительного комбината мощностью 70 млн тонн медной руды в год. Ожидается, что среднегодовое производство составит 300 тыс. тонн меди и 490 тыс. унций золота. В рамках проекта планируется создать необходимую инфраструктуру, которая включает в себя энергетические объекты, портовый терминал и двухполосную автодорогу протяженностью 430 км до мыса Наглейнын. Этот новый маршрут обещают открыть в 2027 году, а весь проект Баимского ГОКа планируется завершить к 2029 году. После завершения работ месторождение «Песчанка» с запасами по стандартам JORC в 9,9 млн тонн меди и 16,6 млн унций золота будет исключено из числа крупнейших неосвоенных месторождений мира. Генеральный директор Zapusk Group Алексей Равинский подчеркивает, что строительство Баимского ГОКа является крупнейшим инвестиционным проектом в медной отрасли России и ключевым элементом стратегии развития Дальнего Востока и Арктики, который сможет стать мощным драйвером для всей страны.

Для Чукотки данный проект инициирует масштабные преобразования. Будут построены дороги, жилые комплексы, развивается инфраструктура, появятся новые рабочие места, что значительно укрепит экономику региона. Важными аспектами также станут развитие сопутствующего бизнеса: проект создает спрос на услуги местных компаний в сферах логистики, строительства, обслуживания и переработки, что в свою очередь предоставит возможности для роста малого и среднего предпринимательства. Особое внимание стоит уделить тому, что именно применение современных технологий в сочетании с государственной поддержкой стало определяющим фактором для запуска этого значимого для региона проекта. По сути, Баимский ГОК станет первым объектом в России, где в добыче медной руды будут использоваться беспилотные технологии и «системы интернета вещей». Равинский отмечает, что эта инициатива позволит поднять цифровизацию горнодобывающей отрасли на новый уровень. На предприятии будут внедрены беспилотные самосвалы и автономные буровые установки с дистанционным управлением. Все производственные процессы будут контролироваться в режиме реального времени с помощью централизованной системы мониторинга. Это не просто заимствование международного опыта, а адаптация лучших практик к суровым условиям Чукотки. Например, интеллектуальные системы учтут экстремальные климатические условия региона, что позволит оптимизировать нагрузку на оборудование и предсказывать возможные сбои в его работе. Цифровизация Баимского ГОКа может стать моделью для других стратегически значимых проектов в экстремальных климатических зонах России. Кроме того, по мнению гендиректора Zapusk Group, аналогичные подходы актуальны для Норильского промышленного района, где они могли бы существенно повысить эффективность производства в условиях Арктики.

Потенциал применения технологий автономной добычи также велик и в Кузбассе. Несмотря на уже начавшуюся автоматизацию угольных разрезов, внедрение комплексных систем беспилотного управления и интеллектуального мониторинга могло бы значительно повысить технологический уровень развития региона. Равинский подчеркивает, что в условиях, когда традиционные методы добычи сталкиваются с нехваткой квалифицированных кадров и жесткими природными условиями, такие инновации необходимы для дальнейшего роста промышленности.