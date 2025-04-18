В Санкт-Петербурге рассматривается идея создания нового квартала с 200-метровыми небоскребами в районе Каменки. Застройщик ООО «Сэтл Каменка» уже подал заявки на разрешение строительства высотных зданий и планирует возвести современные жилые комплексы.

В Санкт-Петербурге в ближайшем будущем может возникнуть целый квартал с 200-метровыми небоскребами, и, как можно ожидать, такая идея вызывает неоднозначную реакцию. Некоторые эксперты уверены, что высотные здания способны испортить исторический облик города, а ряд урбанистов предупреждает о потенциальном транспортном коллапсе, который может последовать за реализацией этого амбициозного проекта. Однако сторонники данной инициативы убеждены, что новые архитектурные конструкции смогут преобразить Приморский район, придав ему новый импульс для развития.

Авторами этой идеи выступило ООО «Специализированный застройщик "Сэтл Каменка"», входящее в состав группы Setl. По информации издания «Деловой Петербург», компания уже подала необходимые заявки в комиссию по землепользованию. Владея 59 участками в районе Каменки, застройщик вместе с другими участниками рынка планирует создать здесь современные жилые комплексы с полноценной инфраструктурой. Важным аспектом данного проекта является предложение увеличить предельные параметры строительства до 200 метров, что открывает возможность для создания нескольких жилых небоскребов. Для справки, согласно стандартам Совета по высотным зданиям и городской среде (CTBUH), небоскребами считаются здания от высоты 150 метров. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге лишь одно здание соответствует этим стандартам — это «Лахта-Центр», высота которого составляет 462 метра, что делает его самым высоким в России и Европе. При этом не слишком высокая башня «Лидер», построенная в Московском районе в начале 2010-х, достигает лишь высоты 145,5 метра.

Что касается нового квартала, то его силуэты могут оказаться заметными на охраняемых исторических панорамах Петербурга, как указано в исследовании, проведенном по заказу застройщика и сделанном Санкт-Петербургским государственным унитарным предприятием «НИПЦ Генплана Санкт-Петербурга». Таким образом, проект нуждается в одобрении со стороны комитета по охране памятников.

Согласно словам Андрея Амосова, руководителя офиса CMWP в Санкт-Петербурге, компании, получившие разрешения на высотное строительство, часто сталкиваются с необходимостью пересмотреть свои планы и уменьшать этажность проектов. Не исключено, что и ООО «Специализированный застройщик "Сэтл Каменка"» может быть вынуждено адаптироваться к требованиям КГИОП. Тем не менее, если инициатива будет одобрена, то, по мнению эксперта, проект может стать успешным для застройщика. «Повышение высотности — ключевой вопрос для инвесторов. Возможность получить больше квадратных метров с застройки — это мечта любого девелопера. Не углубляясь в финансовые нюансы, можно утверждать, что строительство 200-метрового небоскреба более выгодно, чем 50-метрового. Хотя близость к Курортному району здесь тоже играет свою роль, особенно если жилье будет отличаться прекрасными видами. Важно не забывать об инфраструктуре, ведь массовое возведение высотных зданий без продуманной организации транспортных потоков может привести к неожиданным проблемам», — отметил Амосов.

Филипп Шраге, генеральный директор строительной компании Kronung Group из Санкт-Петербурга, также подчеркивает, что с инвестиционной точки зрения проект выглядит многообещающе. Однако для успешной реализации необходимо тщательно продумать все аспекты — от градостроительных норм до безопасности и инфраструктуры. «Реализация подобных проектов в России, особенно в Петербурге, где историческая архитектура формирует облик города, — задача непростая. В нашей стране катастрофически не хватает опыта в строительстве массового высотного жилья, что создает сложности как в техническом обеспечении, так и в кадровом потенциале. Кроме того, крайне важен вопрос обеспечения безопасности: эвакуация людей из зданий высотой более 100 метров в случае ЧС — это особая задача, требующая четко организованной системы. Хотя МЧС теоретически готово к этому, на практике таких примеров пока очень мало. Нельзя забывать и о том, насколько готова городская инфраструктура: отвечает ли она требованиям по поводу дорог, школ и медицинских учреждений в свете увеличенного потока людей? И будет ли это дополнительной нагрузкой для застройщика?» — сказал Шраге.

Как было упомянуто ранее, уже к началу следующего десятилетия в районе «Лахта Центра» планируется возвести два небоскреба высотой 505 и 703 метра соответственно. Ожидается, что появление этих зданий поможет сформировать единую архитектурную концепцию и будет способствовать развитию всего района. Тем не менее, мнения относительно этого проекта остаются весьма противоречивыми.