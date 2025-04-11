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gotreksson
В Подмосковье демонтируют Рогачевский мост и построят новый 211-метровый объект
В рамках проекта будет демонтирован старый мост и возведён новый 211-метровый объект, что значительно повысит безопасность дорожного движения и улучшит транспортную доступность Дмитрова и района.

В ближайшие месяцы в Подмосковье начнётся долгожданный дорожный проект, стоимость которого составит почти 15 миллиардов рублей. В рамках этой кампании будет осуществлён демонтаж мостового перехода через канал имени Москвы, сооружённого 89 лет назад, и на его месте построят новый 211-метровый объект, который существенно улучшит безопасность дорожного движения и повысит транспортную доступность как самого Дмитрова, так и Дмитровского района в целом. Кроме того, на подходах к мосту будет расширена проезжая часть, а также будет возведён четырёхполосный путепровод длиной более 330 метра через пути Савеловского направления Московской железной дороги.

Это проект касается Рогачевского моста, который появился на картах в 1936 году. Его возведение длилось около двух лет в рамках масштабной программы по созданию нового водного пути, соединяющего главную реку столицы с Волгой. Реализацией этого проекта руководил инженер Борис Константинович Козловский. В книге «Поколение победителей», изданной в Москве в 1936 году, упоминается о первых трудностях, с которыми столкнулся Козловский, когда был назначен начальником экскаваторных работ на Северном участке канала. У него была задача собирать экскаватор «Любек Е-1», который приехал из-за границы без чертежей. Он быстро проявил свои навыки, перекрывая все возможные рекорды на экскаваторах, и за это получил несколько благодарностей. Позже ему поручили построить небольшой Рогачевский мост, с чем он успешно справился, а затем отправился на отдых в Сочи.

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Во время Великой Отечественной войны мост подвергся значительным разрушениям: его взорвали в ноябре 1941 года. Однако всего через несколько месяцев его удалось восстановить на временных опорах, хотя внешне он изменился — вместо дугообразной конструкции была смонтирована прямоугольная ферма. Позже сооружению вернули более привычный вид. На протяжении многих десятилетий мост служил верой и правдой, однако со временем нагрузки на него только увеличивались. О необходимости реконструкции перехода говорилось неоднократно, но дело не доходило до практических шагов. В настоящее время этот важный путь через водную преграду находится в предаварийном состоянии, что стало причиной введения ограничений на движение транспорта по габаритам и грузоподъемности.

С открытием нового перехода, как заявил осенью 2024 года глава Дмитровского городского округа (в то время — врио) Иван Курданин, пробки на Рогачевском мосту останутся в прошлом. Он отметил, что реализация этого значимого и долгожданного проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. 

Соответствующая документация была недавно одобрена профильным учреждением. В пресс-службе Главгосэкспертизы РФ подчеркнули, что строительство новых объектов на автодороге Спиридово — «А-104 «Москва — Дмитров — Дубна» — Дмитров — МБК поможет решить проблему заторов на одном из самых загруженных участков транспортной сети как Москвы, так и Подмосковья.

Контракт с подрядчиком, которым является АО «Дороги и Мосты», входящее в состав Нацпроектстроя, был заключён ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства» в апреле этого года. Согласно условиям соглашения, строительство должно начаться во втором квартале 2025 года и завершиться в 2029 году. Однако основные работы планируется закончить уже в 2027 году.

#новости #история #москва #строительство мостов #подмосковье #нацпроектстрой #дмитров #дубна #а104 #рогачевский мост
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