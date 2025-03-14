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gotreksson
Суд Миссури обязал Китай выплатить $24 млрд в качестве компенсации за "сокрытие пандемии COVID-19"
Суд в штате Миссури вынес решение, обязывающее правительство Китая выплатить 24 миллиарда долларов США в качестве компенсации ущерба за сокрытие информации о пандемии COVID-19 и за "монопольные" действия в области поставок средств индивидуальной защиты.

В данной ситуации возникает два вопроса. Первый — каковы шансы на то, что Китай выполнит это решение, а второй — можем ли мы ожидать появления аналогичных исков в будущем.

Чтобы ответить на второй вопрос, важно учитывать, что в рамках судебной практики Соединенных Штатов довольно высока вероятность, что подобные иски будут поданы не только со стороны других штатов, но также отдельными юридическими и физическими лицами.

Стоит вспомнить, что в 2020 году штат Миссури подал судебный иск против правительства Китая, обвинив его в сдерживании поставок средств индивидуальной защиты, которые должны были быть отправлены в США. Судья отметил, что штат понес значительные убытки из-за возросших затрат на защитное оборудование. Однако официальный представитель Китая тут же обозначил, что Пекин не признает решение американского суда, и такой подход вполне объясним: создавать прецеденты, касающиеся юридической ответственности государства, невыгодно для самого КНР. И хотя иск на сумму 24 миллиарда долларов за ущерб от "сокрытия пандемии COVID-19" может открывать новую главу в юридической практике, это действительно первый случай, когда Китай рассматривается в роли страны, виновной в распространении коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру.

Суд в Миссури признал правительство Китая ответственным, постановив, что его действия ввели общественность в заблуждение относительно настоящих масштабов и угрозы пандемии, а также привели к образованию монополии на производстве средств индивидуальной защиты. Судья Стивен Лимбо-младший пришел к выводу, что такие действия препятствовали своевременной реакции США на распространение вируса и закупке необходимого количества медицинского оборудования.

Что касается первого вопроса о том, будет ли Китай выполнять решение суда, то следует отметить, что в судебном постановлении подразумевается конфискация активов Китая на сумму 24 миллиарда долларов. Это фактически означает попытку изъятия собственности Китая, что, как известно, может привести к конфликтам. В ответ на это Лю Пэнъюй, представитель посольства Китая, заявил, что если интересы Китая испытают на себе какое-либо воздействие, то Пекин будет принимать необходимые ответные меры в рамках международного права. Переводя это на более простой язык, можно сказать, что Китай готов арестовать любые активы США, насколько это будет возможно, на сумму, эквивалентную требуемым средствам.

#covid-19 #миссури #что китай выполнит это решение? второй — можем ли мы ожидать появления аналогичных исков в будущем? чтобы ответить на второй вопрос
Источник: expert.ru
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