Хотя конкретные детали не были озвучены, Трамп сообщил о заинтересованности Южной Кореи, Японии и других стран в инвестициях в проект. Идея строительства газопровода обсуждается с 2017 года, когда было подписано соглашение с Alaska Gasline Development Corp и китайскими компаниями, но реализация была приостановлена из-за жесткой политики Трампа в отношении Китая.

Во время своего обращения к Конгрессу президент США Дональд Трамп представил амбициозный проект, который должен стать одним из самых масштабных в мире — строительство газопровода, задача которого состоит в укреплении энергетической независимости страны. К сожалению, конкретные детали этой инициативы не были озвучены. Однако Трамп отметил, что Южная Корея, Япония и другие государства выразили желание инвестировать триллионы долларов в этот проект. Следует отметить, что данная идея не нова и обсуждается на протяжении нескольких лет. Темами для обсуждений она стала еще в прошлом десятилетии, но имела несколько иное формулирование. В 2017 году было подписано предварительное соглашение между Вашингтоном и Alaska Gasline Development Corp, а также с китайскими компаниями – Sinopec Group, Bank of China и China Investment Corp. Однако после того, как Трамп занял пост президента, его жесткая политика в отношении Китая помешала осуществлению намеченных планов.

Проект «Аляска СПГ», который был оценен в 43 миллиарда долларов восемь лет назад (при этом Китай согласился взять на себя 75 процентов расходов), предусматривал строительство завода по производству сжиженного природного газа в районе города Найкиски. Газ должен был поступать из газопровода длиной 1,3 тысячи километров от месторождений на севере Аляски. Сжиженный газ планировалось доставлять в Китай на специальных судах. Согласно оценкам, этот проект мог бы приносить американской экономике до 10 миллиардов долларов в год. Но тогда он так и не был реализован. Теперь же Дональд Трамп намерен снова обратить внимание на эту идею, привлекая Японию и Южную Корею. В январе 2025 года несколько западных СМИ сообщили, что Токио проявило интерес к проекту и дало сигнал Вашингтону о готовности инвестировать. Однако эксперты отмечают, что Япония сомневается в целесообразности этой инициативы, но хочет наладить отношения с новой администрацией США и избежать возможных импортных пошлин. Более того, Япония рассчитывает на получение газа по приемлемой для себя цене, чтобы затем реализовать его на третьи страны.

В Соединенных Штатах считают, что реализация этого проекта сможет способствовать социально-экономическому развитию Аляски и создать 12 тысяч новых рабочих мест. Трамп уверен, что все детали уже согласованы и подчеркивает, что «такого не было никогда». По его словам, «это будет действительно впечатляюще».