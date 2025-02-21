Компания «AGR Automobile Group» планирует представить новый легковой автомобиль Tenet, который, вероятно, будет сборкой китайского происхождения. Однако детали о новинках тщательно скрываются.

Возможно, в 2025 году в автомобильном сегменте России мы увидим значительное увеличение интереса к новым отечественным брендам. Предыдущие попытки запустить новые марки, такие как Novo, Agron и Амберавто, уже давно стали частью истории, а в 2024 году о них говорили достаточно активно.

На сегодняшний день ярким примером успеха в этой области стал бренд Haval Motors. Сообщается, что этот китайский производитель зарегистрировал почти десяток новых автомобильных торговых знаков в Роспатенте, среди которых можно отметить такие названия, как Raval, Mey, Tanq, Lia, Preo, Haris и Сron.

Судя по всему, создание собственного автомобильного бренда — это очень выгодное дело. В противном случае известная группа компаний «АГР» вряд ли бы решилась вывести на российский рынок новый автомобиль, который по предварительным данным должен появиться в 2025 году под именем Tenet. Этот легковой автомобиль, скорее всего, будет китайским в сборке, но с английским названием. Интересно, что детальная информация о новых моделях, которые будут производиться под этой маркой, тщательно скрывается. Иногда «AGR Automobile Group» делится фотографиями автомобилей, скрытых под чехлом, создавая интригу и подогревая интерес к новинкам. Однако понять, какой именно автомобиль скрывается под тканью, практически невозможно — на снимках видны лишь фрагменты противотуманок и бампера. Некоторые проницательные журналисты уже окрестили новый автомобиль «сильно измененной» версией Chery Tiggo 7 Pro Max.

Если «AGR Automobile Group» просто начнет производить Tiggo 7 Pro Max под новым названием, это будет совершенно бесперспективная затея, так как спрос на эту модель существенно падает, несмотря на активные усилия со стороны Chery Automobile. Автомобиль просто теряет интерес у российских потребителей из-за своей цены.

Существует еще один аспект, которому не уделяют должного внимания, это возможность покупки конкурирующих компаний. Один из таких потенциальных объектов — это автозавод в Санкт-Петербурге, который раньше занимался сборкой Nissan. На данный момент там собирают модель Xcite X-Cross 7, которая фактически является тем же Tiggo 7 Max Pro. Однако финансовое состояние завода оставляет желать лучшего. Отгрузка продукции дилерам приостановлена, и на складах дилеров и завода скопилось около 10 тысяч автомобилей. Более того, в 2025 году ожидается поставка из Китая еще примерно такого же количества комплектующих.

Тем более у «AGR Automobile Group» есть все необходимые мощности в Калуге, что позволяет без особых технических проблем наладить производство тех же китайских Tiggo 7 Max Pro под новым именем. Так как машинокомплекты будут приобретены по сниженной цене, это позволит установить на российском рынке цену нового Tenet вдвое ниже той, по которой предлагался бы китайский Tiggo 7.