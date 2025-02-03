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Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» произвела первый миллиард киловатт-часов

За пять лет работы ПАТЭС «Академик Ломоносов» выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Этот результат стал возможен благодаря слаженной работе коллектива станции и чёткой организации процессов.
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В мире, где вопросы энергетической безопасности и экологии становятся всё более актуальными, Россия продолжает демонстрировать свои передовые технологии. Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», базирующаяся у берегов Чукотки, достигла знакового рубежа – выработала первый миллиард киловатт-часов электроэнергии. Данный результат стал возможен за пять лет работы в экстремальных условиях Арктической зоны, где станция не только обеспечивает энергией удалённые регионы, но и открывает новые горизонты для развития атомной энергетики.  

ПАТЭС «Академик Ломоносов» – это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Станция представляет собой плавучий энергоблок, оснащённый двумя реакторами малой мощности, которые способны вырабатывать как электрическую, так и тепловую энергию. Мощность станции составляет 70 МВт электроэнергии и около 44 МВт тепловой энергии. Станция была спроектирована и построена для обеспечения энергией удалённых регионов, где строительство традиционных электростанций экономически нецелесообразно или технически сложно. В 2019 году ПАТЭС была доставлена в порт Певека на Чукотке, а в 2020 году официально введена в энергосистему региона.   

Станция обеспечивает более 50% энергопотребления Чаун-Билибинского энергоузла, а в отдельные периоды её доля в генерации достигает 60%. В 2020 году ПАТЭС произвела почти 130 млн киловатт-часов, а к 2024 году этот показатель вырос почти вдвое, достигнув 250 млн киловатт-часов.  

«Прошлый год стал для нас важной вехой – мы успешно завершили первую топливную кампанию, – рассказывает Наталья Тарасова, заместитель директора станции по управлению персоналом. – Работа в условиях Крайнего Севера – это серьёзный вызов, но мы доказали, что способны с ним справиться. Наш успех – это результат слаженной работы всего коллектива».  

Объём энергии, выработанной станцией за пять лет, мог бы покрыть годовое энергопотребление всего Чукотского автономного округа. Для сравнения: этого же количества энергии хватило бы, чтобы приготовить по две чашки эспрессо для каждого жителя планеты.  

Но значение ПАТЭС для региона выходит далеко за рамки простого производства энергии. Станция обеспечивает стабильное энергоснабжение города Певека, где проживает около 5 тысяч человек, а также близлежащих промышленных объектов. Это особенно важно для Чукотки, где традиционные источники энергии, такие как уголь и дизельное топливо, были ненадёжны и дороги.  

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Работа в условиях Арктики – это не просто задача, это настоящий вызов. Температура зимой здесь опускается до -50°C, а ветра достигают ураганной силы. Однако ПАТЭС «Академик Ломоносов» доказала свою надёжность и эффективность даже в таких условиях.  

Станция оснащена современными системами безопасности, которые позволяют ей выдерживать экстремальные температуры, штормы и другие природные катаклизмы. Кроме того, использование атомной энергии делает станцию экологически безопасной: выбросы углекислого газа и других вредных веществ сведены к минимуму.  

В 2024 году ПАТЭС «Академик Ломоносов» отметит своё пятилетие с момента запуска в промышленную эксплуатацию. За это время станция не только доказала свою эффективность, но и стала символом российских инноваций в атомной энергетике.  

В мае 2020 года станция получила положительные заключения контролирующих органов, подтвердив свою безопасность и соответствие всем экологическим стандартам. С тех пор она стала неотъемлемой частью парка АЭС, управляемых концерном «Росэнергоатом».  

Успех «Академика Ломоносова» открывает новые перспективы для развития плавучих атомных станций. Уже сейчас обсуждаются проекты создания аналогичных станций для других регионов России, включая Крайний Север и Дальний Восток. Кроме того, плавучие АЭС могут стать решением для обеспечения энергией островных государств, зон с неразвитой инфраструктурой или регионов, пострадавших от стихийных бедствий.  

Плавучие АЭС также могут сыграть важную роль в глобальном переходе к низкоуглеродной энергетике. Использование атомной энергии позволяет сократить выбросы парниковых газов и снизить зависимость от ископаемого топлива.  Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» – это не просто электростанция. И выработка первого миллиарда киловатт-часов – это не только важная веха для станции, но и доказательство того, что даже в самых суровых условиях можно создавать надёжные и экологически безопасные источники энергии.  

С каждым годом ПАТЭС продолжает наращивать объёмы производства, обеспечивая энергией удалённые регионы и открывая новые горизонты для развития атомной энергетики. И кто знает, возможно, в будущем такие станции станут неотъемлемой частью энергосистемы всей планеты.  

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