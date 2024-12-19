Правительство Московской области: новая дорога станет Северным дублером МКАД, улучшит транспортную доступность для жителей Мытищ, Королева, Пушкино и Долгопрудного. Положительные изменения почувствуют порядка 850 тыс. человек. Кроме того, трасса на треть снизит нагрузку на Ярославское, Дмитровское и Осташковское шоссе и на 20% разгрузит северный участок московской кольцевой автодороги.

Эта четырехполосная скоростная автомагистраль, протяженностью 16 километров, стала первой дорогой в Подмосковье, построенной в рамках государственного частного партнерства. Стартовавший в конце предыдущего десятилетия проект обошелся примерно в 50 миллиардов рублей, однако в процессе строительства его стоимость возросла на 40%. Имеется в виду трасса «Виноградово – Болтино – Тарасовка» (Мытищинская хорда), которая призвана существенно разгрузить северный участок МКАД. Официальное открытие дорожного объекта состоялось 17 декабря 2024 года, согласно информации, предоставленной пресс-службой Правительства Московской области. Пропускная способность новой магистрали, расположенной примерно в 6 километрах от кольцевой дороги, составляет 39 тысяч автомобилей в сутки. Трасса проходит через Хлебниковский лесопарк, соединяя Ярославское шоссе (район поселка Челюскинский) с Афанасовским шоссе, которое в свою очередь связывает новую магистраль с Дмитровским шоссе.

Во время реализации проекта была проделана огромная работа по переустройству различных коммуникаций. Так, было перенесено 13 километров высоковольтных линий электропередач, 2,5 километра магистрального газопровода и десятки километров других сопутствующих сетей. Также были построены одиннадцать мостов и путепроводов, среди которых выделяется 800-метровое сооружение, расположенное над железнодорожными путями Ярославского направления. Кроме этого, на новом маршруте возведены шесть транспортных развязок и обустроены 27 съездов. Специалисты подчеркивают, что Мытищинская хорда не только поможет снизить нагрузку на МКАД, но и значительно улучшит транспортную ситуацию на Ярославском, Дмитровском и Осташковском шоссе. Благодаря ее созданию среднее время в пути до Москвы по этому направлению сократится приблизительно на час.

Впервые вопрос о строительстве дублера северного участка МКАД был поднят еще в 2011 году. Изначально планировалось сделать трассу шестиполосной, однако не все эксперты поддержали данную инициативу. Комиссия Общественной палаты Российской Федерации подвергла проект критике, посчитав его неэффективным в плане расходования бюджетных средств. В 2016 году даже предложили исключить его из всех программ и отказаться от реализации.

Тем не менее, власти Подмосковья были настроены довольно решительно, осознавая необходимость новой трассы и предвидя рост транспортных потоков в будущем. В результате был достигнут компромисс: проект пересмотрели, и вместо шести полос оставили четыре, также к его реализации привлекли инвестора — Группу «ВИС», с дочерней компанией ООО «Четвертая концессионная компания», которая взяла на себя большую часть расходов (85%). Таким образом, до 2038 года проезд по новой трассе будет платным, хотя тарифы пока еще не определены, поэтому в настоящее время дорога открыта для всех. Ранее, около пяти лет назад, в качестве ориентировочной суммы называли 10 рублей за километр, однако велика вероятность, что эта сумма будет пересмотрена. Некоторые эксперты считают, что значимость магистрали преувеличена и что она не решит существующих транспортных проблем. В то же время её создание выглядит целесообразным, особенно с учетом планов по строительству так называемой «Восточной хорды Подмосковья» (39 километров), которая соединит новую трассу с федеральной скоростной магистралью М-12 «Восток». Тем не менее, как стало известно осенью прошлого года, вопросы финансирования этого проекта остаются открытыми, и планируется привлечь дополнительных частных инвесторов.

Не все радуются открытию Мытищинской хорды. Еще в начале 2010-х годов инициативу критиковали экологи и местные жители, из-за предполагаемой вырубки около 100 гектаров леса. Существовали опасения о возможном ухудшении экологической ситуации и сокращении популяций местных животных. Более того, на некоторых участках дорога проходит на расстоянии всего в несколько десятков метров от жилых застроек.