Национальная ассоциация по инновациям и производству автомобилей (НАПИ) провела короткое исследование, посвященное теме "во сколько обойдется содержание УАЗ Патриот", и представила свои результаты. В рамках анализа был рассмотрен УАЗ Патриот в комплектации Base Икар с расчетом на пятилетний эксплуатационный срок.

При выборе автомобиля ключевым аспектом является не только его цена, но и затраты на дальнейшее содержание. Для поклонников УАЗ Патриот вопросы расходов на обслуживание часто становятся предметом горячих обсуждений. Владельцы отмечают высокие затраты, связанные как с большими объемами двигателя, так и с периодическими поломками. Это стоит учитывать, особенно в сравнении с более бюджетными предложениями от китайских производителей.

Затраты на содержание автомобиля, в том числе и УАЗ Патриот, в значительной мере зависят от отношения водителя к своему транспортному средству и условий его эксплуатации. Оценить эти расходы достаточно сложно, так как они могут существенно различаться у разных автовладельцев. Тем не менее, мы можем подсчитать средние фиксированные расходы, основываясь на официальных исследованиях. Агентство НАПИ провело анализ, изучив финансовые затраты на УАЗ Патриот в комплектации Base Икар за период в пять лет. В ходе исследования были учтены регулярные технические обслуживания и возможная перепродажа автомобиля на вторичном рынке.

По состоянию на декабрь 2024 года цена нового УАЗ Патриот Base Икар составляет приблизительно 1,9 миллиона рублей. Через пять лет, после пробега в 90-100 тысяч километров, данный автомобиль можно будет продать примерно за 1,3 миллиона рублей. Это означает, что амортизация за пять лет составит 600 тысяч рублей, что в свою очередь равняется 120 тысячам рублей в год — именно столько владелец фактически потратит на автомобиль.

Исходя из этих расчетов, средние затраты на содержание УАЗ Патриот составят примерно 1,95 миллиона рублей за пятилетний срок, при условии, что годовой пробег составит 20 тысяч километров. Это даёт приблизительно 19,5 рублей за километр — чуть меньше, чем у Chery Tiggo 8 Pro или Skoda Kodiaq, но существенно выше, чем у Весты или Ларгуса.

В год расходы на содержание УАЗ Патриот могут составить около 389,2 тысячи рублей. Основные статьи этих расходов включают:

- Топливо: при расходе 14 литров на 100 километров и пробеге в 20 тысяч километров, затраты на бензин составят около 190 тысяч рублей.

- Масло: примерно 6 тысяч рублей, необходимые для замены моторного масла.

- Шины: около 30 тысяч рублей на комплект резины.

- Техническое обслуживание: около 20 тысяч рублей на незначительный ремонт и техосмотр.

Таким образом, только на технические различные расходы может уйти 246 тысяч рублей.

Значительной статьей расходов являются также страховки: оформление КАСКО и ОСАГО может обойтись примерно в 30 тысяч рублей в год при условии неполного КАСКО. Общие затраты на содержание автомобиля достигают около 396 тысяч рублей в год.

Однако важно помнить, что в течение пяти лет эксплуатации могут возникнуть и дополнительные затраты. В зависимости от состояния автомобиля, расходы на ремонт могут варьироваться. К примеру, если потребуется заменить трансмиссию, это может прибавить минимум 50 тысяч рублей в год. Рекомендуется так же проводить ежегодную обработку днища и уязвимых мест, что стоит около 8 тысяч рублей. Так же услуги по мойке и чистке интерьера могут потребовать дополнительно 15 тысяч рублей. Если учесть все эти факторы, итоговая сумма расходов на содержание УАЗ Патриот может возрасти до 450 тысяч рублей в год, что за пять лет составит примерно 2,25 миллиона рублей.

Следует отметить, что полное КАСКО значительно повышает стоимость страховки, что особенно актуально для юридических лиц, в то время как частные владельцы чаще выбирают более простые полисы.

Кроме того, нужно учитывать, что колебания цен на бензин и его растущий расход могут оказать серьезное влияние на общие расходы. Если вы живете за городом и планируете активно использовать полный привод, ваши затраты на топливо могут возрасти на 20%.

Таким образом, перед тем как принять решение о покупке УАЗ Патриот, крайне важно тщательно проанализировать все «за» и «против», так как содержание этого внедорожника может оказаться не только финансовым, но и эмоциональным испытанием.