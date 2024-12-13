В России планируется строительство нового тракторного завода в промышленном технопарке «Столетов» во Владимирской области, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год с мощностью от 70 до 260 лошадиных сил. Проект, стоимостью 4,5 миллиарда рублей, возобновит традиции тракторостроения региона, начатые в 1943 году. Завод будет осуществлять сборку кабин, мостов и трансмиссий, а конструктивные разработки предоставит китайская компания «Changfa».

В России построят новый тракторный завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год с мощностью от 70 до 260 лошадиных сил. Данный проект, с инвестициями в размере 4,5 миллиардов рублей, осуществится в промышленном технопарке «Столетов», расположенном на месте бывшего машиностроительного завода «Точмаш» во Владимирской области. Производственные процессы будут максимально локализованы; в частности, планируется сборка кабин, мостов и трансмиссий. История тракторного производства во Владимире начинается в 1943 году, когда советское правительство решило создать тракторный завод в этом регионе, который тогда входил в состав Ивановской области. Вопреки множеству трудностей, проект был реализован в рекордно короткие сроки: уже в 1944 году на новом заводе были собраны первые тракторы — «Универсал У-2». А в апреле 1945 года Владимирский тракторный завод (ВТЗ) был официально введён в эксплуатацию, и на момент открытия с конвейера сошло 500 единиц техники.

С самого начала работы инженеры завода прилагали усилия для улучшения качества выпускаемой продукции. В середине 1950-х на ВТЗ стартовало серийное производство колесного трактора ДТ-24 с четырехтактным двухцилиндровым дизельным двигателем. Уже к концу десятилетия его заменил модернизированный Т-28 «Владимирец», который до 1972 года выпускался в одиннадцати различных модификациях, в том числе и в трехколесном варианте Т-28Х3. Эти тракторы пользовались высоким спросом, а их качество было отмечено Большой золотой медалью на одной из международных выставок в Бельгии. В это же время на заводе начали производить садовый инструмент.

В 1960-х годах ВТЗ стал одним из крупнейших производителей дизельных двигателей с воздушным охлаждением в мире. В 1988 году был изготовлен четырехмиллионный двигатель и миллионный трактор. При этом около 40% продукции завода шло на экспорт в порядка 60 стран. В 1980-х также была налажена сборка полноприводного универсально-пропашного трактора Т-30А.

Однако после распада СССР предприятию пришлось пережить трудные времена. В 1990-х годах удалось запустить серийное производство специализированных машин, таких как тратуароуборочные машины Т-30КО и самоходное шасси ВТЗ-30СШ. В 2003 году завод был переименован во Владимирский моторо-тракторный завод, но на протяжении следующих пятнадцати лет уровень долгов рос, что, в конечном итоге, привело к банкротству и закрытию завода в 2018 году. Поворотный момент настал в 2024 году, когда на месте некогда знаменитого завода началось строительство нового жилого микрорайона под названием GloraX Октябрьский. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев на церемонии открытия сообщил, что производство тракторов возобновится на новом заводе. Соответствующее соглашение было подписано между региональными властями и вновь образованным ООО «Владимирский Трактор» в ноябре 2024 года. Ожидается, что завод полностью заработает только в 2032 году, хотя работы по его строительству начнутся незамедлительно.

Следует отметить, что фактически речь идет о реинжиниринге: все конструкции и разработки будут предоставлены китайской компанией «Changfa». Это означает, что в основу будет положен китайский трактор, который будет производиться под российским брендом. Инициаторы проекта подчеркивают, что новая модель станет усовершенствованной, с высоким уровнем экологичности и эргономичности. Ожидается, что в будущем производственные мощности завода могут вырасти в три раза. Областные власти заверили, что окажут всевозможную поддержку инвестору в возрождении тракторостроения во Владимире.