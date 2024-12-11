Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Завершилось строительство Усть-Среднеканской ГЭС, начавшееся еще при СССР
РусГидро сообщило о завершении строительства Усть-Среднеканской ГЭС на реке Колыме в Магаданской области. Все сооружения станции возведены в проектных параметрах, завершены монтаж и испытания оборудования, а также наполнение водохранилища. Акт приемки энергообъекта в постоянную эксплуатацию подписан приемочной комиссией.

Работы по реализации этого амбициозного проекта начались ещё в период существования Советского Союза. В 1980-х годах отечественные специалисты проделали тщательные исследования и подготовили необходимую документацию. Однако только в начале 1990-х начались реальные подготовительные работы на строительной площадке. В 1993 году был залит первый кубометр бетона. Тем не менее, из-за последующих событий в стране и нехватки финансирования темпы строительства оказались крайне медленными. Полное завершение строительных работ состоялось только в декабре 2024 года, как сообщила пресс-служба ПАО «РусГидро».

Усть-Среднеканская ГЭС рассматривается как важный элемент будущего гидроэнергетического сектора Магаданской области. Она нацелена на обеспечение электроэнергией различных предприятий горнодобывающей отрасли, включая Наталкинский горно-обогатительный комбинат — один из ключевых объектов Яно-Колымской золоторудной провинции, который начал свою работу в 2017 году. Месторождение было открыто в этих местах ещё в 1940-х годах, но отсутствие энергетической инфраструктуры долгое время мешало его полноценной эксплуатации. Строительство этой гидроэлектростанции, находящейся примерно в 215 км ниже по течению от Колымской ГЭС, изначально планировалось завершить к 2000 году. Однако, как и было указано выше, реализация проекта осложнялась различными трудностями и затянулась. Первые два гидроагрегата запустили лишь в 2013 году, после того как река Колыма была перекрыта в 2011 году. В 2008 году станция была передана в управление ПАО «РусГидро», которое внесло часть собственных средств, что способствовало ускорению работ. Регулярные финансовые поступления из федерального бюджета также положительно сказались на темпах строительства. В итоге на проект было затрачено более 50 миллиардов.

После начала функционирования ГЭС сообщалось о планах по запуску третьего и четвертого гидроагрегатов в 2018 году, однако в то время возникли сомнения относительно целесообразности полного ввода станции в эксплуатацию с максимальной мощностью 570 МВт. Тем не менее, голоса тех, кто выступал за дальнейшее развитие проекта, оказались более убедительными. Важную роль в этом вопросе сыграл профессор Анатолий Федорович Дьяков, который ранее возглавлял РАО «ЕЭС России». С 2017 года ГЭС носит его имя, несмотря на длительные обсуждения, что вынудило изменить сроки пуска.

Второй гидроагрегат был запущен в 2019 году, а завершение строительно-монтажных работ, включая запуск последнего четвертого агрегата, состоялось в сентябре 2022 года. Окончательно ГЭС передали в постоянную эксплуатацию в декабре 2024 года, после подписания соответствующих актов приемочной комиссией. Таким образом, реализация проекта заняла более 30 лет, а титул строительства был утвержден Министерством энергетики СССР еще в декабре 1990 года.

Этот уникальный проект считается одним из самых сложных в области гидроэнергетики. Строительство ГЭС проходило в сложных природно-климатических условиях: толщина вечной мерзлоты в этом регионе достигает 300 метров, а зимой температура воздуха опускается до -60°. Для ускорения возведения земляной плотины длиной 2,1 км и высотой 65 м была разработана и применена уникальная технология, включающая создание специальных прудков, куда отсыпался противофильтрационный суглинистый понур плотины. Чтобы осуществить укладку суглинистого грунта при отрицательных температурах, его смешивали с солью, что значительно увеличивало временные рамки по укладке этого важного элемента.

Длина трёх бетонных плотин — водосбросной, станционной и глухой — при максимальной высоте 74 м составила в общей сложности 325 м. Сопряжение с земляной плотиной обеспечили с помощью 80-метрового устоя, в конструкции которого предусмотрены бетонные шпоры, верхняя и нижняя подпорные стены. Турбины и генераторы для станции изготовила российская компания «Силовые машины». Учитывая сложность условий, компании пришлось провести значительный объём научных исследований в области гидравлики, прочности и технологий.

Каждый год электростанция будет производить 2,55 миллиардов кВт*ч чистой электроэнергии. Усть-Среднеканский гидроузел, кроме своей основной функции повышения энергетической безопасности региона, также призван улучшить условия для судоходства на реке Колыма и расширить возможности работы Колымской ГЭС. Если оставить в стороне финансовые проблемы, которые затянули реализацию проекта на десятилетия, можно с уверенностью сказать, что специалисты двух поколений успешно справились с задачей, реализовав ещё один сложный проект в условиях вечной мерзлоты.

#новости #энергетика #гэс #магаданская область #стройка века #русгидро #стройка ссср #строительство гэс #еэс россии #усть-среднеканская гэс
+
Написать комментарий (0)
Пентагон заявил, что провел первый успешный тестовый перехват баллистической цели средней дальности
Reuters: Минфин США выделил Украине 20 миллиардов долларов по линии Всемирного банка
В Калининградской области открыли первый из двух оригинальных мостов через реку Преголя
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Исследователи выяснили, что аккумулятор электромобиля после 300 000 км пробега сохраняет 87% ёмкости
1
Реальный срок службы современных батарей электромобилей на треть дольше, чем предполагалось ранее
+
Су-57 получил технологии шестого поколения истребителей
2
Астрономы обнаружили планету, плотность которой делает её похожей на гигантский свинцовый шар
1
Вышел трейлер The Game Awards 2024 с кадрами GTA VI и Death Stranding 2
+
В первой половине 2025 года выйдет пять китайских флагманов с высококачественными системами камер
+
RTX 4090 не может преодолеть 30 FPS в Indiana Jones and The Great Circle с трассировкой лучей в 4K
14
Intel ARC A770 почти на 40% опередила GeForce RTX 3080 в Indiana Jones and the Great Circle
11
Intel Arc B580 оказалась производительнее, чем Nvidia GeForce RTX 4060 и AMD Radeon RX 7600 XT
7
Вслед за зарубежными ритейлерами, отечественные продавцы также повысили цены на RTX 4090
6
Xiaomi неожиданно обновила Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G до HyperOS 2.0
1
Times: Подростки пытаются покинуть Украину, опасаясь снижения возраста мобилизации
1
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Новый искусственный интеллект DIMON решает сложные инженерные задачи быстрее суперкомпьютеров
3
Шоу фейерверков в Китае обернулось массовым падением дронов
1
В Сети появился список телефонов OnePlus, которые обновятся до Android 15
+
«Яковлев» не может вывезти авиа-компоненты за границу для ремонта из-за опасений о безопасности
+
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
Mundfish выпустила геймплейный трейлер третьего сюжетного DLC для Atomic Heart
1

Популярные статьи

Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
55
Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 1-я часть
12
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
4
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
4
Почему я не куплю себе складной смартфон
9
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
24
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
7
9 мощных геймерских ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4070, которые можно купить в Мегамаркете
3
Что и как дарить в Steam - выбираем хороший подарок для друзей на Новый год
1

Сейчас обсуждают

Михаил Витвицкий
06:48
Работать идти надо а не фото на заказ делать и статьи писать!!! Совсем уже офонарели малолетние дебилы
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
ИСКАНДЕР
06:34
Точно, для укропов это никогда настанет уже всего ничего! )))
РФ готова покупать зарубежные самолёты, если отечественная промышленность не успеет сделать новые
ИСКАНДЕР
06:32
Это точно, опять твой высер! )))
РФ готова покупать зарубежные самолёты, если отечественная промышленность не успеет сделать новые
Аркадий Еремеев
06:18
А потом просыпаешься с утра, а твой аккаунт от стима увели и продают уже на плати.ру))
Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
Eisbrecher
06:06
Без Подбырина 9,2 статья не выглядит законченной :D
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
Bss Bss
06:00
Напиши, что за модель корпуса у тебя с акриловым окном.
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
Робин Гудеичь
05:56
Ну если мелко мягкие заберут Стим, ВК плей ждёт успех. Ибо мелкомягкие всё к чему прикасаются превращают в вонючую жижу цвета детской неожиданности.
Microsoft хочет купить Steam за $21,5 млрд - разбираю последние утечки
Kaabar
05:51
Так же успешно как и боевые лазеры.. покрасив ракету в черный, в погожий денёк. Как мужики от коленки меряют. Ну давайте сделаем вид, что очень испугались. Люди работали всё-таки, может премию работя...
Пентагон заявил, что провел первый успешный тестовый перехват баллистической цели средней дальности
Gensek_Vova
05:20
Очко то всё равно играло, значит герои ) У них свои критерии героизьма )
Битва у Роркс-Дрифт (1879) - как 140 человек разгромили 4000 армию
Gensek_Vova
05:14
Никак не долетит до ЦПР )
Министр обороны ФРГ заявил о возможной отправке миротворческих сил Бундесвера на Украину
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем