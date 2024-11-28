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gotreksson
Росморречфлот возродит заброшенный водный маршрут по реке Иртыш
ТАСС: Федеральное агентство морского и речного транспорт (Росморречфлот) рассматривает возможность доставки грузов в Китай и Турцию через Иртыш, который соединяет весь Обь-Иртышский бассейн и Северный Ледовитый океан с Казахстаном.

Вода всегда выступала важным связующим звеном между великими цивилизациями. Сегодня река Иртыш вновь готова занять достойное место на карте международных торговых путей. Благодаря инициативам Росморречфлота, этот заброшенный маршрут обретает вторую жизнь, способствуя грузовым перевозкам в Китай и Турцию. В 2024 году Иртыш не просто возвращается — он возрождается в качестве современного транспортного коридора, готового вписаться в глобальную логистику. Иртыш, соединяющий Обь-Иртышский бассейн с Казахстаном и Китаем, становится не просто рекой, а настоящей магистралью международной торговли. В советские времена этот маршрут активно использовался для транспортировки различных грузов, причем грузопоток в обоих направлениях превышал 10 миллионов тонн. Однако сейчас этот объем составляет лишь 400 тысяч тонн — в 25 раз меньше.

Тем не менее, согласно словам Александра Стрельникова, основателя российско-китайской транспортной компании RusTransChina, объем перевозок на этом маршруте растет с каждым днем. Прогнозы на текущий год обещают увеличение грузопотока на 25% благодаря укреплению экономических связей и появлению новых товаров на рынке.

Чтобы раскрыть весь потенциал Иртыша, необходимо провести ряд важных мероприятий. Эксперты подчеркивают необходимость дноуглубительных работ, создания мультимодальных логистических центров и строительства современных портовых терминалов. Введение систем спутникового наблюдения и навигации нового поколения также укрепит безопасность и надежность судоходства, снизив риск инцидентов и задержек.

Регулярная очистка и углубление реки являются критически важными для обеспечения нужной глубины для крупнотоннажных судов. Создание динамометрической карты глубин позволит точно отслеживать изменения и планировать необходимые работы. Омск, в свою очередь, станет логистическим хабом, где пересекаются речные, железнодорожные и автоперевозки. Ожидается, что в этом узле будет реализован проект по переработке и упаковке продукции, что сделает маршруты более привлекательными для бизнеса. Новые порты, оборудованные высокими технологиями, а также реконструкция существующих объектов значительно ускорят процесс перевалки грузов.

В 2024 году так же запланировано внедрение новых технологий, таких как блокчейн для отслеживания грузов и автоматизированные системы управления судами. Это позволит сократить риски и повысить прозрачность процессов.

В ответ на вызовы, связанные с устойчивым развитием, новые проекты будут направлены на создание "зеленых" терминалов и использование электрических барж. Это превратит Иртыш в один из наиболее экологически чистых маршрутов в стране. Так же расширяется сотрудничество с международными логистическими компаниями, чтобы обеспечить интеграцию Иртыша в глобальные цепочки поставок, облегчая перемещение товаров между континентами.

При правильной координации усилий Иртыш может стать не только важной альтернативой традиционным маршрутам, но и символом устойчивого и инновационного развития всей логистической отрасли.

#экономика #экспорт #блокчейн #логистика #грузоперевозки #омск #международная торговля #иртыш #водные пути #мегапроект ссср
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