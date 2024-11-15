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gotreksson
Камский автозавод теряет лидерство в продажах на российском рынке
Камский автозавод теряет позиции на российском рынке грузовиков. В 2023 году продажи новых автомобилей составили 31,4 тысячи единиц (-1,7%), тогда как китайская компания Sitrak увеличила свои продажи до 23,99 тысячи единиц (+562%). На вторичном рынке лидирует Volvo FN, затем идет КАМАЗ-65115 и DAF XF.

Камский автозавод явно утрачивает свои позиции на российском рынке продаж. Даже увеличение утильсбора и пошлин не приносит желаемых результатов. Объем продаж новых грузовиков демонстрирует спад: в 2023 году было реализовано 31,4 тысячи автомобилей (-1,7%) в сравнении с китайским брендом Sitrak, который смог продать 23,99 тысячи единиц (+562%). Впечатляющие темпы роста спроса на технику Sitrak в 2023 году удивляют многих. Что касается вторичного рынка, то КамАЗ так же не является самой популярной маркой среди поддержанных грузовиков. Лидирующую позицию занимает Volvo FN, продажи которого составили 6,3 тысячи единиц. На втором месте находится модель КАМАЗ-65115 с показателем в 5,7 тысячи машин, а замыкает тройку DAF XF с продажами 4,3 тысячи единиц.

Продажи новых автомобилей влияют на рынок б/у техники, и, благодаря высоким показателям реализации новых моделей, КАМАЗы стали наиболее востребованными на «вторичке». На данном этапе было продано около 38,9 тысячи б/у КамАЗов, в то время как Volvo с пробегом реализовано 9,8 тысячи единиц, а MAN – 8,2 тысячи.

Удивительным является тот факт, что в 2022 и первой половине 2023 года немецкие и шведские тягачи на вторичном рынке были практически не представлены. Перевозчики воздерживались от продажи надежных моделей MAN и Volvo, предпочитая оставить их при себе. Причина заключалась в наличии запасов запчастей и расходных материалов для этих европейских грузовиков. Однако к началу 2024 года запасы запчастей истощились, и компании начали выставлять свои машины на продажу.

В это же время появилась надежда на схему параллельного импорта. Если с легковыми автомобилями этот подход сработал, то с тягачами брендов Volvo и MAN возникли проблемы. Ясно, что эксплуатация тяжелого грузовика требует обслуживания квалифицированными специалистами от производителя, и это создает ряд сложностей. Грузовики из Европы стоят почти на 5 миллионов рублей дороже. Конечно, всегда можно рассмотреть в качестве альтернативы турецкие или китайские модели, но это не оптимальное решение. Существует проблема с запчастями – их доставляют в малых объемах, а сроки и стоимость доставки значительно задерживают процесс, что ведет к простоям и штрафам.

На первый взгляд, все это выглядит достаточно неплохо для КамАЗа. Однако у Камского автозавода есть поводы для беспокойства. Во-первых, на рынке появились новые игроки, такие как МАЗ и тягачи компании «Соллерс». Хотя на первый взгляд их немного, часть потенциальных покупателей переходит к ним.

Во-вторых, интерес к российскому рынку со стороны китайских производителей явно растет. Очевидны впечатляющие темпы роста продаж новых Sitrak, которые, как показали исследования, значительно увеличили свою долю на рынке грузоперевозок. Китайские производители быстро осознали, что завоевать рынок грузоперевозок через прямые продажи своих оригинальных моделей будет непросто. Поэтому они активно предлагают свои машины в лизинг с очень привлекательными условиями обслуживания и ремонта. Поставка запчастей для замены происходит в течение 5-7 дней, а китайские дилеры проявляют лояльность и понимание к проблемам своих клиентов. По состоянию на данный момент на рынке б/у грузовиков модели Sitrak C7H еще не представлены, но с высокой вероятностью они появятся в ближайшие 2-3 года. За два последних года компания Sitrak смогла занять 16% рынка новых тяжелых грузовиков, прежде всего благодаря продажам модели C7H. В последний год было реализовано около 23,6 тысячи единиц, и спрос на эту модель продолжает расти. Удивительно, но проблема заключается не только в цене, так как тягач из Китая может стоить даже больше, чем КАМАЗ. Просто перевозчики ориентируются на китайцев, полагая, что их условия по обслуживанию и ремонту более выгодны. Это говорит о том, что владельцы машин не спешат от них избавляться, а значит, качество Ситраков их вполне устраивает. Кроме того, Sitrak C7H — это по сути лицензионная копия MAN TGA, известная в России и ценимая за свою надежность. К тому же компания Sitrak открыла около 80 сервисных центров по обслуживанию своих тягачей. Когда на вторичном рынке появятся поддержанные Sitrak C7H, это может оспорить лидерство КАМАЗа.

#камаз #volvo #грузовик #man #соллерс #маз #sitrak #daf #камский автозавод
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