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gotreksson
В Иванове запущено производство отечественных мини-погрузчиков
Ивановский завод «Профессионал» начал серийное производство мини-погрузчиков ПМ1000. Этот завод, который специализируется на навесном оборудовании, планирует расширять свою продукцию и производственные мощности.

К сожалению, меры государственной поддержки, направленные на помощь российским производителям строительных и дорожных машин, в настоящее время явно недостаточны и не дают ожидаемого эффекта. За последние 20 с лишним лет открытые границы фактически способствовали наращиванию потока импортной техники в нашу страну. До 2022 года основной объем этой продукции составляли западные бренды, но сейчас лидерство перешло к китайским производителям. В таких условиях российские предприятия, выжившие в непростых реалиях, продолжают свою работу, можно сказать, на энтузиазме, хотя многие, закрылись. Для ряда предпринимателей производство машин — это дело всей жизни, в то время как другие выбирают более простой путь — заниматься перепродажей.

На фоне происходящего всегда позитивно воспринимаются новости об открытии новых производств. И речь здесь не только об отверточной сборке из азиатских комплектов, а о полноценном производстве с нуля. Прекрасным примером этого стало недавнее событие: Ивановский завод «Профессионал» стал производить собственные мини-погрузчики с бортовым поворотом.  Завод основан в 2006 году и специализируется на производстве навесного оборудования для строительной и дорожной техники. Площадь его производственных мощностей достигает 90 тыс. кв. м, а штат насчитывает более 800 человек. В 2023 году оборот составил 24 млрд руб. По данным компании, «Профессионал» входит в число пяти крупнейших мировых производителей карьерных ковшей, а доля его навесного оборудования на российском рынке составляет 80%.

Совсем недавно руководство данного завода приняло решение о диверсификации своей продукции, чтобы не ограничиваться только навесным оборудованием, а заняться производством технически сложных машин. Первые прототипы мини-погрузчиков ПМ1000 были выпущены в 2023 году, а в 2024 году стартовало серийное производство.

С массой в 3510 кг этот мини-погрузчик способен поднимать грузы весом до 1000 кг. Кроме того, при установке съемных противовесов грузоподъемность может достигать 1250 кг. Объем базового ковша составляет 0,5 куб. м, а высота выгрузки достигает 2850 мм — один из лучших показателей в этом классе.

ПМ1000 оснащен 81-сильным двигателем Д243S2, произведенным на Минском моторном заводе. Гидравлика поставляются от крупного китайского производителя, который работает с ведущими мировыми брендами спецтехники. Все металлоконструкции производятся на самом заводе, а также выпускаются отечественные приборные панели, шины, стекла и гидроцилиндры. По итогам всех проверок ПМ1000 внесен в Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, что позволяет ему участвовать в госзакупках по 44-ФЗ.

В базовой комплектации мини-погрузчик имеет колесный ход, но его можно оснастить гусеницами. Кабина имеет эргономичный дизайн, с вклеенными стеклом, и в дополнение может быть оборудована кондиционером. Управление осуществляется с помощью джойстиков, а информативный блок управления позволяет следить за основными параметрами работы машины. Стекло в крыше улучшает обзор при выгрузке, что повышает безопасность выполнения работ. Кабина соответствует стандартам безопасности FOPS/ROPS (защитная конструкция от падающих предметов и при опрокидывании).

Кроме того, для мини-погрузчиков «Профессионал» разработано более 30 видов навесного оборудования собственного производства, включая гидромолоты, гидробуры, щетки, снегометатели, отвалы, паллетные вилы и другие. Это значительно расширяет возможности использования машин в строительстве, коммунальном хозяйстве и сельском хозяйстве. Система Bob-Tach позволяет быстро и легко менять навесное оборудование, что упрощает работу. Наличие сменного ножа защищает ковш от повреждений, тем самым снижая затраты на его ремонт. Для серийного производства мини-погрузчиков на заводе была организована отдельная производственная линия. В планах на 2025 год — выпуск 200-300 единиц техники с дальнейшим расширением производственных мощностей. Не так давно началось строительство нового завода площадью более 100 тыс. кв. м в особой экономической зоне в Иванове.

В будущем «Профессионал» намерен расширять линейку, включая мини-погрузчики с грузоподъемностью более 1200 кг. 

Пик отечественного производства мини-погрузчиков с бортовым поворотом пришелся на середину 2000-х годов, когда ежегодный выпуск превысил 1600 единиц, что позволило российским компаниям контролировать около 80% рынка. В то время такую технику производили два оборонных завода — "Курганмашзавод" и "Уралвагонзавод", причем две трети поставок приходились на "Курганмашзавод".

Однако в дальнейшем производство мини-погрузчиков на этих предприятиях снизилось. В 2012 году было прекращено производство на УВЗ, но "Курганмашзавод" не остался один — на рынок вышли новые производители. В 2011 году Ковровский электромеханический завод наладил сборку погрузчиков из чешских комплектов, а в конце 2012 года первая партия погрузчиков вышла на Саранском экскаваторном заводе (САРЭКС). Также в начале прошлого десятилетия была предпринята попытка освоить сборку строительной и дорожной техники, включая мини-погрузчики, на «Кировском заводе», однако этот проект быстро закрыли. Отечественное машиностроение продолжало проявлять интерес к данному сегменту, и за последние несколько лет рынок пополнили новые игроки, такие как "Кургандормаш", Камешковский механический завод и "ДСТ-Урал".

С 2010-х годов объем отечественного производства мини-погрузчиков стабилизировался на уровне 500-550 единиц в год (за исключением кризисных годов 2014-2016). В 2023 году общий объем выпуска составил 865 единиц, при этом доля на российском рынке упала до 13%. 

На текущий момент ситуация выглядит следующим образом: старейший российский производитель погрузчиков МКСМ — "Курганмашзавод", с 2023 года полностью приостановил выпуск мини-погрузчиков из-за роста государственного оборонного заказа. Погрузчики ЧЕТРА МКСМ, производимые на Саранском экскаваторном заводе (сейчас входящий в структуру чебоксарского завода «Промтрактор»), ранее использовали зарубежные двигатели и гидравлику, но теперь в условиях новых реалий применяются минские двигатели. В 2023 году завод произвел 287 машин.

Ковровский электромеханический завод давно перешел на полноценное производство, где части, такие как металлоконструкции и гидравлика, теперь изготавливаются самостоятельно. «Недружественные» компоненты заменены на доступные аналоги. В 2023 году КЭМЗ выпустил 466 погрузчиков. 

Компания "Кургандормаш" только в 2019 году начала серийное производство, однако в 2023 году выпустила всего 80 машин. Камешковский механический завод, в свою очередь, с 2012 года налаживает производство собственных погрузчиков, а с 2023 года также производит технику под маркой UMG, выпустив около 30 единиц.

"ДСТ-Урал" является еще одним новым игроком на рынке погрузчиков, показавшим свой первый гусеничный погрузчик ПГ20. Выпуск таких машин пока носит единичный характер.

#производство #импортозамещение #рабочие места #иваново #дст-урал #ковровский электромеханический завод #кургандормаш #минский моторный завод #пм-1000 #саранский экскаваторный завод
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