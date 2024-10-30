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Топ-4 автомобиля, которые стоят дешево и не сломаются через год

Если вы хотите приобрести автомобиль, который будет надежным и недорогим, стоит обратить внимание на несколько моделей, хорошо зарекомендовавших себя на российском рынке. Все эти модели имеют свои достоинства и могут стать хорошим выбором для тех, кто ищет долговечный и доступный автомобиль.
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Как купить автомобиль, который долго прослужит и при этом будет недорогим. Этот вопрос весьма популярен среди автолюбителей, и, на самом деле, существует несколько моделей, на которые стоит обратить внимание. Учитывая сегодняшний российский рынок, можно выделить четыре автомобиля, способных удовлетворить эти требования, хотя не все они легко доступны.

Renault Logan

На первом месте, безусловно, стоит популярный в России Renault Logan 2016-2019 годов. При этом важно отметить, что в ценовой категории до одного миллиона рублей оказались в основном автомобили, собранные в России. Логан завоевал доверие водителей благодаря своему надежному восьмиклапанному двигателю, простому механическому трансмиссионному решению и крепкому оцинкованному кузову. Его успех часто связывают с удачными обстоятельствами на рынке, но истинные причины кроются в качественной проработке конструкции и технологий. Неудивительно, что Логан до сих пор находится на конвейере и в Евросоюзе, и удивительно, что его китайские аналоги пока не появились на российском и европейском рынке.

Двигатели:

1.6 л (бензиновый): максимальная мощность - 82-113 л.с. в зависимости от версии. Этот двигатель обеспечивает хорошую производительность при умеренном расходе топлива.

1.5 л (дизельный): мощность до 85 л.с. и низкий расход топлива, что делает его отличным выбором для экономичных водителей.

Трансмиссия:

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5-ступенчатая механическая коробка передач или 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия, в зависимости от предпочтений клиента.

Подвеска:

Передняя подвеска: независимая, типа МакФерсон.

Задняя подвеска: полузависимая, что обеспечивает хорошую устойчивость и комфортность при поездках как в городских, так и в загородных условиях.

Безопасность:

Современные версии Логан оснащены системами ABS и EBD, подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, а также другими элементами пассивной и активной безопасности.

Datsun on-DO

На вторую позицию можно поставить Datsun on-DO – седан с интересной судьбой, представляющий собой реплику модели Гранта, разработанную АвтоВАЗом и Ниссаном. С момента своего появления в России в 2014 году, он зарекомендовал себя как достойный вариант в своем классе. Несмотря на визуальную схожесть с Грантой, данная модель отличается удлиненным кузовом, улучшенной отделкой салона и адаптированной подвеской. Под капотом работает двигатель ВАЗ-21117 объемом 1,6 литра мощностью до 106 л.с. Участие Ниссана в процессе сборки обеспечило автомобилю высокую надежность, однако в 2020 году его производство прекратилось, поскольку он потерял конкурентоспособность по сравнению с более современными моделями АвтоВАЗа. Тем не менее, сегодня Datsun on-DO можно приобрести за менее чем 600 тыс. рублей.

Datsun on-DO доступен с несколькими вариантами двигателей и трансмиссий:

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Двигатели:

1.6 л (бензиновый) – мощностью 82 или 87 л.с. (в зависимости от конфигурации).

1.6 л (бензиновый) с технологией впрыска – мощностью 102 л.с.

Трансмиссии:

5-ступенчатая механическая коробка передач

4-ступенчатый автомат (в зависимости от модификации)

Комплектации и оборудование

Datsun on-DO доступен в нескольких комплектациях, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от потребностей покупателя. Базовая версия включает в себя стандартные элементы, такие как: подушки безопасности, электростеклоподъемники, регулировка рулевой колонки. В более высоких комплектациях доступно: кондиционер, мультимедийная система с USB и Bluetooth, датчики парковки

Datsun mi-DO

На третьем месте находится Datsun mi-DO, еще один совместный проект Ниссана и АвтоВАЗа. Этот хэтчбек был создан на базе Лады Калина и появился на рынке в 2015 году. Модель изначально комплектовалась восьмиклапанным двигателем мощностью 87 л.с., а позже ее стали оснащать более мощной 16-клапанной версией (106 л.с.). К сожалению, в 2020 году Datsun mi-DO также сняли с производства. Однако многие владельцы остались довольны ее работой, особенно те, кто выбирал первую версию с восьмиклапанным двигателем. Эта машина отличается неприхотливостью и маневренностью, что делает её отличным вариантом для городских условий. Пожалуй, интересным моментом является то, что на момент своего появления на российском рынке Datsun mi-DO был единственным хэтчбеком отечественного производства в своем классе.

В стандартную комплектацию входят:

Моторы: 1.6-литровый бензиновый двигатель мощностью 106 л.с.

Трансмиссия: Автомобиль предлагается как с механической коробкой передач, так и с автоматической, что позволяет выбрать наиболее подходящий вариант для различных стилей вождения.

Подвеска: Модель оснащена независимой передней подвеской и полузависимой задней, что обеспечивает хорошую управляемость и комфорт на разных типах дорог.

Mitsubishi Lancer

И, наконец, четвертым автомобилем в нашем обзоре является десятое поколение Mitsubishi Lancer. Эта модель на российском рынке запомнилась красивым дизайном и надежностью. Было предложено два атмосферных двигателя мощностью 109 и 150 л.с. Оба мотора проявили себя с хорошей стороны, что касается как надежности, так и управляемости. Передачу можно было выбрать как с механической, так и с автоматической коробкой передач – обе оказались прочными и не требовали частого обслуживания. На сегодняшний день за Mitsubishi Lancer просят около 750-800 тыс. рублей, хотя это будут обычно автомобили с пробегом свыше 100 тыс. км.

Расходы на обслуживание и запчасти

Автомобили, перечисленные выше, обычно требуют минимального обслуживания. Например, Renault Logan славится простотой конструкции и доступностью запчастей, что делает его обслуживаемым в большинстве сервисных центров без каких-либо проблем. Аналогично, Datsun on-DO и mi-DO, будучи базовыми моделями, имеют недорогие расходники, а специалисты по ремонту могут найти общий язык с ними благодаря известности платформы.

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Mitsubishi Lancer, несмотря на свою надежность, может потребовать больше расходов на обслуживание, особенно если речь идет о более мощных версиях с автоматической трансмиссией. Однако стоит отметить, что запчасти для этой модели традиционно также имеют доступность на российском рынке.

Страхование

Следующий этап в процессе покупки — это страхование. Автомобили, стоимость которых не превышает 1 миллиона рублей, как правило, попадают под категорию «доступного класса», и их страховка будет не столь высокой. Это особенно актуально для моделей, которые входят в состав массового сегмента, таких как Logan и Datsun. При этом для Mitsubishi Lancer могут наблюдаться чуть более высокие расценки из-за класса автомобиля и его потенциальной переоценки на вторичном рынке.

При правильном подходе к выбору, Renault Logan, Datsun on-DO, Datsun mi-DO и Mitsubishi Lancer могут стать отличными вариантами для тех, кто ищет надежный и доступный автомобиль.

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Теги

автоваз nissan хэтчбек datsun on-do datsun mi-do mitsubishi lancer renault logan ваз-21117 лада калина
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