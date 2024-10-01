Правительство Пакистана рассматривает предложение о строительстве нового сталелитейного завода в Карачи при сотрудничестве с Россией, и обе страны договорились сформировать рабочие группы для реализации проекта.

Российские специалисты собираются повторить опыт своих советских предшественников и возвести крупное металлургическое предприятие в окрестностях пакистанской столицы Карачи. Согласно информации местных СМИ, предварительные соглашения по данному проекту были достигнуты в конце сентября 2024 года во время встречи представителей профильных министерств двух стран.

Стоит отметить, что в 1958 году власти Советского Союза предложили Исламской Республике всестороннюю поддержку в создании первого в стране крупного завода по производству чугуна и стали. Интересно, что в то время пакистанские представители вели переговоры и с Соединёнными Штатами, но американская сторона не проявила интереса к данному проекту. В результате Карачи обратился за помощью к Советскому Союзу.

Строительство металлургического гиганта началось в 1973 году после детальной подготовки, с закладки первого камня 30 декабря. Проект, не имевший аналогов в Пакистане, привлек много внимания и активно освещался в прессе, став символом дружбы между Пакистаном и Советским Союзом, хотя реальные отношения были более сложными. Первая доменная печь заработала в 1981 году, а через четыре года проект был официально завершён. Это событие вывело Пакистан в число стран, способных производить железо и сталь, и значительно уменьшило зависимость от импорта. Изначально планировалось, что мощность предприятия составит 2,2 миллиона тонн в год, но в процессе реализации планы были пересмотрены, и окончательно остановились на 1,1 миллиона тонн. Тем не менее Карачинский металлургический завод стал одним из крупнейших промышленных комплексов страны и оставался таковым до недавнего времени.

В течение нескольких лет предприятие находилось в государственной собственности, однако в 2006 году в рамках экономических реформ 75% акций Pakistan Steel Mills были проданы консорциуму, включающему саудовский промышленный холдинг Al-Tuwairqi Group, пакистанскую компанию Arif Habib Securities и российскую «Магнитку» за 362 миллиона долларов. На тот момент были озвучены планы по модернизации завода и увеличению его производственных мощностей. Однако приватизация вызвала массовые протесты, и в том же году Верховный суд отменил сделку. С тех пор завод постепенно начал приходить в упадок, а с изменением правительства ситуация только усугубилась.

В результате в 2023 году комбинат был закрыт. В том же году Пакистану пришлось импортировать сталь на сумму 2,7 миллиарда долларов, несмотря на наличие почти 1,9 миллиарда тонн запасов железной руды в стране. Поэтому в 2024 году было принято решение о строительстве нового современного сталелитейного завода на базе ранее закрытого предприятия. Москва снова может сыграть одну из ключевых ролей в этом важном проекте для Пакистана.