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gotreksson
На Мурманском транспортном узле открыли движение по второму главному пути
В России активно развиваются новые железнодорожные проекты. Одним из значительных достижений стало открытие второго главного пути на участке Хибины – Нефелиновые Пески, состоявшееся 24 сентября 2024 года. Это улучшение значительно увеличит грузопоток и позволит перевозить до 45 миллионов тонн грузов в год после 2025 года.

Новые железнодорожные проекты сегодня развиваются не только на восточных регионах России, где осуществляется масштабная модернизация БАМа и Транссиба, но также и в других регионах страны. К примеру, 24 сентября 2024 года было открыто движение по новому второму главному пути на участке Хибины – Нефелиновые Пески между Апатитами и Оленегорском на Октябрьской железной дороге.

Реализация этого проекта позволила значительно повысить грузопоток на данном направлении, по которому ежедневно курсируют как товарные, так и пассажирские поезда в сторону Мурманска и обратно. Ожидается, что после 2025 года по этому маршруту будут ежегодно перевозить до 45 миллионов тонн грузов. Особую важность приобретает развитие Мурманского транспортного узла на фоне строительства нового глубоководного незамерзающего порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива, а также железной дороги к нему от станции Выходной. Ожидается, что объект будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Новый порт значительно увеличит экспортный потенциал России, обеспечив выход в Мировой океан по Северному морскому пути. Перевалочные мощности терминала составят 18 миллионов тонн в год, с перспективой дальнейшего увеличения до 32 миллионов тонн.

Что касается стальной магистрали на перегоне Хибины – Нефелиновые Пески, то она расположена между озером Большая Имандра и Хибинскими горами. Проект строительства второго пути был разработан специалистами АО «Ленгипротранс» в конце прошлого десятилетия и получил одобрение профильного учреждения осенью 2020 года. В ходе этой инициативы было уложено более 11 километров нового железнодорожного пути, смонтировано 10,7 километра контактной сети, а также построено несколько значительных искусственных сооружений, включая мост через реку Малая Белая. Кроме того, на упомянутых станциях была обновлена существующая инфраструктура, внедрена отечественная система микропроцессорной централизации МПЦ-ЭЛ с встроенной киберзащитой. Теперь управление стрелочными переводами и светофорами, а также контроль работы оборудования осуществляется с помощью компьютера, что значительно повысило эффективность и безопасность работы железнодорожного транспорта.

#новости #строительство #смп #мурманск #октябрьская железная дорога #кольский залив #малая белая #нефелиновые пески #порт «лавна» #хибины
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