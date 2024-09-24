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gotreksson
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
На востоке России продолжается крупный проект по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. 19 сентября 2024 года введён в эксплуатацию новый объект на участке Тында – Хани — расширен перегон Хорогочи – Моховой. Здесь использованы геотекстиль, геомембраны и другие технологии для стабилизации земляного полотна, что повысит безопасность движения поездов.

На востоке России продолжается реализация крупного проекта, направленного на увеличение пропускной способности Байкало-Амурской магистрали. 19 сентября 2024 года был введён в эксплуатацию новый объект на участке Тында – Хани — специалисты компании «Бамстроймеханизация» завершили работы по расширению перегона Хорогочи – Моховой. Этот участок железной дороги проходит через труднопроходимые болота и многолетнюю мерзлоту. Для стабилизации земляного полотна на вторых путях были использованы геотекстиль и геомембраны, а также созданы водоотводные канавы и выполнена охлаждающая каменная наброска. Эти меры помогут избежать просадок пути и повысят безопасность движения поездов.

В рамках реализации проекта было переработано более 100 тыс. куб. м грунта, возведено 6,2 км дополнительных путей, построено три моста, смонтированы четыре стрелочных перевода, установлены 102 металлические опоры для воздушных линий и проложено свыше 90 км кабелей системы сигнализации и связи.

На данном перегоне также была внедрена цифровая система управления движением поездов МПЦ-ЭЛ, которая позволит существенно сократить эксплуатационные затраты. Эта система является полностью отечественной разработкой, созданной Дивизионом ЖАТ ГК 1520 с использованием российских компонентов и программного обеспечения.

В начале сентября этого года был успешно завершён аналогичный проект на другом перегоне линии Тында – Хани — Чильчи – Студенческий. Важно отметить, что объем работ в этом участке сопоставим с тем, что проводилось на перегоне Хорогочи – Моховой. Здесь также были уложены 6,2 км дополнительных путей вдоль русла реки Нюкжа, построены три моста и смонтированы четыре стрелочных перевода. В рамках второго этапа модернизации Восточного полигона на линии Тында – Хани планируется создать 135 км новых путей, что даст возможность увеличить провозную способность с 31 до 55 миллионов тонн. Что касается участков Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре и Комсомольск-на-Амуре – Ванино, то начиная с 2025 года здесь можно будет ежегодно перевозить до 82 миллионов тонн грузов, что значительно больше текущих 49 миллионов тонн. В начале осени 2024 года на первой из этих линий был введён в эксплуатацию разъезд на 3431 км (перегон Могды – Орокот), а на второй линии — двухпутная 5-километровая вставка, которая появилась на перегоне Новый Мир – Амурский. Здесь также было переработано свыше 240 тыс. куб. м грунта. Такой масштаб работ обусловлен необходимостью поднятия насыпи на высоту 4,5 м для защиты от паводковых вод.

#новости #строительство #инфраструктура #развитие #бам #тында #байкало-амурская_магистраль #нюкжа #стройка века #хани #чильчи
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