В России запустили уникальную производственную линию на Череповецком металлургическом комбинате, способную ежегодно производить 60 тысяч тонн импортозамещающих изделий, таких как холодногнутые шпунтовые сваи и швеллеры. Эти элементы востребованы в строительстве и гидротехнических сооружениях.

В России запустили в работу уникальную производственную линию, способную ежегодно выпускать 60 тысяч тонн импортозамещающей продукции, включая холодногнутые шпунтовые сваи и толстостенные холодногнутые швеллеры. Эти элементы активно используются в транспортном и гражданском строительстве, а также при создании гидротехнических сооружений, подразумевающих обустройство траншей и котлованов.

Проект реализуется в Вологодской области на базе Череповецкого металлургического комбината, который принадлежит ПАО «Северсталь». Этот комбинат на протяжении многих лет остается ведущим предприятием региона и входит в число трёх крупнейших сталелитейных заводов России. Шпунты марки Grani, которые успешно прошли все необходимые испытания в Научно-исследовательском институте транспортного строительства, уже получили признание на российском рынке. Одним из успешных примеров их использования стало ограждение котлована для строительства производственного комплекса в Санкт-Петербурге. Как подчеркивают специалисты компании «Северсталь», сегодня наблюдается высокий спрос на эту продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. В связи с масштабами производства, часть шпунтовых свай, изготавливаемых на ЧерМК, будет направляться на экспорт, что подчеркивает значимость и конкурентоспособность отечественной продукции.

После 2022 года в России наблюдается нехватка на рынке холодногнутой продукции такого формата. Для решения этой проблемы на территории трубопрофильного цеха в поселке Шексна будет построен современный и высокопроизводительный профилегибочный агрегат. Это намерение не только удовлетворит текущий дефицит, но и открывает новые горизонты для производства различных видов продукции.

В планах до конца года – налаживание выпуска свайной трубы. В 2023 году компания Северсталь фактически достигла уровней производства, демонстрировавшихся в 2021 году, произведя 11,5 миллиона тонн стали (в то время как в 2022 году этот показатель составил всего 10,7 миллиона тонн). На сегодня лишь 10% продукции компании отгружает на экспорт, что подчеркивает направленность на удовлетворение внутреннего спроса.