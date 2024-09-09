Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России запустили уникальное импортозамещающее металлургическое производство
В России запустили уникальную производственную линию на Череповецком металлургическом комбинате, способную ежегодно производить 60 тысяч тонн импортозамещающих изделий, таких как холодногнутые шпунтовые сваи и швеллеры. Эти элементы востребованы в строительстве и гидротехнических сооружениях.

В России запустили в работу уникальную производственную линию, способную ежегодно выпускать 60 тысяч тонн импортозамещающей продукции, включая холодногнутые шпунтовые сваи и толстостенные холодногнутые швеллеры. Эти элементы активно используются в транспортном и гражданском строительстве, а также при создании гидротехнических сооружений, подразумевающих обустройство траншей и котлованов.

Проект реализуется в Вологодской области на базе Череповецкого металлургического комбината, который принадлежит ПАО «Северсталь». Этот комбинат на протяжении многих лет остается ведущим предприятием региона и входит в число трёх крупнейших сталелитейных заводов России. Шпунты марки Grani, которые успешно прошли все необходимые испытания в Научно-исследовательском институте транспортного строительства, уже получили признание на российском рынке. Одним из успешных примеров их использования стало ограждение котлована для строительства производственного комплекса в Санкт-Петербурге. Как подчеркивают специалисты компании «Северсталь», сегодня наблюдается высокий спрос на эту продукцию как на внутреннем, так и на зарубежных рынках. В связи с масштабами производства, часть шпунтовых свай, изготавливаемых на ЧерМК, будет направляться на экспорт, что подчеркивает значимость и конкурентоспособность отечественной продукции.

После 2022 года в России наблюдается нехватка на рынке холодногнутой продукции такого формата. Для решения этой проблемы на территории трубопрофильного цеха в поселке Шексна будет построен современный и высокопроизводительный профилегибочный агрегат. Это намерение не только удовлетворит текущий дефицит, но и открывает новые горизонты для производства различных видов продукции.

В планах до конца года – налаживание выпуска свайной трубы. В 2023 году компания Северсталь фактически достигла уровней производства, демонстрировавшихся в 2021 году, произведя 11,5 миллиона тонн стали (в то время как в 2022 году этот показатель составил всего 10,7 миллиона тонн). На сегодня лишь 10% продукции компании отгружает на экспорт, что подчеркивает направленность на удовлетворение внутреннего спроса.

#новости #дефицит #импортозамещение #металлургия #вологодская область #северсталь #стройматериалы #череповецкий металлургический комбинат #шексна
+
Написать комментарий (0)
В регионах Дальнего Востока будут давать 1 млн рублей на третьего ребенка
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Запущенная 4 года назад первая плавучая ветряная электростанция превзошла ожидания
3
Экспериментальный солнечный парус НАСА ACS3 начал странно "колебаться" на орбите
4
Чипы TSMC американского производства уже достигли того же уровня качества, как и на Тайване
11
Маск неожиданно высказался о Black Myth: Wukong
+
Открылось предварительное бронирование тройного смартфона Huawei Mate XT Extraordinary Master
+
В НАСА придумали, как вытащить застрявших астронавтов Boeing Starliner
2
Появились кадры применения ВС РФ ФАБ-3000 на Курском направлении
2
Как слияние черных дыр объясняет загадку Sgr A* в нашей галактике
+
Почему NVIDIA не может выпустить GeForce RTX 5090 в 2024, и почему не всем инсайдерам стоит доверять
4
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
4
В The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom пояивлась новая способность "Fuse"
5
Blue Origin планирует уложиться в сжатые сроки запуска первой миссии New Glenn
2
Боец ММА Конор Макгрегор выдвигается на пост президента Ирландии
3
Galaxy S25 Ultra может стать самым тонким флагманом Samsung за последние несколько лет
+
Разработчик Helldivers 2 сообщает о сентябрьских изменениях в балансе
+
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил необычную атмосферу на экзопланете L98-59 d
+
OnePlus Open 2 бросит вызов Samsung, став одним из самых тонких складных смартфонов на рынке
+
Galaxy S25 Ultra станет самым тонким флагманом от Samsung за последние пять лет
+
Первый в мире смартфон с тройным складыванием Huawei Mate XT доступен для предварительного заказа
+
Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
3

Популярные статьи

Основные ошибки, которые допускают пользователи во время эксплуатации телевизора
13
Eurasian Times: Запад обеспокоен российской ракетой «Буревестник», которая опаснее МБР «Сармат»
11
Как советские граждане избегали мобилизации во время Великой Отечественной войны
16
Что за "Гром" на самом деле ударил по заводу в Харькове и откуда столько путаницы
7
Почему дорогостоящие брендовые видеокарты вредны для кошелька и совершенно бесполезны в игровом ПК
27
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
8
Почему свет светодиодных ламп вреден для зрения, а солнечный нет
20
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
10
Подборка аниме для начинающих — знакомимся с азиатской анимацией
20

Сейчас обсуждают

Kaabar
05:52
Еще бОльшая угроза от них для самой Финляндии
MW: Истребители F-35 ВВС США совершили посадку на автомагистраль вблизи границ РФ
Eisbrecher
05:50
5800Х - не любой современный процессор. Держу в курсе. 12600к у меня на 5,1ггц температур больше 85 не видел. В игрульках - не больше 70. Под АS500plus (однорадиаторная башня с двумя вентиляторами, п...
11 отличных кулеров 2000-х годов, которые все еще способны охладить современные процессоры. Часть 3
seebox
05:50
Это по каким это критериям 1080ти самая быстрая подержанная видеокарта? От той же 5700xt отставание в 15-30 кадров и более в современных играх. И не понятно где вы цены такие берёте то? По 20р такую б...
5 самых выгодных игровых видеокарт на вторичном рынке РФ с лучшим соотношением между ценой и fps
Gamandril
05:39
О чем речь? Ты на стороне примитивных антифанатов, которые блюют негативом круглые сутки? Достоинство такая вещь - его не купишь. А когда кто-то вещает что якобы где-то там чат бот был это же дешевая ...
Ускорение компьютера в играх с раскрытием потенциала видеокарты и снижением нагрузки на ЦП
Сергей Неверов
05:14
А если учесть что ЦБ отдельно от рэф то получается что у РФ нет ничего..... (
Доля золота в российских золотовалютных резервах впервые за 25 лет превысила 30 %
Enforsen Bsv
04:38
Бредятина для идиотов ...)))
Илон Маск планирует отправить людей на Марс в 2028 году и создать на планете колонию через 20 лет
Mikhail Lendinov
04:25
Мне после поиска Яндекса гугл кажется менее понятным из-за шрифтов и менее удачного разделения информации. Если попытаться найти что-то в гугле в 2010, а потом в 2024, то изменений почти не будет. Плю...
Business Insider: Поколение Z отказывается от поисковика Google
nukemall
04:22
Если видеокарта декодировать умеет - процессор не важен. Другое дело, что на древних компах и видеокарты обычно древние, в лучшем случае умеющие декодировать h264.
Компания VK перешла на использование видеокодека AV1
Кира Вернова
03:46
Угу а потом через пол года минус 30 % цены. (Как всегда)
Будущие флагманские планшеты серии Samsung Galaxy Tab S10 раскрывают внушительные ценники
World Trailer
03:42
"не будет видеокарт высокого класса в следующей серии (предположительно, Radeon RX 8000)" Ну хоть у этих мозгов хватило не выпускать чисто для конкуренции такие калориферы как будут у NVIDIA (5080/50...
Илон Маск теперь контролирует две трети всех активных спутников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем