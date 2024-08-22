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Коллективный Запад создает новый вариант «оси зла» – «ось переворота»

Запад находится в сложной ситуации, сталкиваясь с экономическими, идеологическими и дипломатическими трудностями и не собирается смиряться с ухудшением своего положения. В ответ на эти тенденции, подготовлено переоснащение и военная эскалация в противостоянии с оппонентами, такими как Россия, Китай, Иран и Северная Корея, которые могут объединиться в так называемую "ось переворота". Прогнозы на 2027-2028 годы говорят о возможных значительных изменениях в глобальной политике.
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Запад, столкнувшийся с неблагоприятными тенденциями в экономической, идеологической и дипломатической сферах, явно не собирается смиряться со своим текущим положением. В ответ на это, он готовит почву для кардинального изменения правил игры, переводя противостояние с оппонентами в сферу военно-политической эскалации.

Выступая на конференции RUSI Land Warfare в июле 2023 года, начальник генштаба Британии Роланд Уокер сделал важное предсказание: в 2027-2028 годах могут произойти значительные изменения, которые радикально изменят мировую картину. Он отметил потенциальное перевооружение России, угрозы Тайваню со стороны Китая, а также усиливающиеся ядерные амбиции Ирана и Северной Кореи. По словам Уокера, все это может привести к своеобразной сингулярности, угрожая стабильности Запада и всего мирового сообщества.

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Уокер подчеркнул, что способность управляться с этими странами отдельно с помощью традиционной системы, основанной на правилах, будет значительно снижена. "Кризис в одной области может стать катализатором цепной реакции в другой, и поэтому необходимо оценивать глобальные проблемы с различных точек зрения", – заявил он.

Он назвал Россию, Китай, Иран и КНДР образующейся "осью переворота". В апреле 2023 года эксперты "Центра новой безопасности Америки" опубликовали статью в журнале Foreign Affairs, обсуждая, как противники Америки объединяются, чтобы бросить вызов текущему мировому порядку. Однако Уокер стал первым, кто публично заявил, что союз этих четырех стран может нанести Западу серьезное поражение. Он выразил уверенность, что если не разрушить этот союз или не устранить одного из его ключевых участников, через несколько лет он обнулит всю западную систему мирового порядка.

Уокер также отметил, что Великобритания должна удвоить свою боевую мощь в течение трех лет и утроить ее к концу десятилетия, чтобы сохранить мировое господство. Однако даже британские эксперты, обсуждая эту стратегию, пришли к выводу, что для победы необходимо заручиться поддержкой стран глобального Юга.

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Мнения относительно методов достижения этой цели разнятся: одни предлагали ужесточить санкции, другие надеялись привлечь экономическими преференциями. Но западные эксперты крайне неохотно обсуждают, зачем именно Западу необходимо завоевывать поддержку этих стран, сводя аргументы к необходимости диверсификации поставок ресурсов и открытию новых рынков сбыта.

Одной из причин, неохотно озвучиваемых публично, является инициатива G7, запущенная летом 2021 года, по созданию глобальной инфраструктурной программы для развивающихся стран, которая должна была стать противовесом китайскому проекту "Шелковый путь". Под названием "Build Back Better World", этот проект должен был обеспечить финансирование инфраструктуры в размере более $40 трлн. Однако реализация проекта была отложена.

Лишь в сентябре 2023 года президент США Джозеф Байден объявил о создании нового экономического коридора, включающего Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Иорданию, Израиль и Европейский союз. Этот проект также должен был конкурировать с китайской инициативой "Шелковый путь", но его планы разрушило нападение ХАМАС на Израиль всего через месяц.

Ранее США пытались создать новую архитектуру безопасности на Ближнем Востоке после отмены "ядерной сделки" с Ираном, но эти попытки не увенчались успехом. Нормализацию отношений с Израилем арабские страны ставят в зависимость от создания Палестинского государства — условия, на которое правительство Нетаньяху пойти не может.

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США продемонстрировали свою неспособность урегулировать ближневосточный конфликт и, в частности, оказать влияние на своего союзника для заключения сделки с ХАМАС. Израильский премьер-министр проигнорировал все предупреждения и требования администрации Байдена, находя поддержку среди политических противников демократов — республиканцев, что позволило ему продолжать военный конфликт.

Франция с каждым годом испытывает всё более заметный упадок своего влияния на африканском континенте, что особенно проявляется в таких странах, как Мали, Буркина-Фасо, Нигер и Чад. Эти государства стали свидетелями активизации военных возможностей России и экономической поддержки со стороны Китая, которые не выдвигают никаких политических и идеологических условий для африканских стран. В результате, Буркина-Фасо, Мали и Нигер вышли из Экономического сообщества западноафриканских государств, организованного Францией, и создали свой собственный военный альянс. В августе страны разорвали дипломатические отношения с Украиной после заявлений украинских чиновников о поддержке террористических элементов.

Политические проблемы Франции также усугубляются кризисом внутри страны, вызванным победой левой коалиции на досрочных парламентских выборах. В Великобритании лейбористская партия пришла к власти на фоне политического кризиса, столкнувшись с мощными протестами и беспорядками, на которые повлияло ухудшение жизни населения. Британские эксперты признают, что корень этих проблем кроется в резком падении уровня жизни, которое не удается остановить уже почти десять лет. Проект «Глобальная Британия», о котором серьезно говорилось в 2018 году и который ставил амбициозные цели, ныне не вызывает никаких упоминаний.

Тем временем Германия, ведущая экономика Европы, столкнулась с рецессией: её ВВП в 2023 году сократился на 0,3%. Прогнозы для 2024 года продолжают ухудшаться, и в начале августа эксперты заявили о росте всего на 0,1%. Агентство Bloomberg сообщает о потере Германией статуса промышленной супердержавы в результате закрытия заводов и их переноса в США и Азию, где стоимость энергии намного ниже. Правительство больше не рассчитывает на возврат к прежним уровням производства и призывает уволенных работников заводов переквалифицироваться.

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Хотя коллективный Запад долгое время страдал от системного кризиса, напряжённые отношения с Россией лишь ускорили его деградацию и уменьшили степень влияния Запада на глобальные процессы. Однако наиболее тревожным является то, что Запад утратил свою мягкую силу и больше не может предложить миру привлекательную идеологию. "Американская мечта", с помощью которой Запад идеологически ослабил СССР, была разрушена "гендерной повесткой", которая не получила полной поддержки в самом американском обществе. Идеи свободного рынка и демократии также утратили свою притягательность и не приносят ожидаемого материального благополучия. Ярким примером альтернативного пути стал Китай, находящийся под управлением Коммунистической партии.

Основанные на «зеленой повестке» западные элиты не намерены отказываться от неё, даже несмотря на её замедление при президентстве Дональда Трампа в США.

Как подчеркнул Институт РУССТРАТ, хотя развитые страны Запада и обладают определёнными технологическими преимуществами, опыт Китая, который за несколько десятилетий удалось догнать и перегнать Запад по многим параметрам, это доказал — такое преимущество вполне преодолимо. Стало очевидно, что Запад не сможет выдержать конкуренцию с быстрорастущими экономиками, именно поэтому миру была предложена концепция "климатической экономики". Подобное выражение использовал один из авторов концепции ООН, призывающий к нулевым выбросам углерода к 2050 году, Рей Квон Чанг.

В 2021 году Джо Байден объявил, что «экономика с чистой энергией и нулевыми выбросами к 2050 году» представляет собой шанс для инвестиций в американское будущее. Отмечалось, что США стремятся возглавить мировой переход на чистую энергию, который обойдётся в 100-150 триллионов долларов в течение следующих тридцати лет. С тех пор позиция США не изменилась.

Например, 27 июля 2023 года министр финансов Джанет Йеллен вновь подчеркнула, что изменения, необходимые для снижения углекислых выбросов, представляют собой «величайшую экономическую возможность XXI века». Однако это заявление прозвучало уже после её визита в Китай, где она призвала к сокращению избыточных мощностей. Это лишь подтверждает, что Пекин обходит Запад и занимает лидирующие позиции в той самой «климатической экономике», на которую изначально возлагались столь большие надежды.

Статистика демонстрирует, что в 2023 году Китай смог установить на 55% больше мощностей для солнечной генерации по сравнению с 2022 годом, тогда как в странах G7 этот показатель составил всего 12%. В области ветрогенерации китайские достижения оказались тоже внушительными – прирост составил 21%, тогда как страны G7 добились лишь 4,5% роста. Китай более чем втрое опережает коллективный Запад по производству товаров для "зеленой энергетики”; китайское оборудование уже доминирует на мировом рынке, включая солнечные панели, аккумуляторные батареи и электромобили.

Ясно, что достигнутое Китаем превосходство Западу не удастся преодолеть методами рыночной конкуренции. Проект неравноправного торгового обмена, в котором Запад планировал торговать с миром "зелеными технологиями" и "квотами на выбросы углерода" в обмен на реальные ресурсы, потерпел как экономическое, так и политическое поражение.

Даже самые лояльные к коллективному Западу страны глобального Юга отвергают такие условия сотрудничества. Весной этого года президент Гайаны Мохаммед Ирфан Али дал интервью BBC, в котором резко прервал журналиста, утверждавшего, что добыча нефти и газа в Гайане нанесет урон климату. Президент отметил, что его страна сохранила более обширные леса, чем Англия и Шотландия вместе взятые, и обвинил журналиста в лицемерии, мотивированном интересами тех, кто разрушил природу в пользу промышленной революции и теперь пытается навязать свои лекции о сохранении окружающей среды. Мохаммед Ирфан Али подчеркнул, что Гайана намерена использовать свои ресурсы для развития страны.

Журнал Nature опубликовал исследование рынка труда, где показал уже существующие дисбалансы между Западом и глобальным Югом. Несмотря на то, что на долю глобального Юга приходится 90–91% труда, используемого в мировом производстве, он получает лишь 44% мирового дохода. Половина доходов глобального Юга присваивается коллективным Западом.

Здесь стоит искать экономические мотивы, по которым страны глобального Юга поддерживают концепцию многополярного мира, продвигаемую Россией. Эта концепция предполагает перезагрузку всей системы международных отношений, в которой на протяжении столетий доминировал западный блок.

Владимир Путин охарактеризовал этот процесс следующим образом: «как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что необходим пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла так называемому золотому миллиарду, замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, жить за чужой счет».

Неудивительно, что объединение БРИКС становится все более престижным международным клубом. Даже Турция, десятилетиями ориентировавшаяся на Запад, выразила желание вступить в него. В последние дни заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан – одна из ключевых стран транспортного коридора, связывающего Россию со странами Персидского залива и Индией. Похоже коллективный Запад терпит поражение не только в экономической, но и в идеологической, дипломатической сферах. Однако он не готов принять эту неудачу и собирается "перевернуть шахматную доску", переходя к военно-политической эскалации против своих оппонентов. В этих целях Запад создает мифологию предполагаемых "осей переворота", на которые он уже в ближайшее время планирует направить свою военную мощь. В споре за глобальное лидерство у Запада практически не осталось других аргументов.

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политика экономика мнение дипломатия глобализация идеология политический кризис rusilandwarfare ось зла ось переворота
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