Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ впервые представляет комплексный обзор ключевых тенденций деятельности предприятий по производству машин и оборудования, включая динамику выпуска станков и робототехнических комплексов, а также ряд важнейших индексов, характеризующих развитие отрасли машиностроения, которая играет стратегическую роль в укреплении технологического суверенитета страны.

За последние два года машиностроительная индустрия России пережила настоящую революцию, что подтверждается данными комплексного обзора Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, опубликованного в июне 2024 года. Даже несмотря на серьезные препятствия и спад производства в первой половине 2022 года, в тот же год ситуация начала улучшаться, а в 2023-м, когда иностранные бренды покидали страну, российское машиностроение начало демонстрировать удивительный рост, пик которого был достигнут в начале 2024 года. Особый подъем наблюдается у предприятий, специализирующихся на производстве станков, машин и оборудования для металлообработки. Например, объем производства расточных металлорежущих станков в семь раз увеличился за период с 2021 по 2023 год, а сверлильных, фрезерных станков – более чем в три раза. Этот рост продолжается и в начале 2024 года, когда с января по апрель было выпущено 18,6 тыс. станков, из них 3,4 тыс. металлообрабатывающих.

Эти достижения стали возможны благодаря внедрению новейших технологий и активной поддержке со стороны государства. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что внимание к развитию этой отрасли не было столь значительным со времен СССР. Планируется выделить не менее 300 млрд рублей из федерального бюджета на развитие этого сектора до конца десятилетия, половина из которых будет направлена на развитие станкоинструментальной промышленности до 2027 года.

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В перспективе в России планируется открыть около 70 современных станкостроительных производств, на которых будут производиться сотни новых видов отечественных станков. К 2030 году Россия намерена войти в ТОП-25 стран мира по числу промышленных роботов. Технологическое обновление позволит решить проблему нехватки квалифицированных кадров, которая является одним из основных препятствий развития машиностроения. На данный момент в стране лишь один робот приходится на тысячу рабочих, что приводит к перегрузке предприятий и невозможности полностью удовлетворить растущий спрос на внутреннем рынке. Эту проблему удалось частично решить за счет импорта из других стран, например, Китая, который в 2023 году поставил на 72% больше металлообрабатывающего оборудования, чем годом ранее - 22,4 тыс. единиц. Согласно отчету ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, обрабатывающая промышленность стала ключевым фактором успешной трансформации экономики, оказав значительную поддержку развитию, включая активизацию бизнеса в смежных отраслях. Мишустин подчеркнул, что перед машиностроительной отраслью стоят серьезные вызовы, которые при поддержке государства и частных инвесторов будут успешно преодолены в ближайшие годы.